Apoteósico primer acto de Ayuso como presidenta del PP: "Antonio ya no podrá utilizar su 'Francomodín'"

Pasaban las 19.30 de la tarde y la temperatura ascendía a 39 grados en Madrid cuando dio comienzo el primer acto de Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP regional. El motivo no era otro que celebrar el tercer aniversario de la constitución de los ayuntamientos populares tras las elecciones de 2019.

La canícula no pudo frenar el ambiente festivo y de ilusión que se respiraba en el madrileño Paseo de la Chopera. Seis personas fueron las encargadas de trasladarlo a una abarrotada sala del Matadero: los alcaldes de los municipios de Madarcos, de Aranjuez, de Collado Villalba, de Torrejón de Ardoz, de Madrid capital y, por último, la responsable máxima de todos ellos, la presidenta de la Comunidad y del partido.

Todos tuvieron palabras de elogio hacia su líder en éste su primer acto como tal. "Quiero felicitar a Isabel Díaz Ayuso porque ha sido recientemente elegida presidenta del PP de Madrid. Y nunca algo fue tan justo", dijo, por ejemplo, el alcalde de Torrejón, Nacho Vázquez.

Pero sin duda el que más entusiasmo desprendió fue José Luis Martínez Almeida. El regidor capitalino comenzó felicitando a Ayuso por haber designado a Alfonso Serrano secretario general de los populares madrileños: "Presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, querida Isa, qué acertado" este nombramiento.

El alcalde de la capital – que ya celebró este miércoles el aniversario con su gobierno municipal y de donde salió algo molesta su vicealcaldesa, Begoña Villacís, al decir éste que su pretensión es gobernar en solitario a partir de 2023-, quiso fijar la mirada más allá de esta fecha y colocarla a 347 días vista. "Tenemos que hacer un Ayuso en cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid, seguir el ejemplo de nuestra presidenta y teñir de azul el mapa para decirles a los madrileños que del socialismo se sale, sobre todo en el sur" de la región.

La "meteoróloga" Mónica García y su apoyo a Oltra

Almeida quiso poner el foco en la que es el principal ariete contra la presidenta madrileña, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea. "Ahora la izquierda nos habla de refugios climáticos y los madrileños lo que le van a decir es que lo que quieren es que Madrid siga siendo el refugio político frente a la izquierda. (…) Estos días hemos averiguado que Mónica García no sólo es médico, no sólo es madre, no sólo es política…, también es meteoróloga. Lo único que no va a ser a este paso Mónica García es presidenta de la Comunidad de Madrid porque ahí está Isabel Díaz Ayuso que es un obstáculo infranqueable para ella. Tampoco Rita Maestre va a ser alcaldesa de Madrid".

Pero las referencias a García no quedaron ahí. Almeida instó a mostrar con orgullo las siglas del PP, de que éste no forme parte de "los partidos que defienden a imputadas por encubrir abusos sexuales de menores. Porque yo he visto a Mónica García y a Rita Maestre con Mónica Oltra. Las he visto fotografiándose y diciendo que quieren para Madrid lo que Mónica Oltra ha hecho en Valencia".

Madrid, "dique de contención del sanchismo"

Pero sin duda, fue Pedro Sánchez el blanco de las mayores críticas de los dos dirigentes madrileños. El alcalde de la ciudad instó a arrimar el hombro con Ayuso para trasladar que "otro modelo diferente al sanchismo es posible". Tal y como expuso Almeida, "el principio del fin del sanchismo fue el 4 de mayo y esperemos que Juanma escriba el epitafio del sanchismo". Pero mientras ese final llega, "tenemos que ser el dique de contención del sanchismo", que no es otra cosa que la apuesta por una "ambición" desmedida "por encima de España". Y es que "la factura mas cara que va a pagar España es la ambición de Pedro Sánchez". Por eso, "en el momento que vive España, Madrid es determinante".

Tras José Luis Martínez Almeida, subió al estrado Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo acompañada de una tremenda ovación. En su rostro se dibujó la misma sonrisa que le acompañó durante todo el congreso del que salió elegida presidenta de su partido. Qué "importante" y qué "emotivo" este primer acto como líder de la formación, reconoció con un innegable brillo en los ojos. Un "mitin sin perspectiva de género" pero inserto en plena ola de calor que, "según la izquierda, he provocado yo".

La presidenta madrileña mencionó también a la jefa de la oposición a su Gobierno para asegurar que con Mónica García no se hará una foto porque "foto que te haces con ella, imputación al canto", dijo en relación a Mónica Oltra y Ada Colau. Pero Ayuso en donde quiso centrar los tiros fue en Pedro Sánchez, al que llamó Antonio en repetidas ocasiones.

Las amigas de Mónica García: Mónica Oltra, imputada por el presunto encubrimiento de abusos a una menor. Ada Colau, imputada por subvenciones presuntamente fraudulentas. pic.twitter.com/0mUbtg61o6 — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) June 16, 2022

"Qué mal lo tiene Antonio, qué mal lo tiene España"

"Qué mal lo tiene Antonio, qué mal lo tiene España, qué deriva está tomando nuestro país", afirmó cambiando el tono. Ayuso quiso reprochar los últimos desaires de Sánchez con Madrid, entre los que se encuentra la decisión de llevar la sede de la Agencia Espacial Española fuera de la región a pesar de que más del 90% del sector aeroespacial se encuentra en la Comunidad. "Tiene que descapitalizar Madrid, romper la maquinaria y ahora pretenden bloquear la Sanidad, rompiendo la colaboración público-privada para llevar a Madrid al desastre. Es un Gobierno autoritario que está haciendo muchísimo daño".

Pero Díaz Ayuso quiso mandar un mensaje optimista, insuflar ánimos en sus filas y advirtió: "Que le quede claro a Sánchez que en Madrid no tiene nada que hacer". Pero no sólo eso, es que el presidente del Gobierno no podrá utilizar el "Francomodín: no habrá señuelo que le diga a los españoles que nada va mejor porque con Antonio está siendo todo un desastre". Y "afortunadamente Alberto Núñez Feijoó cambiará las cosas y afortunadamente en el PP hay un cambio que hará que pronto España recupere la ilusión. Estas elecciones del domingo -dijo en referencia a las andaluzas- son sólo el principio de este cambio, son el comienzo de una nueva etapa: del socialismo vaya que sí se sale".

La presidenta madrileña concluyó felicitando a Almeida y al resto de alcaldes por su "gran balance" de estos tres años y poniendo la vista en 2023. "Lo que quiero por encima de todo es que el espíritu del 4-M se repita el año que viene. (…) Nos vamos a dejar la piel".