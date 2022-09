Nadia Calviño desata la polémica horas antes de su reunión con Ayuso y provoca estupefacción en Sol

La presidenta madrileña recibe este miércoles en la Puerta del Sol a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos. Lo hará a las 17.00 horas y "los medios gráficos podrán tomar imágenes al comienzo de la reunión", especificaba la convocatoria de prensa de la Comunidad de Madrid, descartando de esta manera que se fuera a producir una rueda de prensa al término de la misma

"Yo no sé por qué no quiere comparecer. No sé si tiene miedo, vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos", lanzó Nadia Calviño en una entrevista en Telemadrid a primera hora.

Estas palabras han causado estupefacción en el equipo de Isabel Díaz Ayuso. "Unas declaraciones sorprendentes cuanto menos para venir de una vicepresidenta del Gobierno de España...", comentan a Libertad Digital.

Desde el equipo de la jefa del Ejecutivo regional no entienden la polémica. "La presidenta la va a recibir y se va a reunir con ella en la Puerta del Sol. Si ella quiere salir, por nosotros no hay ningún problema. Se le facilitará todo". Pero la presidenta madrileña no comparecerá seguro. Y a estas horas se valora la posibilidad de que lo haga el consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty.

La ministra, por su parte, añadió en dicha entrevista que abordarán la evolución de la inversión de los fondos europeos y espera tener un "compromiso claro" de la Comunidad para instalar aquí el Centro de Neurotecnología. "Yo voy muy centrada en ver qué está haciendo la Comunidad, en ver qué está haciendo con el dinero transferido, que han sido más de dos millones", señaló.

"Más allá del ruido hay un buen trabajo entre los equipos de la Comunidad y el Gobierno", destacó la titular de Asuntos Económicos antes de celebrar esta cita que cierra la ronda de reuniones que ha mantenido con los líderes autonómicos.

Madrid no sólo es la última autonomía elegida por Calviño para mantener una reunión sobre este asunto sino que también es la región que ha llevado a los tribunales este reparto de los fondos europeos. El Gobierno madrileño presentó en enero un recurso ante el Tribunal Supremo por considerar que se ha realizado de forma "adicional" y arbitraria".

No obstante, desde el equipo de Ayuso esperan que el encuentro de este miércoles "sea productivo desde el punto de vista de la gestión. Lo importante es la reunión, no la manera de cómo se comparece luego".