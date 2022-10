La izquierda en Madrid no va a cejar en su empeño por que se investigue qué ocurrió en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. Libertad Digital lo contó el martes y este jueves ya es un hecho: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han vuelto a registrar una petición de creación de una comisión de investigación.

Lo han hecho, aseguraron, de la manera "más aséptica" posible para que la Mesa no eche para atrás su iniciativa, como ya ocurrió esta semana con la petición de cese o reprobación de Enrique Ossorio, asunto éste con el que amenazaron acudir a los tribunales.

Durante la sesión de control, los portavoces de los tres grupos volvieron a arremeter con dureza contra la presidenta madrileña aunque sus preguntas no versaran sobre los mayores y las residencias. Fue el caso del socialista Juan Lobato y de la jefa de la oposición, Mónica García.

"Llevamos desde el inicio de legislatura intentando que se sepa la verdad" sobre este asunto, le espetó el portavoz del PSOE cuya preguntaba trataba sobre los compromisos que habría incumplido el Ejecutivo regional. "Cómo han tratado a los mayores y cómo los tratan"...

Tanto Lobato como la portavoz de Unidas-Podemos decidieron leer fragmentos de una carta escrita por la hija de una de las fallecidas en los geriátricos. "A veces, señor Osorio, lo escucho y me convierto en trueno desbocado", escribió. Como la carta era larga, Alejandra Jacinto decidió entregar en mano a Isabel Díaz Ayuso, al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y al vicepresidente, Enrique Ossorio, una copia de la misma.

"Están a punto de decir que el virus salió de Sol"

"Luego le voy a pedir también los datos del contacto de esta persona puesto que su testimonio me interesa mucho y quisiera conocerlo personalmente", le contestó Ayuso. Eso sí, la presidenta afeo esta guerra sin cuartel que le plantea la izquierda: "Están a punto de decir ustedes que el virus salió, se pergeñó en un laboratorio clandestino dentro de la Puerta del Sol".

La jefa del Ejecutivo regional recordó cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que está Podemos, actuó tarde y mal para poder llegar a la manifestación del 8 de marzo. "Todo abierto sin ningún tipo de control porque serían dos o tres casos". Y cuando la izquierda llamaba a acudir a esa manifestación, "en Madrid ya habíamos cerrado los centros de mayores".

"Cuando se despertó del sueño morado se impuso un mando único, prohibiendo a las regiones hacer compras de material sanitario y perdimos dos semanas más". En este punto, Díaz Ayuso quiso aclarar las palabras que pronunció en una entrevista concedida este lunes a Trece TV, de donde la izquierda concluyó que había reconocido que el control de las residencias en Madrid durante los meses duros del confinamiento las tomó la Comunidad de Madrid.

Ayuso dice ahora que tuvo el mando único de las residencias después de 2 años negándolo para eludir su responsabilidad en el abandono de 7.291 mayores. Necesitamos una comisión de investigación YA. pic.twitter.com/fo0j0urn67 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 11, 2022

"Fue su jefe Pablo Iglesias el que tomó el mando"

"En Madrid tomamos el mando único de mis consejerías para unificar el trabajo y hacer todo

aquello que no se estaba realizando como, por ejemplo, un registro del estado de las residencias, llamadas a familiares, protocolos covid...". Pero fue "su jefe Pablo Iglesias – le dijo a Jacinto- el que "tomó el mando de las residencias de mayores de toda España bajo el ‘vamos a construir un escudo social’. Y anunció 600 millones de euros por los que Sánchez semanas después le felicitaría mientras, aquí con nuestro presupuesto, estábamos triplicando UCIs, construimos dos hospitales públicos y trajimos 25 aviones de material sanitario para proteger a sus profesionales".

Ayuso añadió que todas las autonomías tomaron entonces decisiones "muy similares" con las residencias. "Algunas incluso llegaron a recomendar que los ancianos con pronóstico más grave fueran atendidos directamente en sus domicilios".

La jefa del Ejecutivo regional reiteró que Madrid se sitúa por debajo de la media nacional en cuanto a fallecidos en las mismas. Y añadió que ya se está implantando el nuevo modelo residencial para que haya grupos de convivencia más pequeños en cada una, además de que la Comunidad es la región que "más fondos públicos" dedica a financiarlas. "Y estamos avanzando mucho en la atención y en la inspección. Y esto, poco a poco, las familias y los profesionales lo están notando".

"Miente de forma descarada"

La pregunta de la portavoz de Más Madrid tenía que ver con la salud mental, pero quiso lanzar este preámbulo: "Hoy hace 939 días de que ustedes firmaron los protocolos de la vergüenza donde abandonaron a 7.291 mayores a sabiendas de que iban a morir de manera indigna. Y créame si le digo que se lo voy a recordar hasta que ustedes sean capaces de abrir una comisión de investigación que encuentre a los responsables y que les ofrezca justicia y respeto a las familias y a las víctimas".

Estas palabras enfadaron y mucho a la presidenta madrileña que le acusó de mentir "de forma descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera. Usted a lo suyo, porque no tiene humanidad".

"No sé a quién le falta humanidad aquí"

La única portavoz que no mencionó el asunto fue precisamente la encargada impulsarlo hace poco más de una semana. Pero Ayusto continúa muy molesta con ella. Y se nota. También por las palabras que la propia Rocío Monasterio pronunció cuando anunció que retiraba su propuesta de creación de una comisión de estudio. "Al PP le falta humanidad", dijo la dirigente de Vox, algo que volvió a reiterar este jueves ante la prensa.

Así las cosas, Ayuso concluyó la respuesta que le dedicó afirmando: "Sobre las residencias, ya que han hablado tanto en estos días, yo desconozco por qué cuando quedan cuatro meses para que acabe la actividad parlamentaria ustedes se han puesto a darme lecciones de humanidad. Pero he revisado y he visto cuántas preguntas me ha realizado usted sobre residencias en este pleno desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid: cero. Luego, por tanto, no sé a quién le falta humanidad aquí".

Desde Vox aseguraron que el total de iniciativas presentadas por su grupo acerca de las residencias asciende a 282.