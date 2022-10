Ayuso se niega aceptar las "formas" que le propone Vox para acabar con la Ley Trans de Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid exige a Isabel Díaz Ayuso que derogue la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes. Para ello ya ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica este mismo lunes.

Lo ha hecho después de que su grupo llegara a un acuerdo con el PP en la Ley Ómnibus por el cual se acababa con la obligatoriedad de los informes de impacto de género en el urbanismo. Rocío Monasterio puso el foco sobre este punto en la presentación del pacto alcanzado con los populares, algo que soliviantó a la izquierda que encontró el argumento formal para frenarlo.

Será ahora la Mesa de la Asamblea la que tenga que decidir si se aceptan las enmiendas y se continúa la tramitación, o si se rechazan. Aún no hay fecha para ello, así que la tramitación de la norma, a la que los populares dan mucha importancia, ha quedado paralizada por este motivo. La base del recurso de Más Madrid es una cuestión de procedimiento: que dichas enmiendas se modificaron a última hora, no por escrito, y sin que hubiera acuerdo de todos los grupos, lo que invalida su tramitación.

"Cuando PP y Vox van juntos se acierta"

La dirigente madrileña de Vox, en una visita con periodistas al barrio de Lavapiés, explicó que la ley aprobada con Cifuentes genera "problemas muy serios para las familias" a raíz de la "creencia" en el concepto de autodeterminación de género, que también lo que hace es relegar la "defensa de la identidad de la mujer". "Si la Ley Trans defiende la autodeterminación de género, ¿dónde está la lucha de las mujeres para su identidad, dónde ha quedado todo eso?"

Monasterio instó a Ayuso a que apoye a su grupo en esta iniciativa porque cuando PP y Vox van juntos "se acierta". La presidenta madrileña "piensa como nosotros en esto. Porque el otro día decía en una televisión que le parecía una barbaridad la autodeterminación de género", resaltó.

"No lo haré como dice Vox"

Pero la presidenta no parece estar dispuesta a hacerlo. O no tal y como le plantean desde Vox. "No voy a hacerlo de esta manera, no me parece que sean formas de hacerlo. No voy a seguir a Vox". En declaraciones a la prensa tras asistir a un acto con Alberto Núñez Feijóo, Ayuso añadió que es un debate importante, "por eso los afronto. Pero tengo que hacerlo con criterio y responsabilidad".

"En primer lugar, esto se está debatiendo actualmente en el Congreso de los Diputados y, por ser una norma de rango superior, todo de lo que ella emane nos obliga a las demás a hacer lo propio", recodó la jefa del Ejecutivo regional. "Primero hay que esperar a ver el resultado de una ley nefasta, que de nefasta que es tiene dividido al Gobierno por la mitad".

Cuando se resuelva el debate en el Congreso, Ayuso aseguró que tomará las "mejores medidas". Pero insistió en que no lo hará "como dice Vox. Creo que no se tienen que tomar estos debates de estas maneras y, por tanto, no me sumaré a ellos".