Villacís promete una refundación "ideológica" en Cs para decir lo que "no se dice en España"

El partido Ciudadanos está en un proceso de refundación que se inició después de que en Andalucía pasaran de tener 21 escaños a desaparecer del tablero político. Lo sucedido en las andaluzas es la reafirmación de la tendencia a la baja del partido naranja que ya tuvo una gran bajada en Cataluña, se quedó fuera de la Asamblea de Madrid en 2021 y consiguió aguantar por la mínima en Castilla y León.

En las elecciones municipales y autonómicas de 2019 el partido de Inés Arrimadas, entonces liderado por Albert Rivera, consiguió mucho poder condicionando pactos con PP y PSOE en algunos municipios de importancia entre los que está el Ayuntamiento de Madrid. En la capital de España, Ciudadanos, con el apoyo de Vox llevaron a la alcaldía a José Luis Martínez Almeida y a la vicealcaldía a Begoña Villacís. La política de Cs ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio y ha comentado algunas claves del proceso de refundación del partido y la última encuesta política sobre la capital en la que se advierte que su partido podría desaparecer mientras el PP de Almeida arrasa.

Villacís ha asegurado que "es evidente que las andaluzas nos han pasado factura" y que la encuesta en la que se convierten en irrelevantes "está hecha de parte". En este sentido ha apuntado que hay "seis encuestas anteriores que nos dan entrada y que condicionamos", el futuro gobierno municipal en Madrid. "La situación del Ayuntamiento de Madrid no se puede comparar a la de Andalucía. Moreno Bonilla y Almeida son fenómenos distintos", ha añadido.

La vicealcaldesa de Madrid ha reconocido que es "consciente de la situación del partido" y que ahora tienen "nueve meses" para darle la vuelta a la situación. Está segura de que irá bien porque tiene "una buena valoración como líder" al contrario que pasa con Vox que tiene "muy mala valoración". Sobre el partido de Ortega Smith ha indicado que "no se puede ser el perejil de todas las salsas". Villacís ha contado que "ayer no estuvieron en el homenaje en el Ayuntamiento a Miguel Ángel Blanco". Cree que "no se puede buscar protagonismo".

Cree que "se puede demostrar que hemos gestionado bien estos tres años. Hemos hecho muchas cosas y creo que el trabajo nos avala. Hemos hecho un buen gobierno de coalición y bajado más impuestos que la CAM llevando a cabo políticas liberales". En este sentido ha apuntado que "la razón" por la que está en Ciudadanos es porque "tiene que haber un espacio liberal en España" y ha dicho que "el PP cuando pacta y está condicionado por Cs es mejor partido".

La vicealcaldesa de Madrid ha entonado el mea culpa sobre algunas decisiones del partido y ha afirmado que se cometieron "algunos errores". Como ejemplo ha puesto "lo mal que explicamos el ‘no’ a Sánchez. Rivera acertó, se equivocó en el cuando pero no en el cómo ni el porqué. Así se podría haber visto cuál era la verdadera naturaleza de Sánchez. Tampoco hemos pactado bien".

La utilidad de Ciudadanos

Begoña Villacís ha contado cómo en todos los años que lleva en política no se han cumplido muchas de las predicciones que se han hecho como que Pablo Casado y Albert Rivera serían presidentes, o que Sánchez iba a desparecer. Por eso piensa que "nadie puede saber lo que va a pasar dentro de un año" pero "en política no se deja vivir en una campaña". La vicealcaldesa de Madrid ha intentado explicar cual es la utilidad de su partido. Ha dicho que "es el único partido que no tiene un sólo caso de corrupción ni de financiación ilegal" y que no se han "repartido a los jueces ni TVE".

"¿Qué utilidad tiene Cs?", se ha preguntado la política, que ha dicho que estar "en la situación crítica que estamos te da oportunidades" y que "cuando no aspiras a ser un partido mayoritario puedes ser mucho más valiente" y "decir cosas en España que no se dicen". "Lo que vamos a hacer durante estos meses es abrir varios debates", ha añadido.

"Lo que vamos a descubrir estos meses son debates en los que no les vamos a caer bien a mucha gente. Es que el planteamiento económico de España es insostenible. Cuando tienes poco que perder puedes permitirte lanzar estos debates", ha indicado Villacís que cree que "la refundación no tiene nada que ver con chapa y pintura, me interesa la parte ideológica. La habíamos abandonado. Soy ideológica, lo que no soy es dogmática".