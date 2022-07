Las dos campañas que el PP de Ayuso lanza la semana que el PSOE activa su maquinaria electoral en Madrid

No queda tanto para las próximas elecciones de 2023 y el PP presidido por Isabel Díaz Ayuso ya se ha activado electoralmente. Fue precisamente éste uno de los principales motivos de que la presidenta de la Comunidad de Madrid reclamara a la anterior dirección nacional de Pablo Casado que el congreso madrileño no se siguiera posponiendo.

"No es una cuestión de que se adelante nada sino sobre todo de que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare", afirmó tan sólo un día antes de que las costuras del PP reventaran tras hacerse público el espionaje que Génova habría ordenado contra ella y miembros de su familia.

De la celebración del cónclave regional, auspiciado por Alberto Núñez Feijóo, ya ha pasado más de un mes y en el horizonte otoñal se vislumbra la gran convención ideológica que pondrá los mimbres con los que los populares acudirán a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Por el camino queda nombrar a los candidatos de los distintos municipios. El objetivo es que durante las fiestas estivales se "muevan, se dejen ver" y los vecinos de estas localidades les pongan nombre y cara, señalaron a Libertad Digital desde el entorno de la presidenta.

Pero ya antes – durante el pasado mes de junio y este julio- se ha puesto en marcha un despliegue de dirigentes por toda la Comunidad de Madrid para "tener encuentros con afiliados y hacer balance" del curso, informan fuentes populares a LD. En paralelo, se lanzarán campañas como las presentadas esta semana por el secretario general, Alfonso Serrano.

"Es importante que los partidos hagamos ese ejercicio de dar cuenta a los ciudadanos y es lo que hacemos. Queda un año para las próximas elecciones y es importante empezar cuanto antes a explicar qué es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid y cuáles son los planes que tenemos para el futuro", explicó Serrano.

Son, en concreto, dos y complementarias entre sí. Por un lado, la que da cuenta del trabajo realizado por el Gobierno madrileño ahora que se cumple un año de que Ayuso tomara posesión como presidenta. Y por otro, la que recoge los ataques perpetrados por Pedro Sánchez a la región.

Los populares ponen de relieve 12 logros del Ejecutivo regional. Son los siguientes:

1. Una Comunidad "más libre, con menos impuestos y más oportunidades". Se destaca la Ley de Mercado Abierto para que las empresas de toda España puedan operar con más libertad en Madrid. Y la Ley de Autonomía Financiera, que apunto estuvo de no salir adelante por la negativa, en un primer momento, de Vox. Asimismo, subrayan que Madrid es la "única región de España sin impuestos propios", además de bajar medio punto en todos los tramos de la cuota autonómica del IRPF.

2. Una región "cercana y solidaria", habiendo "ejecutado íntegramente" el mandato de la Ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Y con 1.232 nuevas plazas en dependencia y 32 millones de euros destinados a nuevas ayudas de emergencia para familias vulnerables.

3. Defensa de la "libertad educativa". Para ello cuentan con la Ley Maestra que pretende hacer frente a la Lomloe, así como una "defensa de la calidad educativa frente a las injerencias ideológicas y sectarias que Sánchez pretende incluir en los currículos educativos". Además, "más de 25.000 nuevas plazas de FP en los últimos tres años (136.000 alumnos en FP vs 100.000 en Bachillerato)".

4. "Apuesta por la vida y las familias" con una estrategia "pionera de protección a la maternidad/paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación". El PP de Ayuso destaca que ésta es la "única" comunidad autónoma con una ayuda directa de apoyo a la maternidad de 500 euros por hijo al mes para madres menores de 30 años, desde el quinto mes de gestación hasta que el niño cumpla 2 años. Por otro lado, se ha adjudicado la construcción de las primeras 5.400 viviendas del Plan Vive, vivienda asequible para jóvenes.

5. Una Comunidad de "vanguardia y sostenible". Los populares destacan la ejecución de 75 km y plantación de 75.000 árboles del Arco Verde. Y las ayudas por importe superior a 50 millones de euros para adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga y puesta en marcha de la mayor electrolinera de España.

6. "No abandona al entorno rural ni a los pequeños municipios". Extensión de banca móvil a más de 40 pequeños municipios. Y un nuevo programa de Inversión Regional 2022-2026 con más de 1.000 millones de euros.

7. Reto tecnológico. Creación de cuatro clústeres digitales para fomentar experiencias digitales empresariales y creación de la Agencia de Ciberseguridad, destacan.

8. Refuerzo de "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo" con la puesta en marcha del Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria, el Nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones, y el Plan de Reducción de Listas de Espera. Asimismo, desde el PP destacan que Madrid es pionera "en terapias CAR-T de lucha contra el cáncer con 7 de los 21 centros de toda España". Y la incorporación de más de 5.000 profesionales en áreas prioritarias, y convocadas más de 32.000 plazas.

9. Lucha contra el Covid. Administradas más de 14 millones de dosis de la vacuna Covid. Ya ha recibido la pauta completa el 93% de la población diana. Y "apoyo a los sectores económicos que generan empleo mientras protegemos la salud".

10. Movilidad. Ampliación de la Línea 3 de Metro; nueva Línea en Distrito Norte; conexión de la Línea 5 con el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas; y cuatro nuevos intercambiadores de transporte. Unificación de tarifas de las zonas C y B3, "beneficiando a más de 503.000 ciudadanos de 129 municipios".

11. Inversiones y turismo. "Madrid tiene cifras récord de atracción de turismo y de eventos internacionales. Seguimos defendiendo la tauromaquia y potenciando Las Ventas, la primera plaza de toros del mundo. Somos la tercera capital del mundo en musicales, la segunda en conciertos y con un Teatro Real reconocido internacionalmente".

12. Madrid "defiende lo que nos une", con la puesta en marcha de la Oficina del Español y la "consolidación" de la celebración de la Hispanidad. De hecho, este fue uno de los objetivos del reciente viaje a Miami de Ayuso, donde dio a conocer el festival que se celebrará en Madrid entre el 4 y el 12 de octubre. "Lo hemos reforzado y vamos a realizar grandes eventos para todos los ciudadanos que visiten Madrid esos días", aseguró.

Destinar "tiempo" a defenderse de Sánchez

"Madrid, con un Gobierno sólido, cohesionado y unido ha dado ejemplo de la capacidad que tiene. Y hoy, con respecto a hace un año, somos una región más libre, que paga menos impuestos, que ha avanzado en proyectos importantes", resumió Serrano. Pero el secretario general de los populares madrileños reconoció que no están satisfechos. "Podría ser mucho mejor si además de trabajar por los madrileños no tuviéramos que destinar parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a defendernos de los continuos palos en la rueda que nos pone el Gobierno de Sánchez".

De ahí el motivo de esta doble campaña, donde una de ellas está destinada a denunciar "los constantes desprecios" que la izquierda madrileña y el Gobierno de PSOE-Podemos "hacen a los propios madrileños".

En lo referente a Sánchez, el PP de Madrid destaca cinco puntos: "Persigue la libertad educativa" de la región, en concreto la libertad de los padres a la hora de elegir centro para sus hijos; "no quiere invertir en Madrid"; "ahoga los servicios públicos": por ejemplo, no "cubre los 2.500 policías y guardias civiles que faltan" o "no aporta la financiación comprometida para dependencia"; "quiere desplazar las instituciones y a los funcionarios fuera" de la región. El último ejemplo de esto es su anuncio de que la Agencia Espacial Española tendrá su sede en otra comunidad autónoma a pesar de que más del 90% del sector aeroespacial está en la Comunidad; y "quiere asfixiar a los madrileños con más impuestos".

"Yo creo que son importantes ambas campañas", opinó Serrano, que explicó que "Madrid va bien y vamos a ir a mejor" a pesar de que "el verdadero problema que tenemos los madrileños se llama Pedro Sánchez y PSOE".

La convención del PSOE en Cibeles

Pero no sólo el PP se ha activado electoralmente. Precisamente es el PSOE el que tiene un gran acto a nivel municipal este fin de semana. Lo celebrará nada menos que en el Palacio de Cibeles. Será una convención con militantes bajo el lema "Queremos Madrid", que sentará las bases del programa electoral para los próximos comicios. La presentación del mismo correrá a cargo de la Delegada del Gobierno, secretaria general de la agrupación y candidata no oficial a disputarle la alcaldía a José Luis Martínez Almeida. Pero Mercedes González aún no se ha pronunciado sobre sus intenciones, pese a ser la favorita de Ferraz.

De hecho, suenan también otros nombres como el de la actual portavoz municipal de los socialistas, Mar Espinar o la concejal Enma López. La propia Espinar deslizó la posibilidad de dejar la política y volver a su anterior puesto de trabajo si no resulta elegida. Y con lo que respecta a la Comunidad la certidumbre no es mayor: Juan Lobato aún no ha sido designado oficialmente candidato del partido para las próximas autonómicas.

"El problema de la izquierda en la Comunidad de Madrid y en el propio Ayuntamiento es que es un proyecto sin rumbo y sin liderazgo", resumió Alfonso Serrano. Y es que "para trabajar por el conjunto de los madrileños, lo que hay que hacer es defender los intereses de Madrid. Mientras el PSOE en Madrid lo que haga sea defender y justificar los constantes ataques del Gobierno de Pedro Sánchez, como hace por ejemplo la delegada del Gobierno o la portavoz municipal, nunca serán un referente en la Comunidad".

Además, el secretario general de los populares madrileños considera que el liderazgo en el Ayuntamiento de Madrid está asentado con un gobierno municipal dirigido por Almeida, "que está haciendo "un extraordinario trabajo en una de las legislaturas más complicadas que se recuerdan".