Si hay un grupo de la izquierda en la Asamblea Madrid especialmente decidido a dar la batalla por las residencias ese es el PSOE. No sólo tomó la iniciativa a la hora de volver pedir que se constituya una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en ellas durante los meses más duros de la pandemia del Covid-19 sino que avanzó su intención de llevar a los familiares de los fallecidos hasta la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Y, además, este mismo martes su portavoz anunció la intención de su grupo de pedir que se constituya una comisión permanente de mayores en la Cámara autonómica.

Ya este miércoles, en una de las salas del Parlamento madrileño, los socialistas celebraron las III jornadas sobre esta cuestión bajo el título Verdad y justicia para las residencias. Como invitado estrella, el que fuera consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la anterior legislatura, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Además de familias, plataformas de afectados y alcaldes como el de Leganés, el socialista Santiago Llorente.

Juan Lobato agradeció a Reyero su presencia y su "papel como ciudadano comprometido con la sociedad". El portavoz del PSOE se preguntó una vez más "por qué no se celebra esa comisión", "¿qué tiene el PP que ocultar?". Y se comprometió a que, cuando su partido gane las elecciones, en Madrid se constituya una comisión para investigar lo ocurrido.

Reyero, en plena promoción de su libro Morirán de forma indigna, animó a la izquierda a no cejar en este empeño. "No se trata de un circo político ni de tratar de criminalizar a nadie. Se trata de buscar responsabilidades políticas y penales". En caso de que existieran estas últimas, "dependerá de otro foro", reconoció. "Y sobre todo, que aprendamos de las lecciones. Si lo ocultamos todo, no vamos a mejorar". Según Reyero, "si viniera otra pandemia, la situación sería peor". Pues ya "no habría freno a elaborar los protocolos".

"Es necesario que sigáis insistiendo, no os canséis de exigir la constitución de la comisión de investigación porque este es un aspecto que está empezando a generar dudas en el votante que no es de izquierdas", instó el exconsejero al portavoz socialista. Si "el votante no está ideologizado se pregunta: ‘Si el responsable era Pablo Iglesias, ¿por qué están bloqueando en Madrid una comisión de investigación el PP y Vox?’, ‘qué están, ¿protegiendo a Pablo Iglesias?’. Estas dudas se generan en gente bienintencionada que no entienden lo que está pasando", analizó.

Así las cosas, el exconsejero de Ayuso, que arremetió también contra la calificación de Ifema como ‘hospital milagro’, considera que este asunto "está generando dudas y nerviosismo" en el PP y el Gobierno madrileño. "Vamos a seguir con fuerza, es un compromiso firme", le contestó Lobato.

Los populares, por su parte, han logrado paralizar este asunto de momento. Haciendo valer su mayoría en la Mesa, han rechazado todas las peticiones de la izquierda sobre la constitución de esta comisión de investigación y consiguieron también que Vox diera marcha atrás.