Indignación en el PP de Ayuso: Vox activa ahora una comisión de estudio de las residencias de mayores

Sorpresa e indignación en el Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea madrileña tras el último movimiento de Rocío Monasterio. Vox registró en la Cámara de Vallecas hace casi un año – el pasado 11 de noviembre- la propuesta de creación de una comisión de estudio para "abordar las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados de la Comunidad de Madrid", pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido activarla, de tal manera que se llevará al pleno para su votación.

"Nuestra postura es que hemos reactivado la comisión de residencias y que se va a votar en el próximo pleno", explicó la propia Monasterio en la rueda de prensa de este martes posterior a la Junta de Portavoces.

La portavoz de Vox justificó la decisión de su grupo en la importancia que tiene para ellos "mejorar la vida de nuestros mayores. Tenemos la obligación moral de construir un sistema de residencias que garantice a nuestros mayores que pueden estar tranquilos y bien cuidados".

Monasterio explicó que, para su formación, "lo ideal es que estén con sus familias pero, como la izquierda ha acabado con el concepto de familia, cada vez tenemos a más gente sola que necesita ser atendida por el Estado. Y para eso sí que tienen que estar los impuestos porque toda esa gente que está en las residencias ha estado cotizando durante años, ha estado trabajando y se merece que los últimos años de su vida sean estupendos". "Creemos en la dignidad de la persona por igual y hay que respetar la dignidad de estos mayores, su derecho a ser atendidos, a ser cuidados", afirmó.

"Analizar las causas" de las muertes

El objetivo principal de esta comisión, según se recoge en su propuesta, es "analizar las causas que provocaron la mortalidad derivada de la pandemia de la Covid-19 y establecer propuestas de mejora para evitar que se produzca una situación similar" en el futuro.

De esta manera, la comisión "escuchará a expertos, profesionales representantes de la Administración y de la sociedad civil a objeto de obtener una radiografía de lo ocurrido y poder presentar propuestas e ideas para mejorar el ámbito sociosanitario de las residencias de mayores".

La dirección nacional del partido de Santiago Abascal ya desautorizó a Rocío Monasterio sobre esta cuestión. La portavoz madrileña anunció que apoyaría la comisión de investigación que pedían Más Madrid, PSOE y Podemos. La izquierda reclamaba dar continuidad a la que ya se había iniciado en la pasada legislatura y que fue interrumpida por la convocatoria de las elecciones del 4 de mayo.

En aquel momento, fuentes de la dirección nacional explicaron a Libertad Digital que Vox "no" apoyaría "ninguna comisión de investigación de las residencias, o de cualquier otro asunto, promovida por la izquierda en la Asamblea de Madrid ni en ningún otro Parlamento".

Pero esta vez no es la izquierda la que la promueve sino su portavoz en la Cámara madrileña. De hecho, Monasterio entiende que es la izquierda la que va a apoyarles en esta ocasión "porque si no no tendría ningún sentido que la estuvieran pidiendo y que nosotros la hayamos activado y no nos apoyaran. Sería de un cinismo espectacular".

Se da la circunstancia de que esta activación coincide además con la publicación del libro Morirán de forma indigna, escrito por el exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que dimitió la pasada legislatura. En él denuncia los protocolos en los que se habría indicado a las residencias que no derivasen a los mayores a los hospitales durante la primera ola.

"Nos sorprende y nos entristece"

Así las cosas, el portavoz de los populares Pedro Muñoz Abrines compareció en rueda de prensa mostrando un hondo malestar. "Lo que ha hecho hoy Vox en la Junta de Portavoces a nosotros nos sorprende y nos entristece porque lo que ha hecho es sumarse a la estrategia de la ultraizquierda".

Para Abrines, esto supone "hacerle el juego a Mónica García y dar publicidad, en un momento como éste, a la venta y promoción de un libro". El portavoz del PP mostró su sorpresa por que los de Vox se hayan olvidado de ciertos datos, "que son muy importantes".

En primer lugar, la tardanza por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en reconocer la gravedad de la situación y en tomar medidas con el objetivo de que se pudiera celebrar "la manifestación del 8 de marzo" en Madrid. "Cuando se retrasan las decisiones sanitarias y se ocultan, tiene consecuencias", señaló Abrines a la vez que recordó el momento en que Fernando Simón dijo públicamente que las mascarillas no eran necesarias, "simplemente para ocultar que no las tenían". Se hizo "un flaco favor a la población porque lo que se le estaba transmitiendo es que este virus no tenía peligro".

Además, recordó el estudio realizado por profesores de la Universidad de Oviedo en el que se señala que "si el estado de alarma se hubiese adelantado una semana, el número de contagios se hubiese reducido un 65%". "¿Cuántas muertes se habrían evitado? Probablemente un 50% de los fallecidos hubiese podido salvar su vida", afirmó.

Pero Abrines fue más allá y recordó que diez comunidades autónomas registraron peores datos que la región en cuanto a mortalidad en las residencias se refiere. "Aragón, La Rioja, Navarra, Cantabria, Extremadura, Asturias, Castilla La-Mancha, Baleares, por ejemplo. Todas con porcentajes de fallecimientos en residencias bastante peores que los que hubo en Madrid", según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad o el Momo y que fueron recogidos en prensa.

Por otro lado, el portavoz popular recordó cómo la Justicia les ha dado la razón sobre este asunto. "Y voy a sacar otro titular, en este caso de la Cadena SER: ‘La Justicia avala la gestión del Gobierno de Ayuso en las residencias de Alcorcón y Leganés en lo peor de la pandemia’. Les recuerdo que esto son dos demandas que presentaron el Ayuntamiento de Alcorcón y el de Leganés, socialistas, contra la Comunidad de Madrid, atacando y diciendo lo mismo que dice cierto libro"".

La última razón que esgrimen los populares para rechazar "frontalmente" esta comisión propuesta por Vox es que quedan sólo cuatro meses para que termine la legislatura. "Saben que en el mes de marzo se acaba. ¿Me quieren ustedes explicar qué capacidad de estudio o análisis medianamente serio va a tener una comisión, sea de estudio o de investigación, que va a poder reunirse tres veces en el mejor de los casos? ¿De verdad alguien piensa que esto es restañar la dignidad de las familias?".

Para Muñoz Abrines, "es todo lo contrario, les están tomando el pelo. Y yo lo que lamento es que Vox haya caído en la trampa de la estrategia conjunta que tenía la ultraizquierda con otra persona para promocionar la venta de un libro. Y haya activado una iniciativa que tenía registrada hace un año. Si de verdad era tan importante, ¿por qué no se activó (esta propuesta) hace un año?".

"Es ahora cuando todos parecen dispuestos a apoyarla"

Según fuentes del grupo parlamentario de Monasterio consultadas por Libertad Digital, la activan ahora porque "es ahora cuando todos parecen dispuestos a apoyarla. Entendemos que todos queremos mejorar las residencias por el bien de nuestros mayores".

Pero no parece claro que la izquierda vaya a respaldarles. "Lo vamos a estudiar, pero no vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. No vamos a hablar de las residencias de mayores como un futurible sino que tenemos que saber lo que ha pasado. Vox ya tumbó la otra comisión de investigación que intentamos poner en marcha, supongo que no quieren saber del todo. Nosotros sí", señaló Mónica García en la rueda de prensa de este martes.

"Claro -responden las fuentes de Vox consultadas al ser preguntadas por qué se opusieron entonces a la de investigación-, porque teníamos la de estudio nosotros. No íbamos a jugar al revanchismo de la izquierda, pero sí queremos mejorar las residencias por el bien de nuestros mayores. Para buscar responsabilidades, que pregunten a Pablo Iglesias".

Hay matices entre una comisión de estudio y una de investigación. En la primera, a aquellos que se les llame no tienen obligación de acudir a dar explicaciones, señalan las fuentes consultadas por este periódico. Además, en la comisión de estudio no hay "señalamiento político". Se trataría más bien de buscar soluciones mientras que la de investigación persigue encontrar responsables.

Una respuesta un tanto difusa es la que dio, por su parte, el portavoz socialista. "Desde el minuto uno hemos exigido lo mismo: primero que se analice de verdad lo que ha pasado". ¿Y cómo se hace esto? Según Juan Lobato, a través de una comisión de investigación, que su grupo ha solicitado "diez o doce veces". "Le volvemos a exigir al PP y a Vox que si de verdad tienen un mínimo de sensibilidad, de conciencia de lo que ha pasado permitan estudiarlo".

La portavoz de Unidas-Podemos, Alejandra Jacinto, avanzó que están hablando entre ellos para poder registrar una comisión de investigación.