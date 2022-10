Ayuso estalla contra Monasterio: "La izquierda quiere ilegalizarles, ¿cómo van de su mano con este despropósito?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo ocasión este jueves de recriminar públicamente a la portavoz de Vox su intención de crear una comisión de estudio sobre las residencias de mayores. Hasta ahora habían mostrado públicamente su indignación el grupo parlamentario popular - a través de su portavoz, Pedro Muñoz Abrines- y el vicepresidente de su Gobierno, Enrique Ossorio. Pero no ella.

Y es que Rocío Monasterio, lejos de rectificar durante la sesión de control en la Asamblea, se reafirmó en su propuesta. "Tenemos que proteger a los más vulnerables, a nuestros mayores. Tenemos que conseguir mejorar el sistema de residencias. Mejorar las residencias, mejorar los últimos años de su vida".

La portavoz madrileña del partido de Santiago Abascal reprochó a Isabel Díaz Ayuso que les haya "atacado desde sus terminales mediáticas, con el dinero de todos los madrileños" cuando ellos sólo buscan "mejorar la vida de los madrileños".

Pero Monasterio fue más allá y aseguró que hace un año llegaron a un acuerdo con el PP para crear esta comisión de estudio. "Lo acordamos. Por eso, ustedes en la Mesa (de la Asamblea) no votaron en contra". Así, preguntó: "¿Me pueden explicar por qué ahora se escandalizan? No votaron en contra", reiteró.

Dese su grupo parlamentario, de hecho, distribuyeron a la prensa una imagen donde aparece que la solicitud de creación de esta comisión no contó con la oposición de ningún grupo político. "Ahí tenéis la prueba de que el PP no se opuso a nuestra comisión de estudio de residencias. Es el acta de la Mesa correspondiente, en noviembre", señalaron.

Después, ante la prensa Monasterio insistió en esta cuestión: "La comisión de investigación del rencor, que es la de la izquierda, no la queríamos y lo que hablamos con el PP es que, cuando avanzaran un poco las cosas, lo lógico sería hacer una ley y mejorar las residencias. Y esto se habló con el PP y nosotros hemos hecho lo que se había hablado. No entendemos ahora este giro y no entendemos por qué se sienten atacados cuando realmente es algo que teníamos acordado y por eso ellos no votaron en contra".

Desde el PP niegan tajantemente este extremo y dejan en evidencia a Vox. Fuentes parlamentarias de los populares explican a Libertad Digital que "la Mesa no vota por oportunidad sino por legalidad. Es decir, la iniciativa cumplía el reglamento de la Cámara y, por lo tanto, no había motivo para no calificarla".

Así lo explicó después el propio portavoz de los populares. "Tengo que recordar que la Mesa es un órgano jurídico, no político, y que sus decisiones no se adoptan en función de criterios de oportunidad ni siquiera de interés político, sino que las adopta en función de lo que establece el reglamento", afirmó Pedro Muñoz Abrines.

"La iniciativa que presentó Vox hace un año cumplía con los requisitos que establece el reglamento – si no recuerdo mal, el artículo 75 del reglamento- y, por tanto, la Mesa no puede no calificar, no puede no admitir a trámite una iniciativa que cumple toda la legalidad", subrayó. Abrines fue tajante a la hora de seguir desmintiendo a los de Rocío Monasterio: "A partir de ahí no hay ningún acuerdo con el PP".

"Vox, el mejor aliado de la izquierda"

La presidenta madrileña fue muy dura en su réplica a Monasterio. Ayuso le afeó que se convierta ahora en el "mejor aliado de la izquierda en esta Cámara" y le recordó que "no tiene poder, no tiene fuerza política ninguna para frenar a los subvencionados, a las plataformas afines o los activistas políticos que vayan a esa comisión donde usted se pone a la cabeza de toda la izquierda. Una comisión cuya pretensión de la izquierda, siempre dijo, fue retorcer el dolor de las familias".

"Otra vez van a ir de la mano con Más Madrid y con Podemos. Esta gente les llama ultraderecha y querría ilegalizarles", recordó a Vox. "¿Se puede saber cómo se ponen de la mano de la izquierda para hacer semejante despropósito? Si en esta vida, además de ser firme y tener valor hay que tener principios, se tienen que replantear esa comisión".

Así las cosas, tanto Ayuso como el PP esperan que Monasterio que se replantee su iniciativa. Aún está a tiempo de retirar su propuesta: puede hacerlo hasta el último minuto antes de que comience el pleno de la próxima semana, donde, si Vox no cambia de postura, se votará.

Siempre con todas las familias que hayan perdido a un ser querido en las residencias durante la pandemia. Pero no con comisiones espurias. pic.twitter.com/RH3897PZV1 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 6, 2022

Reacción "impulsiva" de Vox

Los populares circunscriben esta decisión del partido de Abascal al año electoral que se avecina. Ven un interés puramente electoral a este movimiento de última hora y no creen que se deba a una estrategia de presión de cara a la negociación presupuestaria en la que ya están inmersos. "Sinceramente no creo que se deba a eso", dijo Muñoz Abrines.

El portavoz parlamentario de PP, no obstante, considera que todo esto demuestra una gran torpeza por parte de Vox. "En política uno tiene que ser capaz de ver las consecuencias" que tiene el presentar una iniciativa determinada y también cuándo debe hacerlo.

Para Abrines, ha sido una reacción "impulsiva" de Vox. "Creo que no han pensado ni en las consecuencias ni en lo que estaban haciendo, cegados por una supuesta buena fe". Es una decisión "inoportuna e ingenua".

Y es que el diputado popular recordó también que las elecciones son en mayo, la Cámara se disuelve en marzo y, por tanto, en el mejor de los casos, sólo se podrán llevar a cabo tres sesiones en el seno de esta comisión. La primera será la de constitución; la segunda consistirá en la aprobación del orden de las sesiones; y en la tercera, o se llevan comparecientes o se aprueba el dictamen. No da tiempo a nada más, señalan desde el PP. "No se va a poder llegar a unas conclusiones", comentan las fuentes consultadas.

Además, al no ser una comisión permanente, tampoco se retomaría en la siguiente legislatura.

"Vox queda en manos de la izquierda"

Según ha podido saber Libertad Digital a última hora de la tarde de este jueves, "Vox quedará en manos de la izquierda" pues el PP no participará en la comisión en caso de que llegue a constituirse.

Esto significa que sólo los comparecientes que propongan Más Madrid, PSOE, Podemos y la propia formación de Rocío Monasterio entrarán en la Asamblea de Madrid. "Vox, líder de Más Madrid", resumen.