Dice el refrán que "cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo mata moscas", describiendo a los que pierden el tiempo y lo derrochan en cosas inútiles. Y ese parece ser el caso de Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que lleva varios días publicando mensajes en su cuenta de Twitter con consejos absurdos que aprovecha para criticar a su contrincante política, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con la que está realmente obsesionada. La iniciativa, de la que desconocemos su objetivo, está causando furor en la red social, básicamente por lo absurdos que son los consejos, y despertando más críticas que adhesiones.

En uno de los últimos tuits, y en relación a la alarma causada por la escasez de hielo y su racionamiento en los supermercados, la portavoz de Más Madrid aconseja a sus seguidores cómo hacer hielo: "Pongan agua en una cubitera, métanla en el congelador" —no sabemos qué pretende que se haga con una cubitera— "y recuerden que quienes hablan de inseguridad por apagar escaparates han recortado un 50% el presupuesto contra la violencia machista. Gracias", mezclando churras con merinas como hace en todos los tuitconsejos.

Las respuestas no se hicieron esperar. "Buenos días, médica-madre, a los cubitos les pongo café, en otras ocasiones, ya les pongo directamente la ginebra. Me inspiras cada día. #elenafrancis", dice una usuaria. Otros le preguntan cómo va a hacer hielo el que "no tenga para pagar la luz". En la misma línea de recordar los precios desorbitados de la luz, otro usuario dice: "Buenos días, mema, para que funcione el congelador tienes que enchufarlo y pagar la luz a un precio desorbitado".

Buenos días. Para hacer hielo pongan agua en una cubitera, métanla en el congelador y recuerden que quienes hablan de inseguridad por apagar escaparates han recortado un 50% el presupuesto contra la violencia machista. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 5, 2022

Ducha antes de entrar en la piscina

Dada la época del año en la que estamos, no podían faltar consejos para la piscina —ducharse antes del baño y no andar descalzos— y la crítica a Ayuso por las urgencias de los centros de salud.

Buenos días. Si están en la piscina dúchense antes del baño, no se desplacen descalzos y recuerden que Ayuso tiene apagadas las urgencias de los centros de salud desde hace 28 meses. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 4, 2022

Pero va a por lana y sale trasquilada. Así le contesta uno de los tuiteros: "Buenos días Mónica, recuerda hacer la digestión antes del baño, no dejarle tu cuenta de Twitter a un CM borracho y no ir de modesta cuando vives en un ático enfrente del Retiro, tienes una finca en Cercedilla y tu marido es un ejecutivo de una multinacional". O este otro: "Mónica, qué opinión te merece que una musulmana se meta en una piscina vestida con la misma ropa de calle, sin pasar siquiera por la ducha antes?". Algunos incluso le piden consejos para otras situaciones: "Mónica! Si queremos echar un kiki en el parque de Retiro después de las 22h, ¿qué ideas nos recomiendas? ¿Podremos pasar antes por tu ático a por unas velas para alumbrarnos? Es que si usamos la linterna de los móviles, nos asaltan y nos los roban en la oscuridad de la noche".

El cuidado de las plantas

El 3 de agosto nos daba otro consejo de cara al verano, esta vez sobre cómo cuidar de las plantas: "Buenos días. Para regar las plantas en verano háganlo a primera hora, no mojen las hojas y recuerden que con la excepción ibérica hoy tenemos el precio de la luz 360€ más bajo que Francia y 236€ que Alemania. Gracias".

Buenos días. Para regar las plantas en verano háganlo a primera hora, no mojen las hojas y recuerden que con la excepción ibérica hoy tenemos el precio de la luz 360€ más bajo que Francia y 236€ que Alemania. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 3, 2022

"Mónica García es médico y madre, y en sus ratos libres técnica de aduanas, vigilante de la playa y especialista en parques y jardines" señala una tuitera. A lo que responde otro: "Especialista en jardines sí, pues tiene todo un vergel en su pisazo de enfrente del Retiro #MeMaQuotes".

Otros directamente rebaten su mención a la excepción ibérica: "Hola Mónica. Para variar, mientes. En Francia, el precio medio del MWh hoy es de 508,40€ y el de Alemania 384,82€ Como eres una tramposa, estás considerando que en España el precio es de 147,85€ (spot). Si ahora le sumas el mecanismo de ajuste del gas, el precio es 264,1€".

Atención a los robos en la playa

En otro consejo parece que el subconsciente le juega una mala pasada y hace una extraña asociación de ideas, pues acaba mezclando en el mismo tuit los robos en la playa con la Cañada Real: "Buenos días. Si están en la playa vigilen sus pertenencias, hidrátense y recuerden que 1.800 niños y niñas de la Cañada Real llevan casi dos años con esa falta de luz que según Ayuso genera ‘oscuridad, pobreza y tristeza’. Gracias".

Buenos días. Si están en la playa vigilen sus pertenencias, hidrátense y recuerden que 1800 niños y niñas de la Cañada Real llevan casi dos años con esa falta de luz que según Ayuso genera "oscuridad, pobreza y tristeza". Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 2, 2022

Las interpelaciones relacionadas con su piso en el Retiro son constantes en esta serie: "Mónica, cuéntanos… ¿En el barrio de El Retiro estáis con luz? A ver si Ayuso ha quitado la luz a los pobres para ponérsela a los ricos…". "La falta de luz se puede solucionar. Lo de su falta de luces ya tiene más difícil solución" dice otro.

¿No sabes hacer la maleta? Mónica te lo explica

Tampoco se olvida Mónica García de cómo hay que hacer la maleta si eres de los afortunados que te puedes ir de vacaciones: "Buenos días. Hoy 1 de agosto, si tienen la suerte de viajar, tengan cuidado con los líquidos en el avión, enrollen la ropa para ganar hueco y recuerden que en la sumisión química el único responsable es el agresor y nunca la agredida. Gracias".

Buenos días. Hoy 1 de agosto, si tienen la suerte de viajar, tengan cuidado con los líquidos en el avión, enrollen la ropa para ganar hueco y recuerden que en la sumisión química el único responsable es el agresor y nunca la agredida. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 1, 2022

Entre las muchas respuestas al tuit, le recuerdan su baja durante la pandemia de coronavirus y su lujoso ático en el Retiro: "Hoy es uno de agosto y debemos recordar que cierta anestesista se pasó toda la pandemia de baja mientras cobraba dos sueldos. La misma que vota por correo para que no sepamos que vive en un ático de lujo al lado del Retiro". Otro compara su serie de consejos con el famoso Libro Gordo de Petete: "El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo perplejo: ¡Hasta el consejo que viene!".

La operación salida y retorno

Los consejos de García para la operación salida y retorno es evitar las prisas y no utilizar el móvil al volante. Menos mal que la portavoz de Más Madrid nos lo recuerda. Como también nos recuerda "que las becas para ricos no son becas, son paguitas", afirmación inmediatamente respondida por un usuario de la red: "Buenos días. Otra excusa para hacer partidismo barato mientras se dan recomendaciones para subnormales y recuerden que los impuestos para mantener memas no son impuestos, sino robos. Gracias".

Buenos días. A las puertas de otra operación salida y retorno, ya saben: eviten las prisas, no utilicen el móvil al volante y recuerden que las becas para ricos no son becas, son paguitas. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 31, 2022

Alimentos frescos y evitar hacer deporte en horas centrales

El 30 de julio recomendaba comer alimentos frescos y evitar el deporte en las horas centrales. "Y recuerden que tanto banca, eléctricas y petroleras han batido récord de beneficios con los precios disparados".

Buenos días. Hoy 30 de julio coman alimentos frescos, eviten el deporte en las horas centrales y recuerden que tanto banca, eléctricas y petroleras han batido récord de beneficios con los precios disparados. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 30, 2022

Algunos usuarios le preguntaban si es consciente del precio de los alimentos frescos y otro le recordaba la inflación disparada.

Uso de protección solar

A finales de julio, y en el primer tuit de su serie de consejos, nos recomendaba protegernos del sol y que nos refrescásemos, aprovechando para recordar "que la reforma laboral que el PP votó en contra ha logrado la tasa de paro más baja desde 2008".

Buenos días. En este día de finales de julio protéjanse del sol, refrésquense y recuerden que la reforma laboral que el PP votó en contra ha logrado la tasa de paro más baja desde 2008. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 29, 2022

"Querida medica madre, este mes de octubre, cuando acabe el verano, podrás brindar con sidra el gaitero, de momento prudencia, que se avecinan tiempos duros. Yo tengo un hotel de temporada y en septiembre echo el cerrojo por no poder mantenerlo, yo y dos empleados mas. Ya hablamos" le responde una tuitera.

Hay que recordar que unos días antes la portavoz de Más Madrid registró una proposición no de ley (PNL) en la Asamblea de Madrid para pedir que se instalen en espacios públicos dispensadores gratuitos de protección social como forma de frenar el ascenso de casos de cáncer de piel.

La receta del salmorejo

En el último, de momento, tuitconsejo de la absurda serie, Mónica García nos enseña a hacer un buen salmorejo y vuelve a atacar a Ayuso a propósito del plan de ahorro energético.

Buenos días. Para un buen salmorejo utilicen tomate pera y rama, dejen que el pan empape un rato antes y recuerden que Madrid no se apaga salvo si eres un centro de salud, una escuela infantil, un tren de metro o la Cañada Real. Gracias. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 6, 2022

Todavía queda verano por delante y muchas materias sobre las que García puede seguir dándonos consejos... igual de prescindibles que los publicados hasta ahora.