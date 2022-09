Ayuso, junto al chef Dabiz Muñoz: "Frente a las decisiones sin sentido, defendemos a nuestros restaurantes"

Isabel Díaz Ayuso recibió este martes en la Real Casa de Correos a una importante delegación de los mejores cocineros del mundo con motivo de la celebración en la capital de la VI edición de los premios The Best Chef Awards. Y entre ellos no podía faltar Dabiz Muñoz, que cuenta con tres estrellas Michelin por su restaurante DiverXo, y que se hizo con el trofeo de Mejor cocinero del mundo el año anterior en Ámsterdam.

Tanto Ayuso como Muñoz suelen ser blanco de las críticas por sus declaraciones. La presidenta las recibe de la izquierda diariamente; el cocinero fue diana de descalificaciones este verano por afirmar que "pagar 360 euros por un menú no es cosa de ricos". Justificaba así el chef el cambio de precio en el menú degustación de su restaurante estrella, que pasaba de costar 250 euros a los 360 actuales. Lo hizo porque llevaba perdiendo dinero los últimos 15 años, adujo.

En una entrevista en Vanity Fair explicó que "pagar 365 euros por una comida no es cosa de ricos, mientras que tener un Ferrari, un yate o pasar la noche en un hotel 5 estrellas sí lo es", y comparó el precio por comer en su restaurante con el de un concierto del cantante Harry Styles (de 300 a 600 euros) o el de un partido de Champions con el Real Madrid (200 euros): "Está claro que el fútbol no es una cosa de ricos. ¿Crees que todos los que van a verlo son ricos? Solo son formas distintas de entender una experiencia".

El agradecimiento de Muñoz a Ayuso y Almeida

Muñoz fue también uno de los cocineros que salió públicamente a dar las gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, por su gestión en la pandemia. Lo hizo en diciembre de 2020 durante la gala de la guía Michelín. Y muchos no le perdonan.

"Ya que estamos en Madrid quiere agradecer tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento, tanto al alcalde como a la presidenta, porque creo que nos han cuidado mucho a los cocineros dentro de lo posible, se ha hecho lo máximo que se podía hacer para que nosotros pudiésemos seguir desarrollando nuestro trabajo y lo que es más importante, nos han dado la posibilidad a los cocineros madrileños de mostrar que los restaurantes son lugares seguros", dijo entonces el chef.

"Optamos por el camino de la libertad"

Ayuso recogió hoy el guante y volvió a hacer gala de su apuesta personal por este sector al que seguirá defendiendo con uñas y dientes. La presidenta explicó que desde la Comunidad de Madrid se está apostando por el sector agroalimentario y gastronómico porque "es motor económico" y porque forma parte "de esa forma de vida que nos hemos dado aquí entre todos".

"Por eso, apoyamos, cuidamos y apreciamos enormemente nuestros bares, tabernas, restaurantes y los defendemos con todas nuestras fuerzas cuando se ven amenazados, como ocurrió durante la pandemia. Para nosotros, frente a las decisiones sin sentido, optamos por el camino de la libertad para evitar el cierre innecesario de miles de establecimientos de proyectos y de avances", añadió, para subrayar que "el mensaje al mundo es claro desde Madrid: venga el problema que venga lo vamos a encarar con valentía y vamos a salir de ello fortalecidos".

Ayuso agradeció al madrileño Dabiz Muñoz por "abrir nuestras puertas para que tantos ciudadanos de todos los rincones del mundo vengan a Madrid a conocer su restaurante y, de paso, conocer y sorprenderse con todos los restaurantes que hay por toda la región". Asimismo, reconoció su valentía a la hora de "poner lo mejor de sí mismo para ofrecer la mejor mesa".

Durante el encuentro, Díaz Ayuso estuvo acompañada también por el presidente de la Real Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo; los cofundadores de esta iniciativa, Cristian Gadau y Joanna Slusarczyk y el chef de la Osteria Françescana, Massimo Bottura, entre otros.