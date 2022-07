Las infames portadas que perpetró Mertxe Aizpurúa al frente de Egin

Nuevo homenaje a Miguel Ángel Blanco en Madrid. Esta vez por parte del PP de Chamartín en los jardines de este distrito, que llevan su nombre. Acudió la plana mayor de los populares madrileños, con una orgullosa presidenta de la formación al frente. Isabel Díaz Ayuso cerró este homenaje en el que también estuvo la hermana del concejal de Ermua secuestrado y asesinado por ETA hace ahora 25 años.

Marimar Blanco quiso agradecer expresamente al Grupo Parlamentario Popular y en especial a su portavoz, Cuca Gamarra, los gestos que llevaron a cabo para honrar la memoria de su hermano durante el debate del estado de la nación, cuya primera jornada se celebró este martes en el Congreso. Los diputados populares lucieron en la solapa un lazo azul y Gamarra propició un minuto de silencio para honrar la memoria del edil asesinado, gesto que fue reprochado después por la presidenta Meritxell Batet. "Quiero dar las gracias a Cuca Gamarra que ha decidido dejar un minuto de su intervención para poner a todos los diputados en pie, rindiendo un homenaje a mi hermano".

El alcalde de Madrid, ciudad especialmente castigada por los brutales crímenes de ETA, tomó también la palabra. José Luis Martínez Almeida quiso recordar durante su intervención dos de las portadas más ignominiosas de Egin, periódico cerrado en 1998 por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al ser considerado el "cuarto frente" de la banda terrorista.

Estas portadas se publicaron tan solo un año antes, con apenas unos días de diferencia entre ambas. En la primera la Guardia Civil acababa de asestar un durísimo golpe a ETA con la liberación de José Antonio Ortega Lara. La imagen de aquel hombre desorientado, demacrado hasta casi la muerte, con la mirada perdida y vestido con un chándal dio la vuelta al mundo. 532 días de cautiverio, enterrado en vida, habían tocado a su fin. Egin decidió titular así su portada: "Ortega vuelve a la cárcel". Era funcionario de prisiones en Burgos.

Esta brillante operación de la Benemérita tuvo como contrapartida la venganza de los asesinos. Así, diez días después ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco realizando un chantaje al Gobierno de José María Aznar que sabían imposible de aceptar: el acercamiento en 48 horas de todos los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Cuando finalmente los terroristas cumplieron con su amenaza asesinando al joven concejal, Egin decidió abrir su periódico impreso de la siguiente manera: "El edil del PP apareció con dos disparos".

"La editora de ese periódico, la responsable final de esas portadas se llama Mertxe Aizpurúa", la actual portavoz de EH-Bildu, cuya trayectoria personal y profesional siempre ha estado vinculada a ETA. De hecho, fue condenada en 1984 a un año de prisión e inhabilitación por apología del terrorismo.

"Es la persona que ha negociado con Pedro Sánchez y con Félix Bolaños la Ley de la Memoria Totalitaria". Así la bautizó el regidor capitalino porque "hay que llamar a las cosas por su nombre: no es una ley de memoria sino que es un ejercicio de sectarismo y de revancha. No es democrática porque no puede ser democrática una ley pactada con aquellos que ejercían el terror y que pretendían privarnos de nuestra vida y de nuestra libertad".

Así, la ley que quiere sacar adelante el presidente del Gobierno con los herederos políticos de ETA es "una Ley de Memoria Totalitaria o directamente la Ley Bildu", dijo Almeida. "La ley que definitivamente legitima a Bildu como un sujeto esencial dentro de lo que se denomina la dirección política del Estado. Y que legitima a Bildu para que haya una persona que pueda seguir siendo, por cinco miserables votos, presidente del Gobierno".

El "círculo" que une a Ordóñez, San Gil, Miguel Ángel y Ayuso

Ayuso por su parte volvió a recordar que si ella está en política es por este episodio en concreto. En realidad, la primera pieza la colocó el asesinato por parte de ETA de Gregorio Ordóñez. El tiro en la nuca que acabó con la vida del político vasco hizo que su compañera María San Gil diera un paso al frente y concurriera como cabeza de lista del PP. Este asesinato propició también que Miguel Ángel Blanco decidiera meterse en política, desde su humilde posición de concejal de un pueblo de Vizcaya, hecho éste por el que los terroristas decidieron acabar con su vida.

Contemplando todo esto se encontraba una joven Isabel Díaz Ayuso. "Yo me afilié al PP después de participar en la campaña de María San Gil en el País Vasco". Es "todo un círculo", resumió la presidenta madrileña.

La jefa del Ejecutivo regional recordó lo que supuso el asesinato de Miguel Ángel. España entera se unió en un grito de dolor e indignación nunca antes visto. El concejal dejó "un país mucho más grande y unido" mientras que los "totalitarios" ahora "lo quieren hacer más pequeño". "Y no lo vamos a permitir", advirtió, tras recordar la manera "vergonzante" con la que destrozaron su vida.

"Todos queremos la paz, todos queremos la convivencia, pero también queremos recordar que todos estos actos y homenajes no es por afán de venganza o revancha ni por el hecho de que cuatro personas hayan querido mirar atrás, como nos dicen desde algunos entornos políticos, porque no queremos pasar página y sí sacar rédito político", manifestó Díaz Ayuso, quien censuró que, mientras, hay otros que dicen ser "progresistas, dan elecciones y dicen cómo hay que rescribir la historia". "No puede ser más falso y más maniqueo".

La presidenta está convencida de que, no obstante, el Estado de derecho vencerá porque no lo van a poder "retorcer", y destacó que tiene claro que Bildu "habrá ganado a corto plazo, pero en cuanto se vaya el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ellos se irán detrás porque sin él no son nada". "Su triunfo de hoy va a ser su pena de mañana porque la gente de bien y la historia van a ganar".