Ayuso activa su maquinaria electoral: su primera batalla ideológica será la "ecología y el cambio climático"

Lo adelantó Libertad Digital la pasada semana: la gran convención ideológica de Isabel Díaz Ayuso no se reducirá a una sola jornada política sino que se desarrollará en varios días comprendidos entre los meses de octubre a febrero.

Las jornadas arrancarán el 21 y 22 de octubre y lo harán en Parla. Si bien la estrategia del PP de Madrid es llevar estos debates políticos a cada punto de la región, el hecho de comenzar en el sur de la Comunidad es significativo y se enmarca dentro de la estrategia prioritaria de hacerse con localidades del llamado "cinturón rojo".

Servirán también para poner el foco en los candidatos de los diferentes municipios. Antes del verano, la presidenta ya dio a conocer los nombres de los 16 primeros. El objetivo es que antes de las Navidades se conozca quiénes se presentarán en las localidades donde el PP no gobierna y ya después los restantes.

Según explican en el partido, el motivo de que se haya decidido alargar en el tiempo lo que en principio se preveía como una convención de fin de semana no es otro que poder tratar más en profundidad asuntos que lo merecen. Pero no sólo ha cambiado la duración sino que el nombre de convención se ha sustituido por el de "jornadas populares".

La primera de ellas, que como decimos se celebrará en Parla, lleva por título Ecología y cambio climático. "Frente a los mensajes apocalípticos de la izquierda que busca sacar adelante una hoja de ruta de empobrecimiento y de involución económica, nosotros apostamos por la libertad, por la innovación tecnológica y por la colaboración público-privada como herramienta para proteger la naturaleza", dijo el secretario general de los populares madrileños. "Frente a esos activistas de megáfono, nosotros queremos hablar de ciencia y tecnología, sin imponer, sin tutelar. Y sobre todo sin restricciones ni prohibiciones", añadió Alfonso Serrano.

Los otros cuatro grandes temas serán: La persona en el centro de la política. En esta jornada se hablará de la crisis demográfica, el valor de la familia ("de cualquier tipo de familia"), los problemas de la soledad, de los mayores... Otro de los temas será El valor del esfuerzo. "Creemos en el mérito y la cultura del esfuerzo", explicó Serrano. "La izquierda incomprensiblemente ha abandonado estos valores y encima los desprecia. Y nosotros creemos que el mensaje del PP debe ser justamente el contrario: estudiar y esforzarse es el único camino para prosperar en la vida".

Otro de los asuntos a tratar llevará por nombre Los retos de la Juventud, en donde se abordará el congreso para elegir nuevo presidente de la organización juvenil madrileña de Nuevas Generaciones. Y por último se celebrará la jornada Vivir a la madrileña, que se celebrará en la ciudad de Madrid y que contará con la presencia de su alcalde y candidato a revalidar el cargo, José Luis Martínez Almeida.

En esta última jornada los populares reivindicarán "el auge económico" de la región, su política económica y fiscal y, en definitiva, "lo que supone ese concepto de libertad que está impregnado en las políticas" de la Comunidad de Madrid. También hablarán del "modelo autonómico" que defiende el PP de Ayuso, "frente a los que quieren descentralizar o recentralizar", en clara alusión a Vox.

En todas estas jornadas participarán no sólo cargos políticos sino también personas de la sociedad civil y expertos en cada materia y se llevarán a cabo fuera de las sedes del PP. La idea es que "no sean endogámicas", del partido para el partido, sino que la sociedad madrileña en su conjunto pueda participar, explicó el presidente del Comité de Estrategia de los populares Madrileños, Rafael Núñez Huesca. Además, afiliados y no afiliados podrán plantear cuestiones que consideren interesantes. Todas ellas serán clausuradas por Isabel Díaz Ayuso.