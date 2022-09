La vuelta a la rutina tras las vacaciones, que implica también la vuelta a los colegios de los alumnos trae, además, las recomendaciones sanitarias sobre las dosis de refuerzo de la vacunación contra el coronavirus y contra el virus de la gripe que con la caída de las temperaturas vuelve a campar entre nosotros.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio quien ha hecho estas recomendaciones ha sido el viceonsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. En la sección Qué me pasa, doctor, Zapatero ha comenzado hablando de cómo con el decreto sobre ahorro energético de Sánchez se obliga a cerrar los locales y la ventilación y eso implica hacerlo en los colegios. "Las recomendaciones que a día de hoy siguen vigentes siguen recomendando la ventilación cruzada. Empiezan los colegios y Madrid va a mantener como recomendación el tema de la ventilación porque ha sido muy importante para la cuestión del covid", ha señalado Antonio Zapatero.

Otra de las cuestiones que ha tratado el viceonsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid es el aumento de la mortalidad que desde la izquierda están intentando cargar sobre el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "La verdad es que otra vez más se equivocan", ha apuntado Zapatero.

El viceconsejero madrileño ha explicado que "hay un instituto en España que se llama MoMo y que es un acrónimo del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas dependiente del Carlos III se creó en 2004 después de una ola de calor importante que hubo en nuestro país en 2003". "Lo que hace este registro es que establece, basándose en estadísticas de años previos, cual es la mortalidad esperable que vamos a tener en cada periodo del año".

Antonio Zapatero ha añadido que "se pretendía separar cual es el exceso de mortalidad" y ha contado que "hay una esperable y una real. La diferencia que se produce, ese aumento o disminución de mortalidad, es lo que analiza el MoMo". "¿Qué está pasando desde el 1 de enero hasta septiembre a nivel europeo? Hay un aumento de mortalidad no esperable. Una parte se explica por el covid, otra por el calor que hemos tenido y queda una pequeña parte de casos que no se explican", ha destacado. "Cuando hemos analizado la situación en Madrid, que se hace CCAA por CCAA, en la CAM es la CCAA que, junto con Andalucía, tiene menor aumento de mortalidad no explicable", ha apuntado.

¿Dosis de refuerzo contra el covid?

El viceonsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha comentado las nuevas recomendaciones sobre la vacunación contra el covid. Ha señalado que "cuando en marzo todo el mundo se puso nervioso con la subida de casos lo mejor era esperar a la llegada de vacunas que sería en otoño". Estas vacunas "que se llaman bivalentes, actúan sobre dos variantes, la original de Wuhan y se añade proteína de omicron, que es la variante más distinta que ha tenido el covid desde su aparición hace casi tres años".

"Conviene añadir a la vacuna de refuerzo a los grupos de riesgo: residencias de ancianos, pacientes mayores de 80 años y mayores de 60 que tengan alguna enfermedad que condicione una posible mala evolución del covid" y también al "personal sanitario e inmunodeprimidos". Antonio Zapatero ha remarcado que "con carácter general ese refuerzo probablemente no tenga sentido para toda la población". El viceonsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la CAM ha dicho que "ahí también fue por delante" Madrid. En este sentido ha explicado la diferencia entre anticuerpos y la inmunidad celular.

"Siempre se ha hablado de los anticuerpos y muy poco de la inmunidad celular. Los anticuerpos parece que tienen un papel fundamental para evitar que yo me pueda infectar pero lo que es muy importantes es el papel de la inmunidad celular que evita enfermedad grave y muerte", ha contado. Zapatero ha revelado que "se han recogido muestras de varios miles de personas y se ha hecho un estudio que mide la proteína CX-CL10, que es resultado de la activación de la inmunidad celular. El resultado preliminar, que está a la espera de concluirse, que hasta el 90% de la población madrileña tiene activada la inmunidad celular". Para el viceconsejaro de la CAM "eso explica que en esta 7ª ola que ha sido la primera sin mascarillas y con gran capacidad de transmisión en Madrid en las UCI tenemos a 15 pacientes". "Lo que está claro es que la inmunidad celular evita la enfermedad grave, el ingreso en hospital y la muerte. Es muy larga en el tiempo y se mantiene años", ha añadido.

Sobre la vacuna de la gripe y la del covid ha dicho que "el grupo en el que se recomienda poner este refuerzo es el mismo en el que se recomienda la vacuna de la gripe". Sin embargo, van a tener que retrasarlo unos días porque no han llegado las vacunas prometidas por Sanidad. "Lo recomendable sería desde el punto de vista de organización asistencial y de comodidad de los ciudadanos es que se pusieran las dos vacunas a la vez para que no fueran dos veces al centro de salud, ha recomendado Zapatero para evitar colapsos.

"Hay que tranquilizar a la gente", ha destacado al hablar de la gripe estacional. Ha explicado que con la gripe "lo que ocurra en el hemisferio norte es lo que ha ocurrido en el hemisferio sur. En el sur la gripe ha tenido un comportamiento entre leve y moderado". Para compartir la infección la CAM ha comprado 20 millones de euros en vacunas que son en su gran mayoría tetravalentes y son más efectivas para las distintas cepas que existen. Además, ha dicho que viendo los avances en farmacología "la perspectiva del futuro contra el coronavirus es buena".