Finalmente habrá recurso ante el Tribunal Constitucional. Isabel Díaz Ayuso anunció ya en agosto que presentaría un recurso contra el real decreto-ley de ahorro energético del Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional porque "invade competencias" autonómicas.

La dirigente del PP tomó esta decisión después de que el Gobierno rechazara en agosto las exigencias de retirar la norma y se sentara a negociar un nuevo texto con las comunidades. "Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias", resumió la presidenta regional.

A la vuelta de las vacaciones, la presidenta madrileña ya avanzó que la decisión se formalizaría en Consejo de Gobierno durante septiembre. Y este miércoles es ya una realidad. La jefa del Ejecutivo regional ha dado la orden a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para interponer el recurso de inconstitucionalidad la próxima semana.

Para Ayuso este decreto se aprobó de "forma arbitraria", "autoritaria", "atenta" directamente contra los comercios e "invade competencias" sin haber "razones de urgencia para ello.

"En los últimos días hemos visto en algunos medios de comunicación cómo los propios afectados denunciaban que es una normativa sin sentido y que al imponerse de esta manera les ha sido imposible aplicarlo o no hacerlo con la celeridad que quisieran porque se está perjudicando gravemente en su actividad empresarial", indicó Díaz Ayuso, que defendió que los escaparates "son un reclamo para la venta, tanto de día como de noche", y más, en una región "con tanta vida popular las 24 horas".

Además, añadió que, en otros establecimientos, la imposición de la temperatura está afectando al desarrollo comercial. "Los comerciantes son autónomos que ya soportan muchas trabas administrativas, muchos impuestos y que necesitan, sobre todo, ayuda, para que los clientes opten directamente por entrar en sus establecimientos porque si no, dejarán de comprar", alertó la presidenta, quien añadió que, al contrario, su Gobierno "tiene claro que autónomos, comerciantes, empresarios, necesitan facilidades, colaboración, luz y apertura". "Y todo, mediante diálogo y no amenaza de multa".

Invasión de competencias

El Gabinete autonómico adopta esta vía al entender que el real decreto-ley vulnera e incurre en una invasión competencial que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid gestionar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.3.1.1, 27.8, 27.4, 26.3.1.2, 26.1.21 y 26.1.27 de su Estatuto de Autonomía. Asimismo, se considera que el referido artículo 29 vulnera los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española.

El texto del Gobierno central convertía, por ejemplo, a Madrid en la única gran capital europea cuyos escaparates quedarían a oscuras a las diez de la noche, entrando en colisión directa con la libertad de horarios comerciales existente en la región, señalan desde la Puerta del Sol.

Igualmente, y desde el punto de vista sancionador, se cuestiona su aplicación, ya que no se especifica cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos. La Comunidad de Madrid considera también que el texto va en contra del decreto de Salud y Seguridad en el trabajo de 1997, que establece que las actividades denominadas de trabajo ligero, como son las propias del comercio y la hostelería, no se pueden superar los 25 grados de temperatura. Se incumple así un decreto que regula la propia seguridad de los trabajadores, y que ha obligado al Ejecutivo central a rectificar sobre la marcha, ya que establecía temperaturas no inferiores a los 27 grados.

Ayuso emprenderá todas las acciones para defenderse

No es el único frente abierto en los últimos días entre Ayuso y el Ejecutivo central. Madrid siempre ha sido el blanco de las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez por su política fiscal. Pero ahora, tras el anuncio de seguir la senda de la Comunidad de Madrid llevando a cabo nuevas rebajas fiscales, la ira del Ejecutivo central se ha desatado: el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abogó por centralizar los impuestos.

Incluso Hacienda no descarta ahora un impuesto para "las grandes fortunas", tal y como ha adelantado Libertad Digital.

La presidenta madrileña ya dijo alto y claro que se convertirá en la "peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid". Y este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, al ser preguntada por esta cuestión incidió en ello.

"Yo emprenderé todas las acciones que hagan falta si me veo obligada a defender la autonomía fiscal de Madrid porque es un sinsentido que las comunidad autónomas que estamos creando empleo y que somos motor, como ven los socialistas que estamos funcionando, ahora digan que hay que echar marcha atrás para cambiar las reglas del juego".

Para Ayuso también es un "sinsentido que en este país las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, que son quienes sustentan este gobierno, puedan hacer prácticamente todo lo que consideran, incluso impedir el derecho constitucional de los catalanes a estar escolarizados para conocer y hablar su idioma". Y es que hay que recordar que tanto País Vasco como Navarra tienen un régimen fiscal propio.

Sin embargo, lamentó la presidenta madrileña, se va en contra de "las comunidades autónomas que tenemos siempre total respeto a la ley y a las normas y dentro de nuestra autonomía fiscal aprobemos medidas que se está demostrando que son beneficiosas para el contribuyente, para los autónomos, para los comerciantes".