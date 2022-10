El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Pablo Iglesias con bronca a Almeida e insultos de por medio

La reprobación de Pablo Iglesias por parte del Pleno del Ayuntamiento de Madrid trajo polémica desde antes incluso de que se debatiera y votara. En un primer momento, Vox había solicitado que se declara persona non grata al exvicepresidente del Gobierno. Pero un informe del secretario general del Pleno, que alertaba de serias dudas jurídicas para poder realizarlo, hizo finalmente a Javier Ortega Smith cambiar su propuesta y pedir simplemente su reprobación.

La iniciativa de los de Santiago Abascal en el Consistorio capitalino se produce tras unas declaraciones realizadas por Iglesias en su programa La Base, que se emite en un canal de YouTube y que él mismo dirige dentro del diario Público. En ellas, el que fuera también máximo responsable de Podemos se mofaba de la Policía Municipal, a la que acusaba de realizar un "montaje" contra Isa Serra, que ahora ejerce como asesora en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

"Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid", dijo. "No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y [Pablo] Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", añadió antes de concluir: "Pero qué más da, Isa Serra ya estaba condenada antes de llegar a juicio". Por estas declaraciones la Policía ha acudido a los juzgados.

Es muy burdo, pero vamos con ello, debieron pensar los jueces del TSJM que condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión 📺 Programa #LaBaseMontajeIsaSerra completo: https://t.co/tzuR7wEu4s pic.twitter.com/iQbhsfMPYH — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 28, 2022

El vídeo de Almeida que tenía preparado el PSOE

El debate de su reprobación trajo bronca política, incluso con interrupciones apelando al artículo 78 del reglamento de por medio. Todos los grupos de la izquierda votaron en contra aunque, no obstante, salió adelante gracias a los votos de PP, Cs y Vox.

Pero esta propuesta sirvió también para atacar con dureza al alcalde, sobre todo por parte del PSOE, que llegó incluso a proyectar un vídeo de José Luis Martínez Almeida justificando su negativa a reprobar en su día a Ortega Smith por "boicotear" un acto el Día Internacional contra la Violencia de Género.

"Son ustedes tan cansinos, señor Ortega Smith, como torpe y poco gracioso es el señor Pablo Iglesias", les dijo la portavoz socialista. "Pero no se lo voy a decir yo, se lo va a decir el señor Almeida", añadió Mar Espinar antes de emitir el mencionado vídeo.

Entonces Almeida justificó su posición alegando que las palabras pronunciadas por Ortega debían enmarcarse en la "libertad de expresión". "Si creen que cometió un delito, vayan a los juzgados" pero "no cuenten con con nosotros" para hacer una reprobación "en función de su ideología", dijo el regidor capitalino.

El aludido se explicó cuando le llegó el turno de palabra. "Les voy a decir cuál es la diferencia, ya sé que no son ustedes precisamente sutiles, pero voy a tratar de explicarles la diferencia. El señor Ortega Smith hizo unas declaraciones que yo condené, que dije claramente que no compartía, pero no le reprobé porque estaba en el ejercicio de la libertad ideológica de decir que no comparte una determinada política ni una determinada visión de cómo se está haciendo una determinada política. Por contrario que sea a nosotros", manifestó Almeida. "La diferencia es que Pablo Iglesias se ha mofado y ha insultado y ha puesto en duda la integridad y la honestidad de una Policía Municipal víctima de un delito, que fue objeto de acoso, señalamiento e insultos por parte de una delincuente llamada Isa Serra". "Por cierto -continuó-, señora Maestre, todavía no ha condenado a Isabel Serra, delincuente condenada por el Tribunal Supremo, la sigue apoyando en público".

"La diferencia, por tanto, es que frente a una opinión en un ámbito ideológico, aquí lo que hay es la defensa de una delincuente y el acoso y el hostigamiento de una víctima de un delito, que fue esa Policía Municipal", añadió el alcalde.

Almeida también afeó a los grupos de izquierda que mientras ahora "han aplaudido fervorosamente" las palabras que pronunció entonces, reprobaran en su día al portavoz de Vox, cosa que no han hecho este martes con Pablo Iglesias. "¿Por que mi discurso les vales para no reprobar a Pablo iglesias y sí a Ortega?. La eterna hipocresía de la izquierda y su superioridad moral", dijo.

"Personas muy ratas y muy indecentes"

Ortega Smith, por su parte, señaló que su propuesta tenía varias finalidades, pero la "más importante" era dar su apoyo a la Policía Municipal. Tachó al exvicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez de "indecente" y añadió que daba igual reprobar o declarar persona non grata. "Diría simplemente declararles personas muy ratas y muy indecentes".

Pero el portavoz de Vox tuvo un rifirrafe importante con el que fuera hombre fuerte en el gobierno de Manuela Carmena, su sobrino Luis Cueto, ahora adscrito al Grupo Mixto, al que tachó de "payaso", "comunista" e "inútil" por afirmar que le parecía una "tontería" esta iniciativa contra Iglesias. El aludido interrumpió el Pleno y pidió aclarar sus palabras. "Yo no le he llamado rastrero", le dijo a Ortega.

Vídeo de Miguel Ángel Rodríguez

No fue la de Vox la única petición de reprobación a Iglesias que se votó y debatió en el Pleno. Andrea Levy (PP) y Begoña Villacís (Cs) también presentaron la suya.

"Los grupos de la izquierda no han tenido una sola palabra de reprobación para esas barbaridades, para esos exabruptos, para esas palabras infames. Ni una sola palabra de la izquierda para condenar esas lamentables" declaraciones del exvicepresidente, les reprochó la responsable de Seguridad y Emergencias y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz.

"La reprobación de la que nunca se va a recuperar el señor Iglesias es de la reprobación que le hicieron la señora Ayuso y los madrileños el pasado 4 de mayo, cuando lo mandaron a su casa a seguir rezumando odio y sectarismo que es lo único que sabe hacer en su vida. Nunca se lo vamos a agradecer lo suficiente a la señora Ayuso", añadió.

Pero la izquierda, que criticó con cierta tibieza las declaraciones de Pablo Iglesias, argumentó que ya no es una figura política. "Es un ciudadano que no tiene ningún cargo público y que, por muy desafortunadas que hayan sido sus manifestaciones, está en el uso de su libertad de expresión", afirmó Marta Higueras.

Para el PSOE, la derecha agita sus declaraciones para que no se hable de que una parte de la cúpula policial "está fuera de control". Y Más Madrid, por su parte, llegó a proyectar un vídeo del actual jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Se trata de una tertulia política de Popular TV del año 2009. En ella Rodríguez arremete contra la policía local.

Poesía es la cara de Almeida al ver este video que hemos proyectado en el Pleno con Miguel Ángel Rodríguez diciendo en serio las barbaridades sobre Policía Municipal que dijo Pablo Iglesias con ironía. Autoritarismo, hipocresía y además doble discurso. La derecha desnortada. pic.twitter.com/fXyV3Y3u7p — Miguel Montejo (@miguelmontejo74) October 25, 2022

"A Más Madrid Pablo Iglesias le da exactamente igual. Todo el mundo sabe que no compartimos proyecto político", comenzó señalando el concejal Miguel Montejo, que se preguntó "qué hacemos con las palabras del mismísimo jefe de gabinete de Ayuso, que dijo completamente en serio lo que Iglesias dijo como ironía".

"Esto se está cada vez pareciendo más a un programa de zapping", lamentó por su parte Villacís. "Tienen un problema que se llama ayusitis aguda", censuró Sanz. Tanto la vicealcaldesa como la responsable de Seguridad y Emergencias instaron a la izquierda a apoyar su iniciativa, cosa que no sucedió. Salió adelante con los mismos votos que la anterior: PP, Ciudadanos y Vox.

Ortega Smith, por su parte, y en base a las alusiones que tuvieron lugar durante el debate de su propuesta en relación con este asunto afirmó: "Me importó un bledo [que le reprobaran] porque no tiene ningún efecto".