Acuerdo entre PP y Vox sobre la Ley Ómnibus: acaba con los informes de impacto de género en el urbanismo

El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha cerrado un acuerdo con Vox para aprobar en el Parlamento regional el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de Justicia, también conocida como Ley Ómnibus.

El texto original se aprobó el pasado 16 de febrero en Consejo de Gobierno, pero desde entonces ha sufrido modificaciones en su tramitación parlamentaria que, en palabras del vicepresidente Enrique Ossorio, lo han enriquecido. En total, ha contado con 80 enmiendas: 56 del grupo Vox, 13 del PP, 5 de Podemos, 4 de Más Madrid y 2 del PSOE.

Eliminación de los informes de impacto de género

Uno de sus aspectos destacados es la eliminación de los informes de impacto de género en el urbanismo, tal y como exigía Rocío Monasterio, a los que obligaba la legislación estatal. "No puede ser que para construir viviendas en Madrid fuera imprescindible un informe de impacto de género. Esto es una barbaridad. Ojalá podamos llevar esto a otros muchos aspectos", dijo este viernes en la rueda de prensa que ofreció junto a Ossorio, el consejero Enrique López, el portavoz popular Pedro Muñoz Abrines y el portavoz adjunto de su grupo, Íñigo Henríquez de Luna.

Así, hasta ahora, la normativa indicaba lo siguiente:

"Los equipos responsables del urbanismo deben garantizar que los planes urbanísticos tengan incorporada la dimensión de género de una manera transversal, atendiendo a las posibles desigualdades que pudiera estar reforzando el diseño de su ciudad/municipio. Para conocer estas desigualdades, se requiere que previamente se hayan realizado estudios de planificación a personal experto en género y urbanismo".

"Cosas como esta, derivadas de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid y presente en la guía de la Comunidad de Madrid titulada Urbanismo y Género, han tenido como consecuencia el retraso de obras públicas y de creación de vivienda, con la consiguiente paralización de la inversión en la región porque suponen una traba más - de las muchas que ya existen- en la creación de riqueza", señalaron desde Vox.

Más Madrid: "Triquiñuela" legal

Más Madrid ha montado en cólera por esta eliminación. Así, ha presentado este viernes en la Mesa de la Asamblea y en la Mesa de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior una solicitud para que no admita esta enmienda.

"Es una triquiñuela en la Ley Ómnibus y, ante esa chulería en la que van a suspender esos derechos, Más Madrid ha presentado un recurso a la Mesa para la suspensión de la Comisión de esta tarde y va a bloquear que se pueda aprobar una ley que rompe los derechos fundamentales de los colectivos de una manera con alevosía y nocturnidad", ha manifestado Tania Sánchez.

Para que se cambie el texto de las enmiendas, como en este caso que han hecho una transaccionada, tiene que haber "unanimidad" para que pueda ser tratado. Esto, "no ha sucedido porque no hay unanimidad con el resto de grupos". Por lo tanto, según ha explicado la parlamentaria, esas enmiendas "tienen que desaparecer si se quiere tramitar la Ley Ómnibus. Así, hasta que la Mesa de la Comisión no se pronuncie "no se puede celebrar la comisión y no se puede hacer el dictamen", por lo que espera que la comisión prevista para esta tarde se suspenda.

Los objetivos de la Ley Ómnibus

La ambiciosa reforma legal, que ha contado con el impulso del Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se basa en la "modificación de 50 textos normativos", entre los que se encuentran un total de 31 leyes y tres decretos, así como incluye "seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos", explicó el vicepresidente. Del mismo modo, la norma incluye la derogación total o parcial de cuatro leyes y otros cuatro decretos.

Los objetivos, subrayó el también portavoz del Gobierno regional, buscan "impulsar la actividad económica, en especial después de la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania", algo que si bien ha sucedido con posterioridad a la presentación de este proyecto de ley "sus consecuencias hacen que este texto sea aún más bienvenido para reactivar la economía en Madrid".

Asimismo, incidió Ossorio, otro de los fines principales de la norma es "modernizar la Administración regional e ir adaptándola continuamente a los cambios que se producen en la sociedad y en la economía madrileña" para, además, "eliminar cargas innecesarias a los ciudadanos y empresas" en términos de burocracia y gestión.

De esta forma, la Ley Ómnibus queda estructurado en cinco ejes estratégicos, que detallan los populares:

1. Abordar de forma eficaz las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista sanitario y social con, entre otras medidas, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y la posibilidad de incorporar profesionales sanitarios extracomunitarios en categorías estatutarias cuya titulación para el acceso sea una especialidad médica deficitaria. Además, y esto era una de las exigencias de Vox, se ha creado la categoría de Médico Experto en Cuidados Paliativos, "reforzando, así la mejora de los cuidados paliativos en la Sanidad madrileña".

2. En segundo lugar, con la Ley Ómnibus se apuesta claramente por mejorar los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente a las personas más vulnerables con mejoras en la Renta Mínima de Inserción y otros ámbitos como la seguridad vial, el juego responsable o el deporte.

3. El texto acordado entre PP y Vox también supone la adaptación de la normativa autonómica de Urbanismo y Medio Ambiente a las nuevas realidades sociales y económicas de la región, dotando al marco normativo de la flexibilidad necesaria para favorecer el dinamismo empresarial de forma compatible con la protección de nuestro entorno natural. Así, a través de la modificación de la Ley del Suelo se permite que en la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico no sea necesario solicitar los informes de impacto de género recogidos en las leyes LGTBi de la Comunidad de Madrid por resultar ineficaz.

4. La Ley Ómnibus incorpora, asimismo, la reducción de cargas burocráticas, eliminando tasas e incorporando, entre otras medidas, la declaración responsable en lugar de la autorización y licencia previa.

5. Además, se incluyen medidas para la modernización de la Administración pública, introduciendo más eficiencia en el gasto público y en la estructura administrativa, reduciendo cargas y tasas y precios públicos a los ciudadanos, con un ahorro cifrado en más de un millón de euros para los madrileños.

Cámara de Cuentas y Okupación

Monasterio, por su parte, destacó otros aspectos que su grupo ha forzado a modificar. Por un lado, la Cámara de Cuentas. El PP quería que que sus miembros se renovaran con mayoría simple en segunda ronda, pero Vox ha forzado a que sus consejeros se tengan que aprobar por mayoría cualificada, como hasta ahora.

"Hemos exigido esta enmienda porque no estamos dispuestos a rebajar la capacidad de control y de fiscalización de este órgano; si el Gobierno controla a los que le tienen que controlar, se acabó la independencia", dijo su portavoz.

Por otro lado, la aprobación de la enmienda que acaba con la posibilidad de legalizar "la okupación en los pisos del IVIMA por la puerta de atrás: no se puede premiar al delincuente". Y es que según Vox, "la Comunidad de Madrid ha regalado a los okupas una de cada tres viviendas del IVIMA, según su propia Memoria de Cumplimiento de Objetivos". "Con Ómnibus, dejará de ocurrir", deja de ocurrir.