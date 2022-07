La presidenta madrileña acudió este martes a Tres Cantos para visitar las instalaciones de Thales Alenia Space España, multinacional líder del sector aeroespacial dedicada al desarrollo de sistemas y equipos para satélites. Lo hizo dentro de su plan para tratar de revertir la decisión de Pedro Sánchez de que la nueva Agencia Espacial Española no tenga su sede en Madrid.

Precisamente por el presidente del Gobierno y su intervención en el debate sobre el estado de la nación fue preguntada por la prensa. Isabel Díaz Ayuso quiso celebrar que "por fin" tenga lugar, pues el último data de 2015. "Las últimas imágenes del anterior fueron hace tanto tiempo que cuando vimos ayer las tomas parecían del siglo pasado. Me alegro de que por fin se celebre y que el presidente cuente un poco su proyecto".

Pero la jefa del Ejecutivo regional no tiene ninguna esperanza en que éste dé unos frutos positivos para la ciudadanía. "Lo más necesario que es flexibilizar la economía, reducir los costes, el gasto público y ponerse en el lugar de las empresas, etc, estoy convencida de que no va a suceder y que todos los anuncios que haga hoy (Pedro Sánchez) los pagamos los demás: las comunidades autónomas pero especialmente el contribuyente".

Ayuso quiso resaltar la situación "curiosa" en la que nos encontramos: "Hemos dejado de tener casi relación en materia por ejemplo del gas con los vecinos de Argelia y empezamos a tener una dependencia única de Rusia. No sé dónde está ahí el negocio".

Pero sobre todo, la presidenta madrileña reivindicó el plan de contingencia que presentó su Gobierno hace ya siete meses. "Lo único que recibimos por parte de algunos medios, sobre todo del entorno de Moncloa, fue prácticamente mofa. Ahora el Gobierno actúa y hace algo un poco similar a lo que nosotros pedíamos en ese momento".

Así, Díaz Ayuso recordó que la Comunidad de Madrid se adelantó al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "con la consiguiente crítica aparejada", y ahora "probablemente" uno de los anuncios del presidente vaya en esa dirección. No obstante ,y a pesar de que quiere "lo mejor para España, tiene "poca confianza en las propuestas que hoy nos va a trasladar".