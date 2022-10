El PP de Ayuso arranca sus jornadas ideológicas: "Frente al 'Gretinismo', ecologismo desde una perspectiva liberal"

El PP de Isabel Díaz Ayuso arrancó este viernes en Parla sus jornadas populares. La gran convención ideológica, que se anunció durante el congreso que la eligió presidenta del partido en Madrid, se decidió finalmente convertir en estos encuentros que se desarrollarán desde este mes hasta febrero.

Detrás de esta renuncia está Génova. Los de Alberto Núñez Feijóo pidieron hacerlo así para no eclipsar la convención nacional que prepara la dirección nacional en Valencia para final de año o principio del siguiente. Desde Madrid explicaron que el motivo de que se haya decidido alargar en el tiempo lo que en principio se preveía como una convención de fin de semana no es otro que poder tratar más en profundidad asuntos que lo merecen.

"Reforzar el discurso político del PP de Madrid"

Para el partido liderado por Ayuso estas jornadas son importantes. Suponen una puesta a punto de cara a las importantes elecciones del próximo mes de mayo, donde pretenden no sólo revalidar la amplia mayoría conseguida el 4 de mayo de 2021 sino que aspiran a alzarse con la absoluta, conquistando también municipios que se le resisten, como los pertenecientes al llamado cinturón rojo de la región, Parla entre ellos.

"La buena gestión económica es marca del PP en Madrid. Es una virtud que reconoce la opinión pública y que siempre vamos a reivindicar. Pero hacemos algo más: somos un proyecto con músculo político, con ideas y propuestas pegadas a las inquietudes de los madrileños y tenemos la responsabilidad de renovar esas ideas para que este partido siga siendo con el que más se identifican los madrileños", manifestó el propio secretario general del partido durante el acto inaugural de estas jornadas de trabajo.

Alfonso Serrano reconoció que quieren "reforzar el discurso político del PP de Madrid" para contar con un partido "perfectamente preparado para las elecciones. Un partido capaz de generar ideas atractivas que mejoren a la sociedad". "Estamos aquí -indicó a los presentes en el Teatro Jaime Salom de Parla- para construir la Comunidad de Madrid de las próximas décadas. Y lo hacemos no sólo con cargos del partido o afiliados sino con la sociedad civil".

"Frente al catastrofismo y el ‘Gretinismo’"

En la de este viernes, que se prolongará hasta el sábado al medio día y que será clausurada por la propia presidenta, se debatirá sobre "Ecología y cambio climático".

"Frente al catastrofismo y el ‘Gretinismo’ queremos hablar de modelos ecológicos, cómo hacer frente al cambio climático desde una perspectiva liberal", señaló Serrano. "De la misma manera que no hay ningún municipio que es patrimonio de la izquierda, ya os digo que no hay ningún aspecto de la vida, de la política, en el que las propuestas de la izquierda superen al proyecto del PP. Ni tampoco en la ecología ni en el cambio climático", añadió. "Sánchez dice que quiere ser recordado por ecologeta. Será menos por ecologismo y más por la jeta".

Este jueves dos serán las mesas de trabajo. Una moderada por la consejera de Medio Ambiente del Gobierno regional, Paloma Martín, y en donde participarán María Martín, directora de Comunicación de GAD3; Manuel Fernández Ordóñez, analista de Estrategias Energéticas; David Álvaro, director de análisis, estudios y comunicación de ACENTO; y Cristina Casabón, periodista y analista de riesgo. El tema a tratar es El medio ambiente en el debate público. Y otra moderada por Paloma Tejero, diputada del PP y portavoz de medio ambiente en la Asamblea, y en donde participarán Toni Timoner, economista climático y cofundador de OIKOS; Guillermo Vidal, ingeniero nuclear y especialista en energía; Gonzalo Escribano, analista de energía en Real Instituto Elcano; y Antonio de Juan, consultor en energía en AFRY Consulting. Tiene como título Abordar el cambio climático desde la realidad.

"Salvo que alguien lo impida..."

"Y mientras estamos aquí nosotros, ¿en qué está la izquierda? En atacar a la presidenta, en mentir sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en difamar a nuestros alcaldes, en despreciar a Madrid", dijo también Serrano.

El dirigente popular denunció la estrategia de la izquierda y de sus afines. "Hoy, precisamente, yo creo que van a estar en sus sedes. Les toca pintada de pancartas porque por lo visto van a salir a manifestarse por unos centros de salud que la presidenta ya ha dicho que se van a abrir dentro de muy poco. (…) Es curioso que se anuncie una huelga sabiendo que se iba a anunciar la reapertura de estos centros sanitarios. Y es curioso que la izquierda madrileña, con sus mareas, se movilice cuando la presidenta ha anunciado que se les ha acabado el chollo, que ya no podrán seguir utilizando la Sanidad como arma arrojadiza ni como sede electoral sus centros para sus propios mítines".

El secretario general del PP de Madrid aprovechó para aclarar algunos puntos del anuncio realizado este jueves por Ayuso en la Asamblea sobre la apertura de los 80 centros sanitarios. "Nos van a decir ‘es mentira, no van a abrir’ y ya vemos a algunos ayuntamientos socialistas soltando infundios. Claro que se van a abrir, salvo que alguien lo impida, no sé cómo… Os dirán ‘no hay personal. No se pueden abrir 80 centros con el personal de 40’. Mienten. Es que por primera vez en la historia tenemos a todo el personal de Atención Primaria que va a poder trabajar unificando las plantillas voluntariamente para poder hacer esas guardias y poder cubrir todos esos sitios", aseguró.

Serrano animó a contrarrestar sus "mentiras" con "hechos". Y reivindicó que – mientras hay municipios como Rivas, gobernados por la izquierda, que se "gastan el dinero de los ciudadanos en promocionar algo que han llamado coñojines- nosotros utilizamos el dinero de los madrileños para crear una estrategia de natalidad para ayudar a las familias a que tengan más hijos y que las mujeres no tengan que elegir entre tener hijos o seguir con su carrera profesional". Así, se preguntó: "¿Qué es más feminista: hacer coñojines o contribuir a que ninguna mujer tenga que elegir entre maternidad y carrera profesional?".

"No hay nada ganado"

Para finalizar, el secretario general de Ayuso quiso incidir en lo que se juega el partido en mayo de 2023. "No hay nada ganado. ¿Estamos en un buen momento? Sí. ¿Es suficiente? No". Que consigan ampliar la mayoría obtenida el 4-M, insisten, depende del trabajo que realicen desde este viernes al próximo 28 de mayo.

"Será el comienzo del fin del sanchismo y del podemismo en nuestro país. Si a Madrid le va bien, a España le va bien. Y si a España le va bien, a Madrid le va mejor". Díaz Ayuso quiere contribuir activamente a aupar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. "Todo eso comienza con jornadas como ésta".