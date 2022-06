La campaña andaluza llega a Madrid: Ayuso tacha de "populista" a Monasterio por sus acusaciones en un mitin

La campaña de las elecciones andaluzas se coló este jueves en la Asamblea de Madrid. Ocurrió al hilo de las declaraciones que la portavoz de Vox en la Cámara madrileña realizó en el mitin que su partido llevó a cabo un día antes en Córdoba.

"¿Sabéis qué? En Madrid todos los partidos se han puesto de acuerdo para que sus señorías no trabajen en julio y no tengan un sólo pleno. Todos menos Vox, que hemos pedido que haya en julio plenos y en enero plenos; como todos los españoles, trabajando", dijo a sus simpatizantes una indignada Rocío Monasterio. "¡Ya está bien!", exclamó. "Que muchos de vosotros no os podéis coger vacaciones, que muchos sois autónomos y no os podéis poner ni enfermos. Y sus señorías están de vacaciones en enero, en julio, en agosto… Y hasta el 15 de septiembre".

Para la portavoz madrileña de los de Santiago Abascal es una "vergüenza" que en Madrid haya "136 diputados cobrando 3.500 euros al mes que se quieren ir la semana que viene de vacaciones hasta septiembre".

¿Cuantos de vosotros tenéis tres meses de vacaciones? En Madrid hay 136 diputados cobrando 3500€ al mes que se quieren ir la semana que viene de vacaciones hasta septiembre. Es una vergüenza que solo denunciamos desde VOX. pic.twitter.com/k7FRwJ0mp6 — Rocio Monasterio (@monasterioR) June 15, 2022

No obstante, la pregunta de Monasterio nada tuvo que ver con estas afirmaciones, pero Isabel Díaz Ayuso no quiso dejarlas pasar por alto. "Quiero aclarar, después de las declaraciones que lleva realizando toda esta semana acerca de los plenos de esta Cámara, que somos la Asamblea que más plenos realiza a lo largo del año y que somos el Gobierno con más control de todo el país. Le animo a que lo vea bien y no diga tampoco que vamos a estar tres meses sin plenos porque es falso".

Este comentario molestó a la portavoz de Vox, que se limitó en su siguiente turno a replicarlo: "Me alegro mucho que vaya a habilitar usted julio, enero y, si hace falta, agosto para que trabajemos todos".

Pero Ayuso tildó sus reivindicaciones de populistas y le advirtió de que no cuente con ella para apoyar medidas "que siempre ponen en tela de juicio el papel de los políticos. Ese populismo siempre nos afecta más a nosotros que a nadie. Y si no nos respetamos entre nosotros, es difícil que le pidamos lo mismo a los ciudadanos".

Pero la presidenta fue más allá y señaló "que no se es político sólo cuando se está en el pleno, porque entonces sería como reconocer que usted trabaja solo tres minutos a la semana y creo que no. Yo creo que usted realiza un trabajo excepcional el resto de los días", le indicó.

Por lo demás, la intervención de Rocío Monasterio en la sesión de control consistió en una arenga contra la izquierda, que se revolvió en sus escaños mientras la escuchaba, e instó a Ayuso a sacar sus "políticas" de la Comunidad de Madrid combatiéndolas. " Yo le vuelvo a tender la mano para sacar a los madrileños y a España adelante y para desterrar por fin las políticas de la izquierda", le dijo para acto seguido preguntarle cómo va a proteger a las familias.

Lo hizo tan sólo un día después de que el Gobierno madrileño aprobara nuevas deducciones fiscales para la natalidad y las familias. Y Ayuso se lo recordó. Pero la diputada exige eliminar gasto innecesario, eliminando entes duplicados entre la Comunidad y ayuntamientos.

✅️ VOX exige eliminar gasto innecesario eliminando entes duplicados entre CAM y Ayuntamientos 📢 @monasterioR "Hay que elaborar un plan anticrisis para ayudar a las familias, las pymes y los autónomos"#ProtegeMadrid pic.twitter.com/ZH3ADwhpDi — Grupo Parlamentario VOX en Madrid (@vox_asambleamad) June 16, 2022

La izquierda se abre a apoyar a Vox

Por su parte, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos se han mostrado a favor de apoyar la propuesta registrada por Vox para que se habilite la Asamblea de Madrid en julio para que haya actividad parlamentaria.

Pero para que esta propuesta prosperase en la Mesa de la Asamblea sería necesario el apoyo del PP, que controla cuatro de los siete puestos, mientras que los tres restantes se dividen entre PSOE, Más Madrid y Vox. El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, en línea con lo señalado por Ayuso sostuvo que no ve una necesidad "imperiosa" de hacerlo porque el trabajo de los diputados va más allá de lo que se hace en la Cámara regional.

Abrines criticó el discurso que realizan desde Vox y que tienen otros grupos respecto a la labor de los diputados. "Yo no soy un oficinista que tengo que venir aquí a fichar de tal hora a tal hora. Mi trabajo no consiste solo en venir a los plenos y a las comisiones, el trabajo de un parlamentario es representar a los ciudadanos y para representar a los ciudadanos yo tengo que estar mucho tiempo en la calle y reunirme mucho".