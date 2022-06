Ayuso, a Mónica García: "Dirá que esta ola de calor es culpa mía o que tiene perspectiva de género"

Unidas-Podemos lleva varias semanas haciéndose notar en la Asamblea de Madrid. Primero acusó a Isabel Díaz Ayuso de "alimentarla cultura de la violación" para pasar después a equiparla con el nazismo.

En la sesión de control de este jueves su portavoz adjunta, Alejandra Jacinto, hizo un popurrí de diversos temas, entre los que destacó el contrato con Priviet Sportive para la compra de mascarillas durante los meses duros de confinamiento y donde participó el hermano de la presidenta madrileña. Lo hizo al hilo de la denuncia que su grupo ha presentado ante la Fiscalía Europea contra el Ejecutivo regional por la adjudicación a dos empresas de varios contratos para combatir la pandemia en 2020 que se habrían financiado con fondos europeos.

"Darle 10 millones de euros a la empresa del socio del futbolista Gerard Piqué que elabora un podcast de Fórmula 1 y que ha pasado de la noche a la mañana a multiplicar por 50 su facturación" es "malversar", le espetó Jacinto a Ayuso. Pero las referencias a Piqué no se quedaron ahí sino que Jacinto llegó a parafrasear una canción de Shakira para concluir su intervención. "Le digo lo que le estará diciendo estos días a Piqué, que le ha pasado igual que a usted, que le han pillado: ‘Le aviso, le anuncio que hoy renuncio a sus negocios sucios’".

Jacinto también denunció, durante su interpelación a la presidenta madrileña, el calor que hace estos días en Madrid, y media España. "Como muchos madrileños llevo durmiendo fatal estos días por el calor que hace, supongo que igual que usted", se lamentó la diputada de Podemos.

"Ahí fuera nos estamos cociendo"

Pero quien basó toda su intervención en criticar esta cuestión fue la jefa de la oposición. "No sé si lo habrá notado desde el fresquito de su coche oficial, o de su despacho o de su negacionismo, pero ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo", le informó Mónica García, quien exigió a Díaz Ayuso que aclimate los colegios para que "no sean barbacoas", que abra "refugios climáticos", que fomente "las energías renovable que abaraten la factura de la luz" y que rehabilite las viviendas "con la mirada puesta en la transición ecológica". Y que "abra las piscinas, salvo que considere que los madrileños y madrileñas somos unos malcriados por querer darnos un chapuzón en plena ola".

"Dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso o que tiene perspectiva de género, ¿es lo que me va a decir, verdad?", le replicó la jefa del Ejecutivo regional. "Por cierto -añadió la presidenta-, le veo muy callada con los temas de corrupción ahora que a su partido le está señalando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por posible financiación irregular", le espetó. "O porque la foto de las Azores ha pasado a ser la foto con Colau y Oltra, amigas de las que usted tanto presume y que están las dos camino del banquillo".

Pero, según la portavoz de Más Madrid, no se trata de repartir culpas sino responsabilidades. "Por lo que veo su única propuesta contra el cambio climático es pedirle el gorrito de plata a sus socios de Vox". Y es que para Mónica García "hay dos tipos de negacionismo climático: uno conspiranoico, que piensa que todo es culpa de la izquierda; y uno reaccionario, que piensa que cocerse es de lo más natural, como que las mujeres estén en la cocina. Usted es la perfecta mezcla de ambos", le recriminó a la presidenta madrileña.

Como García considera que no va a convencer a Ayuso de que "la Tierra es redonda y de que el cambio climático genera olas de calor más tempranas y más intensas", le recomendó que acuda a los "datos" y a la "ciencia" para confirmar la veracidad de sus afirmaciones. "Si no hacemos nada contra las olas de calor se convierten en toques de queda silenciosos, que no nos permiten salir a la calle y mezclarnos con los nuestros", añadió la jefa de la oposición.

Le pido a Ayuso que abra las piscinas que mantiene cerradas. Ella me contesta que "poner el ventilador no es delito". Debe considerar que las madrileñas y madrileños somos unos malcriados por tener calor. pic.twitter.com/lQ8j7fiPdr — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 16, 2022

"Ponga el ventilador, que no es delito"

"Sí, lo confieso, uso el aire acondicionado, soy así de rara. Me imagino que si un día usted aspira a dirigir algo no será en patinete", le replicó Ayuso. "No es ni la única médico, ni la única madre ni la única persona que está pasando calor a causa de una ola que no he provocado yo", le recordó la presidenta, que defendió el modelo energético que impulsa la Comunidad de Madrid e informó de que su Gobierno ha destinado ya cinco millones de euros para mejorar el aislamiento término de algunos centros educativos.

Ayuso concluyó reprochando a Mónica García que dé lecciones a los trabajadores sobre cómo deben vivir mientras se pasea por su barrio, el Retiro. "Pretenden decirle al obrero que venga de Fuenlabrada en patinete. Sus dogmas, para los suyos. Y ponga el ventilador, que no es delito".