Duro enfrentamiento entre Almeida y Rita Maestre: "Ha tardado dos minutos y diez segundos en llamarme homófobo"

Más Madrid tiene desde las últimas semanas como una de sus principales batallas contra el PP de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida la bandera del Orgullo. Una de las preocupaciones primordiales del grupo encabezado por Rita Maestre es que esta enseña no cuelgue de la fachada del Ayuntamiento de la capital, como sí lo hizo durante los años del gobierno de Manuela Carmena. Tanto el Consistorio, como la fuente de Cibeles y la Puerta del Sol, se iluminarán, no obstante, con los colores arcoíris.

Ya la semana pasada, dos concejales populares tuvieron que abandonar el acto de presentación de las fiestas del Orgullo pues la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Ugel Sangil, tachó de homófobo al Ejecutivo municipal y señaló que el alcalde no representa a los madrileños.

En el Pleno de esta semana fue la portavoz de Más Madrid la que se encargó de hacerlo. "2022 va a ser otro año de complicaciones, de trabas burocráticas y de faltas de respeto a los organizadores del mayor evento de la ciudad de Madrid. Y 2022 va a ser otro año, y ya van tres, sin que la bandera arcoíris ondee en Cibeles", espetó Maestre, quien le exigió a Almeida que explique la causa por la que "no ha participado en un solo acto" relacionado con estas fiestas.

Para la portavoz del partido de Íñigo Errejón el motivo está claro "porque lo único que le hemos escuchado son críticas y reproches a sus organizadores con esa teoría horrorosa y homófoba del lobby rosa que sólo comparte con la extrema derecha española y europea".

Para Rita Maestre "la bandera es símbolo de reconocimiento, de diversidad, de igualdad, de orgullo". Por eso "ondea frente a los regímenes totalitarios, desde Putin hasta Orban. La bandera es un símbolo de reconocimiento. Y no lo hacen porque sienten lo contrario de orgullo: sienten vergüenza. Por eso esconden la bandera LGTBI. Pero va a ser el último año que no ondee orgullosa en la puerta de Cibeles", auguró.

El armario más grande de España

"Ustedes no representan esa bandera, ustedes empequeñecen esa bandera. Cada vez es más pequeña gracias a gente como ustedes", le replicó Martínez-Almeida, quien en tono irónico dijo haber estado preocupado "porque ha estado dos minutos y diez segundos hasta que me ha llamado homófobo. Dos minutos y diez segundos ha tardado en llamarme homófobo. Pensaba ‘cuidado, que a lo mejor no lo hace’. Pero es imposible que no lo haga".

Para el alcalde el diagnóstico está claro: a Rita Maestre y los suyos "las personas LGTBI le son absolutamente indiferentes". Lo que existe es una utilización política de las mismas. "¿Que hay una agresión homófoba en La Coruña? Culpa de Ayuso y Almeida; ¿que hay una falsa agresión homófoba en Malasaña? Inmediatamente Madrid es una ciudad llena de odio por culpa de Ayuso y de Almeida".

Así, el problema "es que en estos momentos el armario más grande que hay en España es aquel en el que nos quieren meter a todos los que no pensemos como ustedes, a todos los que no compartimos ni su visión del feminismo ni su visión de los derechos LGTBI, ni compartimos su visión en general de la vida", espetó el regidor capitalino.

Para Almeida "esta es la clave de lo que está pasando en España". Pero, según el alcalde, tal y como se está viendo cada vez que se celebran elecciones en España (las últimas, las andaluzas), "los españoles están tirando a patadas precisamente ese armario en el que la izquierda nos quiere encerrar porque están hartos de su superioridad moral y de que aquí ustedes estén constantemente repartiendo carnés de buenos y malos". Así que, si el año que viene Rita Maestre "vuelve a poner esa bandera, no tenga ninguna duda de que cada año será una bandera más pequeña por su culpa", zanjó.