Pasaban las 13.00 horas de este jueves cuando se conocía que la Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia, presentada por los grupos parlamentarios de Más Madrid, PSOE y Unidas-Podemos, sobre la compra de mascarillas a Priviet Sportive, una empresa vinculada con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Antes ya de la presentación de esta denuncia, el presunto trato de favor que habría recibido el hermano de Isabel Díaz Ayuso era un tema recurrente para los grupos de la oposición, especialmente para Podemos y el liderado por Mónica García, que pleno tras pleno lo sacaban a relucir en la Asamblea madrileña.

El asunto alcanzó su clímax cuando el propio presidente del PP por aquel entonces, Pablo Casado, dio carta de credibilidad a estas acusaciones hasta el punto de haber ordenado espiar a su compañera de filas y a miembros de su familia. Fue entonces cuando la oposición pasó de la retórica a los hechos y llevó el caso ante la Justicia.

Hoy, cuatro meses después de todo aquello, el silencio que recorrió el hemiciclo sólo fue roto en primera instancia por dos personas: por la propia presidenta madrileña, ya que se dio la circunstancia de que el archivo del caso se conoció tan solo unos minutos antes de su comparecencia a petición propia en la Asamblea, y por la portavoz de Unidas-Podemos, Carolina Alonso, que lejos de disculparse, como le exigieron los populares, advirtió ufana a Ayuso de que no lance las campanas al vuelo pues aún permanece viva la denuncia que su grupo interpuso en la Fiscalía europea.

Juan Lobato, sin mencionar el tema directamente, llegó a acusar a la presidenta madrileña de suspender en "transparencia y en ética" porque "una cosa es la Justicia y la legalidad y otra cosa es la ética". Luego le siguió Alonso. "Usted ha venido aquí a hablarnos de lo inocente que es usted y de lo malos que somos el resto... Más allá de lo que digan los tribunales está la ética, la estética, cosa que usted no conoce. (...) Más allá de lo que digan los tribunales lo que sabe Madrid es que sus familiares, sus amigos se han beneficiado de los contratos a dedo que han dado desde la Comunidad ". Da igual lo que dictamine la Justicia: Ayuso siempre será culpable para la izquierda.

"La ética se demuestra cuando se pide perdón ya que se acusa en falso a una persona que es inocente, que no ha cometido ninguna ilegalidad", le respondió la presidenta al portavoz socialista a la vez que le acusó de dispensarle un trato "infame y machista" en cada Pleno. "Yo le escucho tomando mis notas porque contesto a cuatro grupos parlamentarios, pero no le falto al respeto como usted hace conmigo", que "siempre se dirige a mí de manera machista: quién me hace los papeles, si le pido permiso a mi jefe o cómo tengo que comportarme y mirar a quién o a qué o a dónde. A lo mejor es que hay algo enfrente que no me gusta mirar. ¿Qué pasa, que tengo que hacer lo que usted me dice?", le preguntó.

Mónica García, la gran ausente

Quien no habló porque no estaba presente al haber dado positivo en Covid fue la líder de la oposición y principal ariete contra la presidenta madrileña y su familia todo este tiempo. Para ella tuvo unas palabras Díaz Ayuso, que hicieron enfurecer no sólo a Más Madrid, sino también al resto de grupos de la oposición. "Señores de la izquierda, denle una vuelta al hecho que ha sucedido porque esto sería para pedir la dimisión al completo, empezando por la líder de la oposición que no está aquí para dar la cara", les espetó la jefa del Ejecutivo regional.

"Enviarle un fuerte abrazo a Mónica García que está enferma de Covid", dijo la portavoz de Podemos. "Es realmente feo lo que ha hecho usted. Todo mi apoyo y mi solidaridad a la señora García porque no está aquí porque no puede, no porque no quiera", señaló por su parte Lobato. Y por último habló la diputada de Más Madrid, María Pastor, en lugar de la aludida: "Sé que se ha quedado con ganas de insultar a Mónica García con su habitual bullying político, pero no se ponga en evidencia con el odio que le corre por las venas. Hoy está enferma y está en su casa a diferencia de usted, que se fue a un hotel de lujo pagado por un empresario moroso", le espetó Pastor aun sabiendo que no es cierta tal afirmación pues Ayuso pagó de su bolsillo la factura.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid se reafirmó en sus palabras y realizó uno de los discursos más duros que se recuerdan contra la líder de la oposición, que decidió mantenerse pegada a la pantalla para seguir todo el debate mientras lo comentaba a través de su cuenta de Twitter.

"De alguien que no ha sido buen político ni ha sido buen sanitario, ya lo que no admito es que me hable de tener Covid y no venir a este pleno a dar la cara porque, por los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid, con mascarilla podría estar aquí perfectamente y si se encuentra tan mal no debería estar en su ordenador dando lecciones de política ni ayer dando charlas".

El fantasma de Oltra: "Bajen la cabeza"

Y es que en este jueves clave, la ausencia de la portavoz de Más Madrid se notó más que nunca. No sólo por el archivo del caso contra Ayuso y su familia, también porque su grupo parlamentario decidió llevar a la sesión de control uno de los buques insignia de García contra Díaz Ayuso: la Sanidad.

Y además el Pleno de este jueves se produjo tan sólo dos días después de la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada por encubrir los abusos sexuales de su entonces marido a una menor, para quien la líder de la oposición tuvo palabras de cariño y apoyo.

"Ya decía yo que era difícil ver hoy aquí a la señora Mónica García dando la cara con toda la situación que tienen. (...) Lo que queda claro es que la Fiscalía valenciana ha relatado exactamente cómo un señor abusó de una menor en reiteradas ocasiones; cómo su amiga, a la que ahora defienden bajando la cabeza, encubrió estos hechos para no comprometer el futuro político de la señora Oltra; cómo urdieron una trama para deslegitimar la versión de una víctima menor que fue esposada a dar sus explicaciones: ‘hermana yo sí te creo’; y cómo han utilizado el feminismo, el ecologismo o la homosexualidad para crear redes clientelares, problemas y un discurso contra los demás. Así que la señora Mónica García se ha escaqueado, no ha venido a dar la cara y a dar explicaciones, porque eso es exactamente lo que les exige a los demás. Le falta una foto con Colau y con Oltra, con las dos imputadas. Bajen la cabeza, qué feminismo, qué vergüenza dan", afirmó Ayuso entra un sonoro aplauso de su bancada.

Estas inhabilitada políticamente para ninguna crítica mientras no te disculpes por las toneladas de basura que has soltado contra la Presidenta. Tu problema no es dar la cara, es la podredumbre moral que representas tú y tu proyecto. Pide perdón. Y defiende a la Niña no a Oltra. https://t.co/fTvege6QEg — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) June 23, 2022

No son capaces de "pedir perdón"

Pero no sólo la presidenta reprochó el silencio de la oposición ahora que la Justicia le ha dado la razón. "Me sorprende que no se pueda hablar hoy precisamente de un asunto que ha protagonizado todos los plenos de esta Cámara desde que comenzó el primer periodo de sesiones de esta legislatura. Qué catadura moral", les dijo. También se lo afearon desde el PP.

El portavoz de los populares en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, reprochó a Lobato que no haya sido "capaz de pedir perdón" tras este archivo. "Le han archivado su denuncia. Tenía que haber pedido perdón y haber dicho que se equivocaron con la denuncia que presentaron".

Y el diputado y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, lamentó igualmente ese silencio. "Llevamos aguantando cómo arrastran sus nombres por el fango, el suyo, el de su padre, el de su madre, buscando fotos del hermano, buscando dónde vivían, a qué colegio iban sus sobrinos… No han tenido límites ni escrúpulos".