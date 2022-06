Revuelo en la presentación del Orgullo: los concejales del PP abandonan el acto tras las críticas a Almeida

Polémica y revuelo en la presentación del Orgullo, celebrada en el museo Thyssen de Madrid. Los concejales del PP José Fernández y Almudena Maíllo abandonaron el acto cuando la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Ugel Sangil, reprochó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no haber colocado la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Cibeles.

Ya antes de comenzar la rueda de prensa, la presidenta de FELGTB había acusado al regidor capitalino de no querer representar a todos los madrileños al no colgar dicha bandera en la fachada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas.

Según Sangil, la bandera arcoíris "es la enseña de la diversidad, del arcoíris, de la ciudadanía, que acoge a toda la ciudadanía", por lo que no colocarla "es un signo de LGTBfobia porque es un alcalde que no respeta a la ciudadanía".

En la rueda de prensa siguió insistiendo en esto: "Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía", espetó Uge Sangil, mientras el concejal de Centro y la delegada de Turismo abandonaban el salón de actos del museo.

Los concejales populares, por su parte, explicaron mientras abandonaban el museo que "en Madrid el Orgullo se celebra, Cibeles va a estar iluminado y la fuente también". Y replicaron, en referencia a las palabras de Sangil, que "como ha dicho ella, la bandera se lleva dentro". Almeida es "alcalde de todos los madrileños, y como tal merece el respeto de todo el mundo, y el Orgullo no puede estar manipulado".

La bandera, principal lucha de Más Madrid

Y es que ésta se ha convertido en una de las principales luchas y reivindicaciones de la izquierda estos días en Madrid: la colocación o no de la bandera. No les vale que la fuente de Cibeles se ilumine con sus colores, quieren que la bandera que ideó Manuela Carmena cubra la fachada del Palacio de Cibeles. "Sectarismo contra la diversidad de nuestra ciudad. Hoy como ayer: Almeida pon la bandera", señala la portavoz de Más Madrid en el Consistorio.

Rita Maestre insiste en que "no nos valen excusas y circulares para hacer creer que se hace algo. Gobernar es aguantar las críticas, no salir corriendo cuando algo no te gusta. Queremos la bandera en Cibeles y, si no, estarán en todos los balcones de la ciudad. Porque Madrid es Orgullo, a pesar de Almeida". Y concluye asegurando que "el año que viene", volverán a colocarla. "El año que viene, cuando volvamos a gobernar, el Ayuntamiento volverá a estar a la altura".

Pero Maestre no es la única dirigente de Más Madrid que se ha pronunciado. También lo ha hecho el líder de la formación a nivel nacional, Íñigo Errejón. También a través de Twitter el dirigente de Más País afirma que el PP está "en contra del Orgullo y la libertad". Por su parte, Mónica García asegura que los populares "empequeñecen todo lo que nuestra ciudad y comunidad representan: diversidad, alegría y oportunidades. Almeida pon la bandera". El presidente del grupo parlamentario de la formación en la Asamblea, Eduardo Rubiño, asegura que "les puede el sectarismo".

Villacís: "En la vida hay que ser justos"

Cuando los concejales cruzaban la puerta, Sangil les pidió que "cierren al salir". En ese momento, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que permanecía en la mesa de los intervinientes, tomó la palabra para defender al equipo de Gobierno.

"He estado reunida con estos dos concejales que me han puesto facilidades, y me siento orgullosa de seguir dando subvenciones a colectivos por concurso público, que lo merecen y tenemos que seguir trabajando y promoviendo. Me gustaría que fuésemos más justos. Nadie puede escoger una sola medida en la que este Ayuntamiento haya dado pasos atrás. En la vida hay que ser justos. Cuando tomáis una parte por el todo, no es justo", le dijo a Sangil, sentada a su lado.