La 'infantilización' de la Asamblea: de la indignación del "trío vallecano" a la lechuga en el escaño de Ayuso

El pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves dio para mucho. También para indignaciones y anécdotas que diluyen otras cuestiones de importancia e interés.

La primera polémica del día llegó pronto, con las primeras intervenciones de la presidenta madrileña en respuesta a los grupos de la oposición. Isabel Díaz Ayuso se refirió a los portavoces de los tres partidos de la izquierda –Más Madrid, PSOE y Unidas-Podemos—como "trío vallecano" para criticar sus prácticas políticas.

Estas palabras ofendieron no sólo a Mónica García o a Alejandra Jacinto sino también a otras dirigentes políticas, como a la que fuera la mano derecha de Manuela Carmena y ahora concejal en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras. A través de Twitter, desde las cuentas de estas formaciones políticas escribieron decenas de comentarios para afearle a Ayuso estas palabras y reivindicar el "orgullo vallecano".

Su INSULTO es nuestro ORGULLO. Vallekas 💚 pic.twitter.com/2GQiRxvIvI — Más Madrid (@MasMadridCM) October 20, 2022

Mejor trío vallecano que bancada de cayetanos pic.twitter.com/KdsHOrfR72 — Héctor Tejero - ✌️💚🌾 #HopePrevails (@htejero_) October 20, 2022

"Trío vallecano" y lo dicen con todo el desprecio que su clasismo rezuma. pic.twitter.com/3Zw1EC7XgL — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) October 20, 2022

Presidenta @IdiazAyuso, a la izquierda no nos molesta que nos llame "trío vallecano". Si hay un barrio que es por la gente y para la gente y que siempre ha tenido una afirmación identitaria en la lucha vecinal ese es #Vallecas. Para usted, es un insulto. Para mí, un orgullo. pic.twitter.com/d4TUJdOC2b — Marta Higueras (@MartaMHigueras) October 20, 2022

No obstante, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, les aclaró que no se trataba de ningún desprecio a este barrio de la ciudad sino que, recordó, la cámara autonómica se encuentra ubicada allí. "No ha hecho ningún desprecio a Vallecas. La Asamblea está en Vallecas. Sois el trío de la izquierda vallecana. Como nosotros el centro derecha vallecano". Y, contestando a la portavoz de Más Madrid, dijo en tono de mofa: "¡Pero de qué orgullo hablas si vives en un pisazo frente al Retiro!".

2. Pero de qué orgullo hablas si vives en un pisazo frente al Retiro! 😂 https://t.co/s3d5Ck1MPl — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 20, 2022

Una lechuga en el escaño de Ayuso

Esto no fue todo. Desde hace días la formación liderada por Mónica García pretende desgastar a la jefa del Ejecutivo regional ligando sus políticas a la ya ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss.

Y es que Díaz Ayuso compartió en septiembre un mensaje en Twitter que decía: "¿Y cómo piensa el Gobierno de Sánchez frenar el ‘dumping internacional’?". Junto a ese texto, la captura de un titular que hablaba de la bajada masiva de impuestos que había llevado a cabo Truss.

¿Y cómo piensa el Gobierno de Sánchez frenar el "dumping internacional"? pic.twitter.com/dzp4HfgPnQ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 23, 2022

Así, ya entrada la tarde de este jueves, desde Más Madrid dieron un paso más. Su diputado Eduardo Gutiérrez decidió sacar una lechuga mientras recordaba en su intervención este tuit de la presidenta.

Hacía así referencia al experimento que decidió llevar a cabo el tabloide Daily Star, que consistía en colocar una lechuga al lado de una foto de la primera ministra con la pregunta: "¿Sobrevivirá Liz Truss a esta lechuga?". La respuesta ha sido no. La ministra ha dimitido antes de que el alimento pereciese. Para comprender de dónde viene este símil hay que retroceder unas semanas, cuando The Economist dedicó una columna de opinión a criticar el plan fiscal de Truss, a la que se refirió como The Iceberg Lady.

Después, otro diputado de la misma formación, Hugo Martínez Abarca, colocó la lechuga en el escaño de Ayuso, que ya estaba vacío, y le ha sacado una foto que ha publicado también en Twitter con este mensaje: "¡Vamos lechuga!".

El portavoz parlamentario del PP afeó este comportamiento, que tachó de "infantil" y "ridículo". "Esta es la izquierda de Madrid. Esta es la política de Mónica García. Este es el respeto institucional y a los madrileños. Este es el cerebro ridículo e infantil del diputado de Más Madrid", escribió Pedro Muñoz Abrines.

Este es el cerebro ridículo e infantil del diputado de Más Madrid. https://t.co/NDaBkZRYYk — Pedro Muñoz Abrines (@MunozAbrines) October 20, 2022

Y la portavoz adjunta de los populares, Noelia Núñez, escribió en esta misma red social: "Os encanta okupar lo que no es vuestro… Disfrútalo, que es lo más cerca que vas a estar de ese escaño".