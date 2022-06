La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, madridista hasta la médula, no ha dudado en responder a la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que ha llamado "mamotreto" al estadio Santiago Bernabéu. Durante su entrevista este jueves en La Noche de Dieter en esRadio, Ayuso ha bromeado: "Eso sí que no se lo tolero. Del templo no se habla así".

Hace unos días, durante en unas jornadas "municipalistas" en Barcelona junto a En Comú Podem, Verstrynge alabó la gestión de la alcaldesa Ada Colau y lamentó que en Madrid "prima el cemento, las grandes construcciones" y "el Bernabéu, construido como un mamotreto en el centro de la ciudad sin tener en cuenta", dijo, "las necesidades de los vecinos".

"Del templo no se habla así. No señor", ha replicado Ayuso, que ha reivindicado también el valor del estadio para la capital: "La mayor obra de ingeniería privada que existe ahora mismo en Europa, que va a traer a millones de visitantes de todo el mundo y que ha situado al mejor club de fútbol del mundo como el epicentro de los eventos mundiales... ¿y qué vienen estos a decir? No señor. Ahí sí que no".

La presidenta madrileña también ha recordado que Verstrynge está en una Barcelona "de la que están huyendo las clases medias, las empresas y los estudiantes" debido a la gestión de Colau, rechazada y criticada por un amplio porcentaje de los barceloneses, entre otros motivos, por el aumento de la inseguridad en las calles.