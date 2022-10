La ovación cerrada del PP en la Asamblea al PSOE de Juan Lobato

El portavoz socialista tenía preparada para este jueves una intervención en la que recogía varios frentes que la izquierda ha abierto a Isabel Díaz Ayuso en las últimas semanas. Así, y a pesar de que su pregunta era "cómo valora la situación de los servicios públicos que dependen de la Comunidad de Madrid", Juan Lobato quiso comenzar hablando de los vecinos afectados por la línea 7B de Metro y después, fundamentalmente, de la Sanidad en la región.

"Le quiero que agradecer que después de cuatro años haya visitado San Fernando de Henares para ver en directo el horror que están pasando cientos de familias como consecuencia de las prisas electoralistas que tuvieron para inaugurar el metro. Pero no basta con ir allí con su cámara de fotos. No se trata de poner el cartel de una oficina por la noche para hacerse una foto por la mañana. De lo que se trata es de que tengan viviendas. Y eso sólo hay una oficina que lo puede hacer y es la suya. Por eso, díganos, ¿va a votar a favor de la ley que hemos presentado para que tengan una solución estas familias sí o no?", le inquirió a la presidenta nada más comenzar.

Ayuso obvió su pregunta. Los servicios públicos "creo que son de la máxima calidad y le animo a compararlos con los de sus socios en otras comunidades autónomas". "Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes se creían intocables y a usted le está pasando lo mismo. Es el tercer episodio de la misma saga", le contestó Lobato.

Para el portavoz socialista, "cada día hay más grietas, más rectificaciones, más improvisación, más nerviosismo, ceses, dimisiones. Madrid necesita al mando a gestores profesionales y no a guionistas de ruedas de prensa", dijo en referencia, aunque sin nombrarla, a la dimisión de la responsable de Atención Primaria, que se produjo esta semana por motivos de salud.

La ovación del PP a Lobato

Pero fue en este punto cuando Lobato señaló que "somos la región más rica de España y se lo digo con orgullo. Somos una magnífica región con un magnífico sistema sanitario desde hace décadas. ¿Dónde están los mejores hospitales de España?, ¿los mejores profesionales? Aquí, en Madrid". Estas palabras de reconocimiento -inusuales en la oposición- fueron contestadas con una honda ovación en la bancada popular, hasta el punto de que la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, tuvo que ordenar silencio. "Por eso tenemos que ir a mejor, no a peor", añadió.

Hola @sanchezcastejon, Lobato te explica cómo es la sanidad pública en la Comunidad de Madrid 👇 pic.twitter.com/ZDuIIShZlK — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 20, 2022

A partir de este momento llegaron las críticas del portavoz socialista. "¿Qué ha pasado desde que usted es presidenta? Récord histórico de listas de espera, 933.000 madrileños; cuando usted llegó había 600.000. Y no me hable de la pandemia, que han crecido este año más que toda la pandemia. Casos como el de Marcelino, un vecino de Getafe que ha venido hoy a la Asamblea. 79 años. Una cita para una colonoscopia para el 3 de octubre de 2023. ¿Eso es su Sanidad pública?, ¿un año para una colonoscopia?", preguntó recogiendo el comentario que pronunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la tribuna del Congreso de los Diputados y que Ayuso negó.

"¡No haga eso, señora Ayuso!"

"Cuando usted llegó había 80 centros de urgencias en Madrid. Cerró 40 y despidió a 6.000 sanitarios. Y hoy nos viene con el anuncio de la tercera rectificación, diciendo que va a abrir los 80 con el personal de 40. Y que va a desmantelar centros de salud de nuestros municipios y nuestros barrios. ¡No haga eso, señora Ayuso!, ¡no haga eso, hombre! Nos deja con la mitad de servicios que teníamos", dijo minutos antes del anuncio de la presidenta regional, en el que confirmó la apertura de esos 80 centros con personal médico y de enfermería.

"Si ustedes que gestionaron la pandemia a nivel nacional ni siquiera saben cuántos fallecidos ha habido en España, qué lecciones de Sanidad nos van a dar a los demás", comenzó replicando Ayuso, quien no quiso pasar por alto las acciones de Lobato estos días.

Lo que hace el "trío vallecano"

"Le voy a decir qué ha hecho usted esta semana y que representa muy bien qué hace el trío vallecano de la izquierda cada día y muy especialmente su forma de hacer política. Resulta que en una de las residencias de Alcorcón - una de las 500 y en dos plazas de 50.000- hay dos personas que tienen toda la razón para presentar una queja. Justo el día en que hay una anomalía en esa residencia se enteran los señores de Podemos de Alcorcón. Justo ese día usted decide montar el circo y decir que tiene que ir a esa residencia y cuando el director del AMAS (Agencia Madrileña de Atención Social) cambia su agenda y le espera allí en la puerta para enseñarle la residencia con toda amabilidad, usted se larga, no da la cara, viene aquí, registra una comisión y qué casualidad, ¿quién sale beneficiándose de todo esto en una TVE manipulada? La señora de Más Madrid. Ahí está todo el trío, manejándose todo durante semanas, retorciendo el dolor de las familias, retorciendo las pancartas y manipulando día a día".

"Y lo hacen -continuó Ayuso- con las residencias de ancianos, con los centros de salud". Para la presidenta madrileña, Lobato "es un hombre que tiene tantos nervios, por intentar no sé si adelantar a la señora García, que no se espera a conocer el anuncio en profundidad, que no sabe lo que se está negociando, que no es capaz de asumir que se van a reabrir todos los centros y con mejores dotaciones. No soportan que se les quite la bandera de la Sanidad pública, por cierto, a la que nunca han pertenecido. Y lo hacen ustedes en la semana que he anunciado 150 millones para las residencias, nuevas formas de transporte…"

Lo hacen también en "una semana en que la Sanidad pública madrileña ha vuelto a ser noticia por todo el mundo, que obtiene los mejores resultados, que seis de los diez mejores hospitales de España están aquí; que de los 20 mejores del mundo, uno es madrileño y ustedes bien que se callan", les espetó.

Ayuso afeó que el PSOE, "con el dinero de los madrileños", "despilfarre". Así, dijo en referencia al Ejecutivo de Sánchez, gastan "130 millones para la foto con Bill Gates; 150 para propaganda; dos millones para los palacios de verano; 112.600 para el cambio climático de Chile y Argentina; 573.000 para el régimen cubano; 30.000 para peluquería y maquillaje de los miembros del Gobierno. No digamos el Gobierno más caro de la democracia: 140 millones anuales en sueldos". Y "cada catalán recibe tres veces más lo que un madrileño, la región que está levantando España en empleo y en economía y no gracias a ustedes".