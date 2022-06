Estas son las 22 victorias judiciales que acumula Ayuso frente a la izquierda

"Señorías de la izquierda, ya van veinte veces, veinte contadas, que me han llevado a los tribunales y veinte veces que la justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades. Han utilizado el Parlamento y las instituciones para manchar mi honor veinte veces. Será que la justicia es de extrema derecha, será que el sistema está corrompido, pero son veinte veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la Justicia".

Así se pronunció Isabel Díaz Ayuso este jueves desde el Pleno de la Asamblea de Madrid nada más conocerse el archivo por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia sobre la compra de mascarillas a Priviet Sportive, una empresa vinculada con su hermano, Tomás Díaz Ayuso.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid se equivocó. No son veinte las veces que ha salido airosa de procesos judiciales, sino veintidós. Para hallar la primera de ellas hay que remontarse a 2019. Más Madrid, el grupo liderado por Mónica García, presentó una denuncia por un supuesto delito de alzamiento de bienes a raíz del préstamo que Avalmadrid concedió a una empresa participada por su padre. La Fiscalía Anticorrupción la archivó al no apreciar indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.

Desde esa fecha hasta la actualidad, la Fiscalía ha desestimado otras cuatro denuncias presentadas contra Ayuso por los grupos de la oposición, PSOE, Unidas-Podemos y Más Madrid, y dos asociaciones: la Asociación Libre de Abogados y la Asociación del Defensor del Paciente. Son las siguientes:

Procedimientos penales desestimados por la Fiscalía

El 29 de enero de 2021, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia presentada por el PSOE de Madrid contra la presidenta del Ejecutivo regional por presuntas "irregularidades" en los contratos con la cadena Room Mate, donde se hospedaba la dirigente madrileña durante la crisis del coronavirus tras dar positivo en Covid.

El 17 de noviembre de 2021, la Fiscalía del Tribunal Supremo pide a la Sala de lo Penal que inadmita a trámite la iniciativa y archive las actuaciones de la Asociación Libre de Abogados ante la "inexistencia de indicios de responsabilidad criminal respecto de la aforada" y "sin perjuicio de que los hechos que se le imputan, presuntamente cometidos en octubre de 2011, podrían estar prescritos". Dicha asociación presentó una querella contra Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes, ya que le acusaba de aceptar la vivienda de sus padres como donación, en un proceso que los querellantes afirmaban que intentaba sustraer a la Administración el cobro de un crédito de dinero público del que su familia habría evitado cualquier pago.

El 27 julio 2021, la Fiscalía archiva la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente por la no derivación a los hospitales de los usuarios de las residencias durante la pandemia.

El 18 de febrero de 2022 fue cuando se presentaron ante la Fiscalía tres denuncias correspondientes a Más Madrid, el PSOE y Unidas-Podemos, sobre el famoso contrato con Priviet Sportive. Este jueves el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, procedió al archivo de las diligencias sin pronunciamiento en lo concerniente al delito de malversación, fraude a los intereses de la Unión Europea y cohecho, por ser competencia de la Fiscalía europea.

Pero Isabel Díaz Ayuso también ha salido airosa de las denuncias administrativas que le han interpuesto los grupos de la oposición. Estas son:

Denuncias administrativas electorales

Denuncia de Más Madrid por la rueda de prensa celebrada el 17 marzo de 2021, tras la celebración de Consejo de Gobierno para informar de los asuntos aprobados en el mismo. Fue desestimada la apertura de expediente el 23 de marzo de 2021.

Denuncia del PSOE por las ruedas de prensa celebradas el 10 de marzo, fuera del periodo electoral; el 15 de marzo, en contestaciones a medios de comunicación y el 17 del mismo mes, tras celebración de Consejo de Gobierno para informar de los asuntos aprobados en el mismo. Se desestimó la apertura de expediente el 23 de marzo de 2021; la Junta Electoral Central ratificó la no incoación de expediente el 8 de abril de 2021.

Denuncia presentada por Más Madrid a raíz de la rueda de prensa celebrada el 6 de abril de 2021 para informar sobre las inversiones en los Hospitales 12 de Octubre y La Paz, del pago del 100% del complemento de productividad al personal sanitario y sobre la situación actual de la campaña de vacunación frente al Covid. Fue desestimada la incoación de expediente sancionador el 9 de abril de 2021.

Denuncia de Unidas-Podemos por una comunicación en la web y redes sociales de la Comunidad de Madrid. Se acordó el archivo de la denuncia el 21 de abril de 2021. La Junta electoral Central desestimó el recurso de alzada el 29 abril de 2021, confirmando el archivo de la denuncia.

Denuncia interpuesta por el PSOE por los mismos motivos que la anterior. Corrió la misma suerte: se acordó el archivo de la misma el 28 de abril de 2021.

Denuncia del PSOE por la celebración de actos institucionales del 2 de mayo de 2021, con la utilización del lema "libertad". Su archivo fue acordado el mismo día en que se presentó.

También han sido inadmitidos a trámite o archivados siete procedimientos iniciados por particulares contra ella:

Querella interpuesta por la Plataforma Centros de Salud contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal. Resultado: inadmisión de la querella

Querella interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad, en materia de residencias para mayores. Resultado: inadmisión de la inhibición del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Querella interpuesta por familiares de residentes contra la residencia de mayores "GOYA" ante el juzgado de Instrucción 10 de Madrid y contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: sobreseimiento automático respecto de la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad.

Querella interpuesta por familiares de residentes ante el juzgado de Instrucción 32 de Madrid contra la residencia de mayores "EDALIA ARTURO SORIA" y contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: inadmisión de la querella contra la Ayuso y sus consejeros.

Querella interpuesta por familiares de residentes ante el juzgado de Instrucción 48 de Madrid contra la residencia de mayores "ADOLFO SUÁREZ" y contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: inadmisión de la querella contra Ayuso y sus consejeros.

Querella interpuesta por familiares de residentes ante el juzgado de Instancia e Instrucción nº 1 de Parla contra la residencia de mayores "PARLA Y VITALIA" y contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: inadmisión de la querella contra la jefa del Ejecutivo regional y sus consejeros.

Denuncias en materia de residencias contra Isabel Díaz Ayuso ante la Sala segunda del Tribunal Supremo. Resultado: archivo general.

Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Audiencia Provincial sección nº 29: querella interpuesta por familiares de residentes contra la residencia "DOMUS VI Albufera" y la mercantil "Geriavi SAU" y contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad. Resultado: inadmisión parcial de la querella (se inadmite para la presidenta y los consejeros por su condición de aforados, y se admite respecto de la directora de la residencia y la entidad mercantil gestora) por auto de 17 de septiembre de 2021. Se interpuso, por parte de los querellantes, un recurso de apelación en la Audiencia Provincial, que no obstante ratificó la inadmisión parcial a trámite de la querella.

Juzgado de instrucción nº1 de Alcalá de Henares: querella interpuesta por un familiar de un residente fallecido en la residencia "Orpea Meco" contra la presidenta y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad y contra el director de la residencia. Resultado: inadmisión total de la querella contra Ayuso y sus consejeros por su condición de aforados y contra el director de la residencia y la propia entidad al no concurrir los elementos típicos de los delitos.

Juzgado de instrucción nº 21 de Madrid: querella de un familiar de un residente fallecido en la residencia "Jesús Nazareno y los Dolores" contra Díaz Ayuso y los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior y de Sanidad y contra el director de la residencia y la asociación religiosa Hospital de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno y los Dolores. Resultado: inadmisión parcial de la querella, ya que se inadmite contra la presidenta, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero y sigue exclusivamente con el director y la asociación religiosa.

Además, este mismo año, CCOO interpuso una demanda de conciliación contra Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones en La Mañana de Federico, de esRadio. En aquella entrevista, la jefa del Ejecutivo regional señaló que quería estudiar en profundidad lo que estaba sucediendo en los centros de salud madrileños "porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas", así como que investigaría "por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos...".

El sindicato consideró que estas declaraciones desprestigiaban a los profesionales sanitarios. El Juzgado de primera instancia nº 10 de Madrid admitió trámite la demanda (procedimiento: Conciliación 306/2022). Y se ha interpuesto un recurso de reposición por la parte demandada que ha sido estimado por el Juzgado.