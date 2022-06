Ayuso se emociona en esRadio: "Cuando pase todo, pediré perdón a mi familia por estar en política, ha sido un calvario"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su lado más humano y emotivo este jueves en esRadio al referirse al "calvario" que está pasando su familia a raíz de las acusaciones vertidas contra su hermano por el contrato sanitario. También afirma que se ha emocionado al conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación, aunque reconoce que "no vale la pena" el alto precio que está pagando su entorno más cercano.

Durante su entrevista en La Noche de Dieter, la presidenta ha señalado que ni PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid (los partidos que presentaron las tres denuncias) ha pedido disculpas por las acusaciones contra su hermano, ni lo harán nunca: "Hasta que no expulsen de la vida política a todos los adversarios como hacen en Nicaragua o en Cuba, no van a parar. Esta izquierda antidemocrática no asume ni los resultados electorales ni las decisiones judiciales".

Tampoco lo ha hecho la anterior dirección del PP encabezada por Pablo Casado, que utilizó el caso para intentar derrocarla: "De la anterior dirección tampoco me dirán nada. Lo que sí tengo claro es que no cuento actualmente con gente que formaba parte de esa política destructiva, maniquea y tan dolorosa". Por otra parte, Ayuso ha agradecido al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo su confianza: "Convocó el Congreso sin esperar a que el fiscal se pronunciase. Depositó prácticamente el futuro del PP en esa decisión y lo hizo porque confiaba en mí".

Ayuso también ha confesado que se ha emocionado este jueves al conocer la decisión de Anticorrupción, a pesar de que siempre ha estado tranquila porque "sabía que no había nada". Sin embargo, el precio de las acusaciones del PSOE, Podemos, Más Madrid y la anterior cúpula de Génova, han supuesto un alto precio para su entorno más cercano.

"Una familia a la que le han robado el anonimato; un hermano al que, como comercial, le han señalado, vilipendiado y humillado en muchos medios de comunicación; a mis sobrinas les han llegado incluso a mandar cámaras de televisión a las puertas de su colegio", ha señalado dolida.

"Tengo sentimientos encontrados", ha explicado. "Al acordarme de lo que ha pasado mi entorno familiar, te das cuenta de que no merece la pena. Y a la vez, también siento satisfacción porque se ha hecho justicia y porque se conoce la verdad".

Ayuso: "No compensa"

El daño ha sido tan grande que Ayuso incluso ha reconocido que todavía no ha hablado con su familia: "Están pagando el precio de que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuando pase todo esto, les pediré perdón por... no sé... por estar en política, por no haberme dedicado a ellos. Estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo, pero es muy doloroso", ha señalado. "Mi hermano lleva toda la vida trabajando en su sector, nadie le ha regalado nada y ha pasado un calvario".

"La Comunidad de Madrid está por encima de todo. Pero nada compensa ver que la familia pasa por este sufrimiento. ¿Quién quiere ver a los suyos pasarlo mal por un capricho de Más Madrid, Podemos, PSOE y algunas personas que estaban en mi partido y que me querían ver políticamente fuera? No compensa", ha lamentado Ayuso.

"Yo estoy encantada de lo que estoy haciendo, pero me pierdo ver crecer a mis sobrinos, ver a mi madre hacerse mayor... me pierdo muchas cosas y soy consciente de que ellos a veces lo pasan mal. Pero afortunadamente siempre dicen la misma frase: "Si tú estás bien, nosotros estamos bien" y como yo casi siempre estoy muy bien, pues p’alante", ha señalado.

"Ni las urnas ni los jueces"

La presidenta también ha señalado que le preocupa "en qué manos está España" y el "arroyo mediático" contra los adversarios políticos, que le recuerda mucho a lo que hacen los dictadores comunistas latinoamericanos con la oposición: "Afortunadamente todavía hay contrapesos en España, pero está claro que la izquierda intenta erosionarlos para que ni las urnas ni los jueces les frenen".

Preguntada por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agotará la legislatura, Ayuso afirma que a medida que el Ejecutivo "se va empequeñeciendo, se va embruteciendo" y los que sufren son los españoles. "Están a marchas forzadas otra vez, sacando el francomodín, volverán con la ley de memoria histórica y mientras están destrozando la educación a todos los niveles".

"Yo me temo cualquier cosa. Me temo lo peor por parte de una izquierda que, desde Zapatero hasta aquí, se ha vuelto cada vez más reaccionaria y que ahora mismo está liderada por un señor que utiliza el poder que sea para intentar mantenerse. Mientras tanto, lo paga la economía, la empresa y los españoles en su conjunto".