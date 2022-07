"Miguel Ángel Blanco fue enterrado y en su féretro se llevó la compañía de sus inseparables baquetas con las que tocaba la batería". Así lo explicaron en el acto central de su Fundación por el 25 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA, que se celebró este lunes en la Real Casa de Correos en Madrid. Sobre el escenario, presidiendo la entrega de premios, la batería del concejal popular de Ermua, que fue montada por primera vez en un cuarto de siglo.

Una emocionada Marimar Blanco tomó la palabra, entre una profunda ovación, desde el corazón mismo de la Puerta del Sol, un "lugar que representa algo por lo que tanto luchó mi hermano y por lo que lucharon tantas víctimas del terrorismo como es la libertad".

"Recuperamos la batería de Miguel Ángel. Para mí ha sido muy emocionante porque llevaba más de 25 años sin verla montada. En cierta medida ha sido volver a tocar a mi hermano", dijo la diputada del PP en la Asamblea de Madrid.

Para quien también tuvo unas palabras especiales fue para el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgáiz, uno de los galardonados. "Tuviste que enterrar a muchísimos compañeros. Estuviste a punto de perder la vida en muchísimas ocasiones, pero jamás te acobardaste, jamás te escondiste, jamás dejaste de dar la cara por todos y cada uno de los compañeros asesinados. Hoy mis padres no pueden estar aquí para darte las gracias. Sabes que te querían como un hijo, como ese hijo que le arrebataron los terroristas de ETA. Por ellos te quiero dar las gracias: por haber sido ese hijo, ese hermano y por haber estado siempre muy pendiente de mis padres y de mí".

La hermana de Miguel Ángel recordó cuál fue el chantaje de la banda terrorista al Estado si se quería evitar el asesinato a cámara lenta del joven político: el acercamiento a las cárceles vascas de todos los presos etarras. Hoy, 25 años más tarde, no sólo existe ese acercamiento de presos sino que muchos de ellos son liberados anticipadamente y el Gobierno de la nación tiene como socios preferentes a los herederos políticos de ETA.

"Sortu, Bildu serán legales pero no es ético ni moral pactar con quien no ha condenado un solo atentado terrorista", dijo Marimar ante la presencia de la delegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Madrid, Mercedes González. "Su blanqueamiento es una ofensa a la moral y a la inteligencia".

"La mayor infamia de la historia reciente de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid recogió otro de los premios, dirigido a la sociedad madrileña por acoger a los exiliados vascos que, durante décadas, huyeron del País Vasco y Navarra por el acoso y la intimidación del terrorismo. Fue el suyo un discurso especialmente emotivo, pero también de una gran crudeza.

"Un Estado democrático no debe legislar sobre la memoria y menos presentarla como preparadora, inclusiva y plural, cuando tiene la mitad del Parlamento en contra. Una democracia no puede establecer una memoria única y oficial, pero, sobre todo, una democracia no puede permitir que sean sus enemigos declarados los que decreten esa memoria. Estamos ante la mayor infamia política de la historia reciente de España", afirmó Isabel Díaz Ayuso.

"El brazo político de ETA dilatará el franquismo hasta los años 80 deslegitimando así la Transición y, con ella, su mayor obra, que es la Constitución Española del 78. Por ella, por la Constitución, por España y por la libertad murió Miguel Ángel Blanco y tantos como él".

Así, la presidenta señaló que "nos preocupa el futuro que le espera a una nación donde no se respeta ni la ley, ni la verdad, ni las decisiones judiciales ni la memoria. Y, por tanto, no logramos entender qué pretende redactar Sánchez y Bildu en base a su propia memoria y que resulte democrática cuando nadie más lo ha elegido". Y añadió: "No sé en qué momento un socialista y un político que defiende a etarras pueden ver lo que ha pasado y pasa en España desde el mismo punto de vista. Sí sé que la historia tratada como ciencia apela sencillamente a la verdad y la verdad es que una banda quiso adueñarse del destino de España por la fuerza porque a través de la palabra eran incapaces de convencer a nadie".

Y "para eso mataron, secuestraron, extorsionaron, acosaron, expulsaron y destrozaron. Y hoy, mientras el PP, UPN, PSOE, Ciudadanos o Vox no tengan posibilidades de acceder al Gobierno autonómico o mientras el PNV no se vaya debilitando hasta ser finalmente apartado, todo lo que ha hecho ETA, ha sido rentable. De hecho, Bildu está políticamente más fuerte que nunca y cerca de su sueño. Además, la cuenta se está pagando con escaños, fondos públicos, presos en casa, homenajes y la Transición y la democracia españolas reescritas a conveniencia, vamos lo que es un negocio redondo".

"Han pasado 25 años de la rebelión cívica y política que se produjo contra ETA y su entorno, de aquel espíritu el de Ermua. No encuentro un solo motivo para, después de aquello, traicionar a una nación o a su historia", manifestó Ayuso. "ETA tuvo que dejar de matar contra su voluntad, ¿Por qué premiarla después? (…) Ahora que el presidente del Gobierno diferencia España y País Vasco como dos países me gustaría saber a cuál pertenece Miguel Ángel, si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente, o un vasco valiente o un español incómodo. Es un sinsentido".

Carmen Iglesias y S´ha Acabat!, otros de los premiados

También fueron premiados la historiadora Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, quien fue reconocida "por su trayectoria en defensa de la Constitución Española, garante de los derechos de ciudadanía de los españoles y del Estado democrático de derecho, valores y su apoyo al movimiento cívico constitucionalista". Fue el suyo un emocionado pero firme discurso también en contra de la situación actual.

Otra distinción fue para la organización juvenil S'ha Acabat!, defensora de los derechos constitucionalistas en Cataluña. Según la Fundación, "toman el testigo de otros jóvenes que defendieron la libertad" como el concejal vasco asesinado hace un cuarto de siglo.