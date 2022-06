Ayuso planta cara a Sánchez para que Madrid acoja la Agencia Espacial: "La batalla que se pierde es la que no se da"

Isabel Díaz Ayuso acudió junto a todos sus consejeros a la madrileña localidad de Tres Cantos para celebrar el Consejo de Gobierno de esta semana. Desde allí quiso arropar al alcalde del municipio, Jesús Moreno, quien a principios de junio le presentó un proyecto "muy bien armado" para acoger la sede de la Agencia Espacial Española. Moreno acudió a la Puerta del Sol tan sólo tres días antes de que el presidente del Gobierno anunciara que la Agencia se situará fuera de la Comunidad de Madrid. "Quiero agradecerte tu acogida y apoyo. Estoy seguro de que vamos a presentar la mejor candidatura", señaló el regidor, quien compareció en rueda de prensa junto a la presidenta y el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio.

El alcalde de Tres Cantos – localidad donde se concentra el 70% del sector aeroespacial en España- reveló que solicitó una reunión con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y con la de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y no ha obtenido respuesta. En cambio, explicó, el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, que aún no había llegado a formalizar su candidatura, sí fue recibido. "Detectamos un doble rasero". Así las cosas, Ayuso ha decidido enviar una carta directamente a Pedro Sánchez para adjuntarle toda la información de la candidatura, que está "muy bien armada", "no es flor de un día" y "me da mucha pena que se tire a la basura sin valorarla" siquiera.

La presidenta madrileña pedirá al Gobierno central que rectifique y permita a Tres Cantos formar parte del proceso de selección como una candidatura más para albergar esta Agencia Espacial. "Quiero pedirle nuevamente que recapacite ante esta decisión y no es por una cuestión de politiqueo", señaló Ayuso. "Lamento que el alcalde haya tenido tan poca información durante estos meses, han estado perdiendo el tiempo y, sobre todo, no han sido escuchados en ningún momento". El alcalde avanzó, no obstante, que seguirán "trabajando para presentar el mejor proyecto".

De hecho, Moreno pensó que Sánchez iba a abordar esta cuestión después del verano, en septiembre u octubre. "No han sido escuchados. Escribiré una carta al Gobierno para que tengan a bien escuchar al municipio", dijo Ayuso. "Vamos a pedir esta reunión y ojalá nos atiendan y puedan recapacitar". Y es que para la jefa del Ejecutivo regional, "la batalla que se pierde es la que no se da".

Para la presidenta madrileña, "no se trata de no llevar empleos o de no crear sedes en otras zonas de España" sino de "no romper" con el crecimiento de este sector en Madrid, "que mueve tanto empleo y que a su vez alimenta organismos públicos, privados, instituciones, universidades y un entorno que también afecta a la formación profesional". "Causa un daño y un perjuicio directo al mismo y también a la economía de la Comunidad de Madrid".

Y es que Madrid alberga más del 90% de la industria espacial española, y, de este porcentaje, como decíamos, el 70% se sitúa en Tres Cantos. Además, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI), que reúnen a la mayor parte de los funcionarios que desarrollan las tareas de la Agencia, están ubicadas en Torrejón de Ardoz y en Madrid.

Desde la Puerta del Sol destacan que la Comunidad "es una de las dos regiones españolas que gestionan fondos destinados a incubadoras de empresas vinculadas con el sector aeroespacial y las compañías, en general, han mostrado su interés por que se sitúe en Madrid, dado que se concentra toda la cadena de valor". Asimismo, la candidatura tricantina "cuenta con el apoyo de compañías punteras en el sector como Thales, GMV, Sener, o Alter, así como del Gobierno regional y todas las fuerzas políticas locales".

"Necesitamos hablar con el Gobierno"

Pero no es la única reclamación que va a realizar Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. También que el Gobierno revise las inversiones que realiza en Madrid en asuntos que son de su competencia. "Hoy el ministro de Presidencia, el señor Bolaños, se va a reunir con la consejera de Presidencia de Cataluña para analizar las inversiones en esta comunidad autónoma. A mí me gustaría, y le pediré también, que tenga a bien recibir al consejero de Presidencia y el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid".

Y es que la presidenta madrileña reconoció que existen "problemas para el mantenimiento de las Cercanías, que dan servicio a más de tres millones de viajeros al día en la Comunidad de Madrid". También necesitan "tratar temas de su absoluta competencia muy importantes para nuestros ciudadanos, como puede ser la variante de la A-1 o el Bus-Vao de la A2".

"Hay que tener en cuenta que la ministra de Transportes nunca se ha reunido con el consejero del ramo, que no se está convocando la Conferencia Sectorial y que el Gobierno de Sánchez nunca ha convocado la Comisión de Seguimiento de Cercanías en la Comunidad de Madrid. Por tanto, necesitamos hablar con el Gobierno para que desatasque todos estos asuntos prioritarios para los madrileños", concluyó.