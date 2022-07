Madrid se enteró de los cambios para "devaluar" la EBAU "por 'El País'

Enrique Ossorio, consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, ha contado en Es la Mañana de Federico cómo fue la reunión de la ministra de Educación, Pilar Alegría, con las CCAA para explicar el proyecto para la nueva EBAU (la antigua selectividad), el modelo de pruebas de acceso a la universidad.

La reunión empezó mal ya que desde el Ministerio de Educación no pasaron el texto a las consejerías de las CCAA hasta "treinta minutos antes de la reunión". Sin embargo, el diario El País sí publicó un resumen del texto: "Me enteré por El País del contenido, algo realmente lamentable", ha revelado. Esto hizo que los consejeros de Educación tuvieran que estudiarse el documento a posteriori no pudiendo analizarlo realmente durante la reunión con Pilar Alegría.

Del contenido, una vez estudiado, Ossorio ha dicho que tiene "dos grandes decepciones". La primera es "porque hay una situación con la EBAU de falta de justicia con los alumnos de determinadas regiones" ya que "tendría que haber una igualdad de oportunidades para todos los alumnos".

Sin embargo, ha explicado el consejero madrileño, "al no tener un sistema educativo único, la evaluación del bachillerato hay algunas comunidades donde se sacan muchas mejores notas que en otras porque hay menos exigencia". A eso hay que unir que "los exámenes de la EBAU son diferentes en función de la CCAA y somos conscientes también que hay exámenes que son mucho más fáciles que los que se plantean por ejemplo en Madrid". Incluso "los criterios de corrección también son diferentes".

Lo que sí está unificado es el distrito universitario, que es único para toda España, lo que hace que "los alumnos madrileños compitan por una plaza en una universidad madrileña con cualquier alumno de cualquier punto de España" y esto hace que "se consideren discriminados, como me dicen las familias en los centros de orientación universitaria". La primera decepción que indiciaba Ossorio es porque "en esa dirección desde el Gobierno no han hecho absolutamente nada, es exactamente lo mismo".



La segunda decepción es por que "se devalúa la EBAU en la misma dirección que han devaluado los currículos, además de la evaluación, promoción y titulación planteando una especie de aprobado general a través de los decretos de desarrollo de la LOMLOE". La EBAU "se va a convertir en una prueba muchísimo más sencilla y con mucho menos peso del conocimiento, del esfuerzo, del rigor y de la calidad de la enseñanza", o sea, "una continuidad de lo que están haciendo con el sistema educativo en general".

Prueba de "madurez"

Enrique Ossorio ha explicado que hasta ahora los alumnos hacían una serie de exámenes que pesaban de forma diferente en la nota final. Así, "Lengua y Literatura, Historia e idioma extranjero ponderan un 20%" mientras que "la materia obligatoria de la modalidad de bachillerato que han elegido, que puede ser Matemáticas o Latín por ejemplo, ponderan un 40%".

Ahora ese sistema de exámenes se va a sustituir por una "prueba que llaman de madurez" donde "mezclan Filosofía, Historia de España, Lengua y Literatura, idioma extranjero y, en su caso, idioma cooficial". Y lo pero es que "esa prueba es la más importante".

En qué consiste dicha prueba, "se le da al alumno un texto o unas imágenes que durante un rato tiene que ver o leer" y a continuación "le hacen una serie de preguntas tipo test o preguntas que solamente hay que contestar sí o no, y luego dos preguntas donde exponen de una manera más amplia lo que opinan de ese texto o imágenes". Para el consejero es una "auténtica devaluación" porque ahora "los alumnos tienen hasta 8 exámenes y pasan a una EBAU donde solo habría cuatro exámenes y 1 de ellos, el que más pesa con un 75%, es esa amalgama de Filosofía, Historia de España, Lengua y Literatura, Idioma Extranjero o Lengua cooficial".

Las CCAA sólo tienen hasta el día 15 de septiembre para presentar alegaciones, "ese era el único objetivo de que nos dieran el documento media hora antes". Tras esa fecha "sería un proyecto de decreto que seguiría su tramitación y ya las comunidades autónomas, las que tenemos las competencias en la materia y las que tendremos que aplicarlo, no podremos volver a opinar".

Examen único en toda España

La posición de la Comunidad de Madrid es que "un examen único, externo y evaluable como en Alemania, Francia o Italia porque es lo que garantiza la igualdad de oportunidades".

Sin embargo desde el Gobierno "van exactamente en la dirección contraria" ya que "hay comunidades, especialmente las nacionalistas, que reivindican que cada uno haga lo que le da la gana y el Gobierno de España ante ellos no se atreve a nada con tal de mantenerse en el poder".

El examen único es algo, ha recordado Ossorio, "que ya contemplaba la LOMCE aprobada por el PP". Sin embargo, pese a tener mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, el PP de Rajoy "con tal de llegar a un acuerdo en materia educativa hubo determinados aspectos, los más cuestionados por el PSOE y otros partidos, no se pusieron en marcha de manera inmediata".

El PSOE "nos ha pagado aprobando la LOMLOE sin ningún tipo de acuerdo, sin aprobar ninguna enmienda del Partido Popular y en medio de la pandemia". Según Ossorio, "el PSOE nunca va a permitir un acuerdo educativo porque tiene rebajar la calidad de la educación por bandera, hacer una educación más mediocre".

Adoctrinamiento

También ha explicado es esRadio Enrique Ossorio por qué en los libros de texto de todas las comunidades autónomas hay adoctrinamiento por parte del Gobierno. "El Estado regula el 60% del currículum, porque es quién define lo que un alumno en cualquier punto de España debe conocer, y el 40% restante corre a cargo de las CCAA". En ese 60% "el Estado ha hecho absoluta dejación omitiendo muchísimos conocimientos como la regla de 3, los artículos, los pronombres, los números romanos…" para "llenarlo de pura ideología".

De esta forma, "perspectiva de género se cita 84 veces en el currículo de primaria, el ecofeminismo, el aspecto socio afectivo de las matemáticas...". La Comunidad de Madrid "ha hecho un gran esfuerzo para incluir en su 40% todos los conocimientos que el Gobierno ha excluido de una manera indebida". Algo que no hacen todas las CCAA, lo que vuelve a generar grandes diferencias entre unas y otras.

El consejero madrileño ha dejado abierta la puerta de recurrir la ley una vez que se apruebe porque "no garantiza la igualdad de oportunidades, algo que dice expresamente la actual ley LOMLOE".