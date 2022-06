Mónica García y la ministra Alegría cargan contra la "inquisidora" Ayuso

La portavoz de Más Madrid ha indicado este lunes que a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le está poniendo cara de "inquisidora" tras haber anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno central por el real-decreto del currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la Lomloe, conocida como ley Celáa así como su suspensión cautelar.

"A Ayuso se le está poniendo cara de inquisidora. Después de destruir la independencia de Telemadrid ahora quiere destruir libros: los que le hablen de los problemas del siglo XXI, la historia de España y los que estén redactados a su antojo", ha lanzado Mónica García en declaraciones remitidas a los medios.

A su parecer, la presidenta se "saca de la manga" la "enésima polémica artificial para intentar chocar con el Gobierno de España y tapar los dos varapalos que le han dado los tribunales en materia educativa". "El Gobierno de Madrid está solo porque nadie más se embarca en esa cruzada absolutamente absurda. Cuando se trata de gobernar o confrontar Ayuso elige la segunda y es la región que menos invierte por alumno y que más esfuerzo económico le exige a las familias", ha concluido la líder de la oposición.

"La que se presentó como la reina de la libertad"

En similares términos se ha pronunciado la propia ministra de Educación. "Ha tardado más tiempo de lo que se esperaría, como digo, de una alumna aventajada como pensaba que era", ha ironizado Pilar Alegría, quien ha afirmado que, si bien puede "entender la crítica", lo que no puede es "compartir la ignorancia" que, según ha dicho, demuestran las declaraciones sobre su decreto del currículo de Bachillerato

Alegría también ha afirmado que le resulta "curioso" que "la que se presentó como la reina de la libertad" pase "ahora a querer censurarlo todo" y ha recordado a Ayuso que "estamos en el siglo XXI y que la censura, afortunadamente, quedó atrás hace mucho tiempo".

A preguntas de los periodistas en Vícar (Almería), donde ha visitado el IES Puebla de Vícar, la ministra ha pedido a la presidenta de los madrileños que "deje" de generar "crispación" con un tema "tan importante" como es "la educación de todos, de nuestros hijos y de nuestros jóvenes".

En esta línea, le ha recomendado que "haga sus deberes" porque "son las comunidades autónomas las que tienen competencias" en esta materia. "La Comunidad de Madrid todavía no ha aprobado ninguno de los decretos que le corresponden, lo que significa que, hoy, las familias madrileñas no saben cuáles serán los que regirán cuando se inicie el curso dentro de dos meses porque no les ha presentado nada", ha criticado.

Alegría "tendría que saber" cómo funciona la Inspección

A estas palabras de la ministra ha dado respuesta el consejero de Educación madrileño. Enrique Ossorio le ha recordado que la Lomloe se aprobó en diciembre de 2020 y hasta marzo o abril no se aprobaron los currículos. "Desde entonces estamos haciendo el 40% que nos corresponde, lleva unos plazos legales y nos está costando hacerlo (...) como nos pongamos a hablar de alumnos aventajados no sé quién va a salir peor".

Así, ha criticado que la ministra lance ese mensaje de que el Gobierno regional quiere "censurar" los libros de textos y ha asegurado que Alegría "tendría que saber de esto". "Los libros van a ser analizados por los inspectores que son unos señores funcionarios por oposición absolutamente independientes del Gobierno".

Además, el Gobierno madrileño quiere que el Tribunal Supremo valore la "insuficiencia de conocimiento y el adoctrinamiento" en los mismos. Si finalmente el Tribunal adoptara la decisión de medida cautelar habría que utilizar los libros de otros años, tal y como ha detallado el consejero.