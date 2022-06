Ayuso, a Más Madrid tras su "utilización política" de la Sanidad: "A los madrileños les mató el Covid, no yo"

Causó baja este jueves la portavoz de Más Madrid. Mónica García anunció minutos antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que había dado positivo en Covid. "Me sumo a esta nueva ola. Tendré que faltar al Pleno de hoy y al resto de compromisos hasta que me encuentre mejor", escribió en Twitter. Se libraba así la líder de la oposición de que la presidenta madrileña le recordara sus palabras de cariño y apoyo hacia la imputada Mónica Oltra.

En su lugar interpeló a la jefa del Ejecutivo regional el diputado Javier Padilla. El parlamentario de Más Madrid, que es también médico de familia, basó toda su intervención en denunciar la reordenación de las urgencias de los centros de salud madrileños. Padilla se ofreció a realizarle a Ayuso un tour hospitalario para que compruebe de primera mano el malestar de los pacientes y los profesionales sanitarios y para que les explique el motivo de los cierres de estos servicios.

Para Padilla los motivos son dos: el primero de ellos, es que "Lady Sanitas" -así denominó a la presidenta madrileña- quiere que los pacientes " resuelvan con la cartera lo que usted no resuelve con el Gobierno". El segundo, es la "inquina personal" que, según el diputado de Más Madrid, tienen tanto ella como miembros de su Gobierno hacia los sanitarios, "de los que se está vengando".

Pero el parlamentario de la formación liderada por Mónica García fue más allá y responsabilizó a Ayuso de que los madrileños vivan menos. "Cuando cierra la puerta de urgencias de los servicios de urgencia de Atención Primaria lo que está haciendo es cerrar la puerta a la salud de los madrileños". Así, prosiguió Padilla, "usted es la presidenta que logró que en un solo año se bajara tres años la esperanza de vida" en la región. "Cuando cierra la puerta de las urgencias de los centros de salud está cerrando la puerta al tiempo porque en un centro de salud, a lo mejor, una urgencia tarda menos de una hora en ser resuelta mientras que en los hospitales puede tardar cuatro, cinco o seis. Eso son horas de vida robadas por culpa de su Gobierno".

"A los madrileños les mató el Covid, no yo"

Díaz Ayuso no quiso dejar pasar estas acusaciones, que no son la primera vez que se formulan por parte de la izquierda. "A los madrileños, en la primera ola y en la segunda y en la tercera, les mató el Covid, no yo. Dejen de hacer una y otra vez la misma miseria de política con la muerte".

Para la presidenta es ya "histórica" la "utilización política de la Sanidad Pública que hace la izquierda" en Madrid, un "mismo mantra" que ha provocado que los madrileños la "sitúen siempre en la oposición". Y justificó en criterios de efectividad estas actuaciones en los centros de salud. "En 2019 sólo el 0,44 de atención en los SUAP (Servicios de Urgencia en Atención Primaria) era para una emergencia, por tanto había que reorganizar efectivos de la siguiente manera: por criterio geográfico, es decir donde no haya un hospital a menos de 15 minutos, como es el caso por ejemplo de Móstoles", donde "antiguamente había un hospital y un SUAP. Ahora ya en este municipio hay dos hospitales públicos, por tanto no es tan necesario el SUAP en ese lugar sino a lo mejor en otro. Se trata de reorganizar los servicios".

Donde la izquierda "puede llevarse la pancarta"

Pero la jefa del Ejecutivo regional fue más allá y quiso ofrecer una serie de datos comparativos con las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda para que "puedan llevarse la pancarta" a esos lugares.

"Para empezar las comunidades autónomas donde gobierna la izquierda es donde hay más listas de espera: 50 días de media esperan más que un madrileño en Aragón, en Extremadura, en Cantabria o en Canarias. Por dos o por tres para ser diagnosticados en Aragón, en Navarra o en Canarias", apuntó. Además, "en Valencia han despedido a 3.000 personas por WhatsApp" que tenían contratos covid y los centros de salud cierran a las tres de la tarde a partir del 1 de julio".

Ayuso señaló que pueden "llevarse la pancarta" también a Baleares, donde han expulsado a "3.000 celadores por no hablar catalán y faltan por ejemplo oncólogos en Ibiza". Y "en Extremadura el Colegio de Médicos alerta de la situación de su Atención Primaria". Asimismo, "en Aragón cierran puntos de Atención Primaria en las zonas más importantes para el turismo por falta de médicos. En Asturias lo mismo, según denuncian lo sindicatos médicos".

Y recordó cómo en Toledo "la planta covid ha sido obligada a suspender sus operaciones en el hospital, hospitales que en pandemia se les volaban". Y con todo esto, lamentó, que el presidente de la FMM (Federación de Municipios de Madrid), Guillermo Hita, haya tenido "ahora el cuajo de poner una pancarta para criticar el cierre de un centro que no se va a cerrar, un SAR (Servicio de Atención Rural) en su municipio".