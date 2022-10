Vecinos afectados por la línea 7B del Metro acorralan a Ayuso, que no elude responsabilidades: "No tengo otro objetivo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió este jueves a San Fernando de Henares para visitar la zona afectada por las obras de la línea 7B de Metro. El suburbano lleva causando problemas a los vecinos desde hace años: la construcción de esta línea en 2007 facilitó la entrada de agua en el subsuelo y, al entrar en contacto con la sal, fue disolviendo el terreno poco a poco.

Como resultado de esto, 27 viviendas derruidas, varios edificios desocupados y más de 120 personas afectadas. Los vecinos viven con miedo a que ellos vayan a ser los siguientes y han llegado a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les visite, tal y como informó El País.

Pero este jueves lo hizo la propia Isabel Díaz Ayuso, que aguantó el chaparrón. "¡Menos parches y más soluciones!", "¡menos propaganda y más soluciones!", le gritaron. La jefa del Ejecutivo regional pisó la calle y fue escuchando las críticas y peticiones que le realizaban cada uno de ellos.

"No tengo otro objetivo como presidenta"

No se escondió, ni tampoco derivó responsabilidades. "No puedo imaginar la frustración que supone tener esta situación, que ojalá nunca se hubiera producido. No vale decir que nosotros no la hemos provocado porque he de asumir la responsabilidad como administración de esto y, por eso, con la mayor humildad decirles a los vecinos que trataremos las veces que haga falta esta situación, aquí en la Puerta del Sol, con los consejeros, con los directores generales", dijo.

Ayuso fijó darles una solución como una de sus "prioridades" y aseguró que va a hacer "todo lo que esté" en su mano. "Vamos a seguir haciéndolo por inabordable que parezca, para reparar los daños ocasionados a los vecinos de San Fernando de Henares, de quienes entiendo perfectamente sus críticas, su malestar y a quienes agradezco también su cercanía y su diálogo en esta visita. Esta no va a ser ni mucho menos la única puesto que, insisto, no tengo otro objetivo como presidenta".

"Lo más importante para nosotros es que los vecinos afectados por la línea de Metro sepan que no vamos a dejar de trabajar por ellos desde la Comunidad de Madrid y no vamos a parar hasta resolver esto de manera satisfactoria. Y, en definitiva, para solucionar todos los problemas ocasionados. Lo lamento profundamente y vamos a estar de vuestro lado todo el tiempo que haga falta. Mi mayor compromiso es que esto se solucione", afirmó.

La presidenta lamentó lo sucedido. "No me quiero ni imaginar lo que estáis viviendo después de tantos años, sobre todo, pensando en niños, en personas mayores, que han visto cómo sus vidas han tenido que ser modificadas de esta manera. Y cómo nos sentimos concernidos por todo ello".

"Quiero que quede claro que ningún vecino, ninguno, se va a quedar en la calle y hay que tener en cuenta que son muchas las familias las que han tenido que abandonar sus viviendas, sus negocios y hacerlo en circunstancias muy dolorosas. También hay que tener en cuenta que, junto con sus hogares y sus negocios, se han derrumbado sus rutinas, proyectos de vida y es muy difícil ponerse en su lugar e imaginar lo que se está sintiendo. Se pierden planes, esfuerzos, recuerdos de tu barrio, de tu infancia, de tus amigos. Somos conscientes de todo lo que han perdido y de las dificultades que están afrontando ante un problema que no han provocado ellos. Me he comprometido con los vecinos en realizar todo el desembolso necesario porque la Comunidad de Madrid no va a escatimar un euro para solucionar todo lo que pueda esta situación".

Estas palabras sin matices de la presidenta madrileña no dejaron satisfechas a las portavoces de Unidas-Podemos y Más Madrid en la Asamblea, que aprovecharon las protestas para cargar contra ella.

"Ayuso ha sido incapaz de reunirse con los afectados por la línea 7B de metro de San Fernando hasta la fecha. Se les han caído las casas encima por la negligencia de su Gobierno. Hoy los afectados han recibido con toda la indignación a quien les maltrata", escribió Alejandra Jacinto.

Y Mónica García apuntó: "Tres años de presidenta. Viajes por Milán, Bruselas o Nueva York. Para San Fernando de Henares y las familias que pierden sus viviendas por la mala gestión del PP no había tenido tiempo. Ahora se entiende por qué no daba la cara".

Zona verde y Oficina de atención a los afectados

Ayuso anunció también una serie de actuaciones integrales en la zona afectada, con la construcción de una gran zona verde con equipamientos deportivos e infantiles, así como la puesta en marcha de una Oficina de Atención a los vecinos. También se destinarán 10 millones de euros para las labores de consolidación del terreno y se construirá un nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales.

En la actualidad hay 72 familias realojadas, según informa la Comunidad de Madrid. En algunos casos -27-, se ha terminado el plazo del realojo establecido en la orden de emergencia que dictó el Gobierno madrileño, y al no poderse ampliar, se ha llegado a un acuerdo con los vecinos, por el que se les pagará 798 euros al mes durante seis meses, mediante la entrega de un cheque de 4.788 euros, en concepto de anticipo hasta que tengan las correspondientes indemnizaciones tras el derribo de sus viviendas.

Hasta el momento se han tramitado ocho ayudas de este tipo. Esta cantidad no se descontará de las indemnizaciones que se fijen definitivamente en los expedientes de responsabilidad. Respecto al resto, el Ejecutivo autonómico está asumiendo todos los gastos de alojamiento, manutención, gastos de suministros (agua, luz y calefacción), al igual que el servicio de guardamuebles.

Por el momento, la Comunidad de Madrid ha aprobado más de 30 millones para rehabilitación de viviendas como en la mejora y estabilización del terreno. Además, desde septiembre 2021, ha destinado más de 1,4 millones de euros para los realojos de los vecinos, mudanzas, alquiler de los pisos en los que se han instalado, la manutención y los traslados.