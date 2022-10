Monasterio rectifica y retira su comisión sobre residencias: "Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor"

Lo avanzó el viernes desde los micrófonos de esRadio. Rocío Monasterio dio a entender En casa de Herrero que retiraría su propuesta de creación de una comisión de estudio sobre residencias. Pero no lo afirmó abiertamente.

"En el momento en que el PP dice que no va a estar, ya no hay comisión; ¿qué comisión va a haber? (…) Es una pena, yo lo que intento es convencerles. No tengo ningún interés ya. (…) Da igual que la retire: ya no hay comisión. Ya no es posible. No vamos a estar con Mónica García".

Ya este martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid confirmó que retiraba su iniciativa. "Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor", dijo en referencia al "espectáculo bochornoso" que se vivió en el Pleno de la pasada semana, donde la izquierda en bloque pidió la dimisión de Enrique Ossorio.

"Nosotros no vamos a arrastrar a nuestro mayores al fango ni a las familias de los mayores, que todavía están pasando el duelo, que todavía no lo han superado". Estas palabras de Monasterio enrocan directamente con la bronca que se vivió la pasada semana en la Cámara autonómica. Y es que el vicepresidente del Gobierno pronunció el miércoles unas controvertidas palabras ante la prensa. Yo creo que las familias ya lo han superado (la pérdida) y volver a eso por interés electoral, no es procedente".

Así las cosas, cuando el resto de formaciones políticas tengan "la madurez suficiente" para hablar de las residencias, Vox volverá a activar "una ley, una comisión de estudio para mejorar las residencias". Pero se tienen que dar las "condiciones para hacerlo", señaló Monasterio.

No obstante, la portavoz quiere que el PP le garantice que en este invierno, que va a ser "duro", a los mayores "no se les apaga la calefacción" en las residencias. "Que nuestros mayores sean los primeros que tienen gas y calefacción porque son los más débiles".

Este último movimiento de Monasterio se produce después de la estrategia acordada por los populares de no participar en su comisión en caso de que ésta llegara a constituirse.

En declaraciones a Libertad Digital, el portavoz parlamentario del PP explicó que habían decidido tomar esa decisión porque porque consideraban que su participación "supondría respaldar un movimiento indigno que quiere retorcer el dolor de los familiares" a través de una "figura parlamentaria que no tiene ni pies ni cabeza". Si Vox quería continuar con ello, adelante pero no podría contar con el PP. "Que se junte con la izquierda, no vamos a ser cómplices del circo que quieren montar".

Así, Pedro Muñoz Abrines manifestó que su grupo no iba sumarse a esta "estrategia deliberada de la izquierda", que supone "un ataque personal y directo a Isabel Díaz Ayuso".

Más información en uno minutos.