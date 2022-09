Pasaban las 10 de la mañana cuando la líder de la oposición subió a la tribuna de la Asamblea de Madrid para intervenir en la última jornada del debate sobre el estado de la región. Con una americana blanca larga, que se asemejaba a la bata de médico que colgó en el mes de mayo, Mónica García atacó con una dureza máxima a la presidenta madrileña.

Era el primer cara a cara entre ambas en la Cámara autonómica desde hace tres meses, ya que al último pleno antes del verano la portavoz de Madrid no pudo asistir por estar enferma con covid. Dicho pleno coincidió con la decisión de la Fiscalía de archivar la causa contra el hermano de Ayuso. Y a pesar de ello, este martes García decidió sacarlo a colación nuevamente durante su discurso.

"Esta podría haber sido la investidura de la recuperación y del futuro y, sin embargo, va a ser recordada por: el chiringuito de Toni Cantó y su posterior espantada, el asalto a Telemadrid, los protocolos de la vergüenza, las becas cayetanas, el ensalzamiento a Plácido Domingo, las colas para conseguir antígenos, las semanas para conseguir cita en el médico, el empujón de Miguel Ángel Rodríguez a la prensa, los SUAP cerrados (...)… Y por último, y no por ello menos bochornoso, el contrato al hermano de 283.000 euros", dijo.

Pero ya antes la jefa de la oposición quiso desquitarse por las palabras que Isabel Díaz Ayuso le dedicó en la última sesión plenaria antes mencionada. "Me gustaría contestar a alguna de las barbaridades que me profirió el último pleno mientras yo estaba enferma de covid en mi casa sin poder defenderme. (…) No soy yo la que se escaquea de tomar decisiones en los momentos complicados, es usted. No sé si recuerda marzo de 2020, pero yo me lo pasé metida en una UCI y usted en un hotel de lujo pagado por un amiguete", sentenció.

Justo a continuación le pidió que cumpla con su compromiso – realizado durante la reunión que ambas mantuvieron hace dos semanas en la Puerta del Sol- "de no insultarme". García quiere "confrontación" en la Cámara pero sin palabras gruesas. "Espero que tenga respeto y sustituya su tradicional bullying político por un debate político sano".

Por lo demás, la portavoz de Más Madrid hizo un análisis absolutamente negativo de la gestión del Gobierno madrileño y afirmó que ya es hora de que "el dolor cambie de bando" y "no es la gente sino las eléctricas, las petroleras y la banca las causantes de la inflación y, por tanto, las que tienen que hacer el sacrificio. Y no son los gobiernos, incluido el suyo, los que se forran. Son Iberdrola, el BBVA y los directivos del IBEX-35".

"¿Usted está con la UE o con Putin?", le preguntó porque "lleva meses manifestándose en contra del consenso europeo que defiende que es ahora el momento en el que los gobiernos intervengan para ahorrar energía, para aliviar a las familias y a las empresas. Es el momento de los gobiernos. La mayoría de países europeos van en este sentido, la Comisión Europea va en este sentido… Incluso el señor Feijoó, según cómo se levante, parece que va en ese sentido. Y usted se ha quedado sola en el sentido contrario. Y es la que quiere aislar a Madrid del resto del mundo".

Según expuso García, "Ayuso va salvando los días entre bandazos y declaraciones impúdicas de ETA, de independentistas y de bolivarianos. Usted está como se suele decir en Babia aunque en su caso es mejor Tabarnia".

Y como ya hiciera en un mitin ofrecido el sábado, la jefa de la oposición se invistió así misma presidenta de la Comunidad de Madrid. "¿No les gusta el siglo que les ha tocado? A nosotros sí; ¿no les gusta la acción de gobierno? A nosotros sí; ¿no le gusta ser presidenta? A mí sí". Será una realidad, aseguró Mónica García, tras las próximas elecciones. "Apunte esta fecha, el 28 de mayo Madrid va a querer Más Madrid".