El apabullante triunfo de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas ha supuesto la victoria de un PP moderado y centrista frente al más populista y escorado a la derecha que representa Isabel Díaz Ayuso. Esta es la lectura que buena parte de la izquierda ha realizado de los comicios del pasado domingo.

"A estas alturas de mi vida política ya soy experta en las campañas de la izquierda. Ahora toca volver a mirarme a mí, a ver si de esta manera buscamos algunas divisiones dentro del Partido Popular", manifestó la presidenta madrileña ante preguntas de la prensa en este sentido. "Yo no he perdido ningunas elecciones, quienes se han hundido son los señores de la izquierda al completo porque su proyecto es un fracaso".

Pero no sólo eso, Ayuso quiso dejar claro que "nadie" le va a "enfrentar a Juanma Moreno" y tampoco a Alberto Núñez Feijóo. "Y yo no voy a cambiar un milímetro mi política en la Comunidad de Madrid". Y con respecto a Vox apuntó que no tiene que decirle "a un partido que se está equivocando, dónde tiene que cambiar".

"La gente ya no puede más"

Pero más allá de esto, la jefa del Ejecutivo madrileño quiso hacer su valoración de los resultados electorales, que "demuestran, sobre todo, el despertar de una sociedad, la andaluza, pero muy especialmente el despegue que está viviendo". Para Ayuso, la victoria en Andalucía se debe al trabajo realizado por Juanma Moreno durante los últimos años, pero también a Feijóo por haber dado "total libertad al proyecto en Andalucía para configurar las listas, los equipos y el programa". Y es que "esto es fundamental: el trabajo y el respeto. Su liderazgo está consolidando al Partido Popular que España necesita".

Pero para la presidenta madrileña el hecho de que el PP haya duplicado en votos al PSOE demuestra el "hartazgo que tiene la sociedad española con el proyecto del socialismo de Pedro Sánchez: la gente ya no puede más, estamos hartos y la sociedad está cansada".

"La gente de a pie de calle, la gente normal y corriente, con problemas normales como el paro, está viendo el destrozo que están cometiendo con la educación y la división entre españoles, la falta de respeto institucional y de acompañamiento a los ciudadanos, por ejemplo, en Cataluña dónde están siendo vulnerados sus derechos constitucionales", prosiguió. O "después de lo que está pasando con los nacionalistas, con el entorno político de ETA o, muy especialmente, lo que está ocurriendo estos días con la señora Oltra, donde las feministas no dicen nada, donde el señor Sánchez no dice nada ante este caso tan aberrante y que demuestra que han estado durante años vendiendo una mercancía averiada en torno al ecofeminismo resiliente y creando una serie de problemas tóxicos e inexistentes y no dando soluciones a un gran país próspero como es España".

Así las cosas, según Ayuso, "si se hubieran celebrado las elecciones generales ayer, el resultado hubiera sido el mismo: hoy ya estaría el presidente Sánchez haciendo las maletas. España no aguanta esta situación por más tiempo y el hartazgo se ha expresado en las urnas".