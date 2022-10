Almeida presenta sus Presupuestos: "El coste de que Javier Ortega pueda circular con su coche son 120 millones"

La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2023, que incluyen una nueva rebaja de impuestos, supresión de tasas y reducción de precios de 121 millones de euros.

Se trata de la quinta rebaja de impuestos y tasas de este mandato que, de aprobarse en el Pleno del mes de diciembre, "habrá ahorrado a los madrileños más de 730 millones de euros en tributos", de los que unos 630 millones se corresponden con el ámbito del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Y es que el nuevo proyecto de ordenanzas incluye una nueva rebaja del IBI, la tercera bajada del tipo general llevada a cabo en este mandato. En concreto, se reduce el IBI a todos los madrileños del 0,456 % al 0,40 %, el mínimo establecido por la ley. De esta medida se beneficiarán 2,2 millones de recibos, entre ellos familias, clases medias, autónomos, pequeños y medianos empresarios que se ahorrarán más de 121 millones de euros. "La nueva bajada del tipo general del IBI no sólo beneficia a los 1,5 millones de inmuebles de uso residencial, sino que también lo hace a aquellos sectores que resultaron más castigados por la pandemia", subrayan desde el Gobierno municipal.

Esta nueva rebaja situaría a Madrid como la capital de provincia de las de régimen común con el tipo general de IBI más bajo de España junto a Santander y Zaragoza. De aprobarse esta rebaja el próximo mes de diciembre, la capital estará muy por debajo de ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia, Cádiz o Valladolid que, según el último ranking tributario de 2022, tienen el porcentaje de este impuesto en el 0,66 %, 0,67%, 0,72 %, 0,74 % y 0,61 %, respectivamente.

En Madrid, un inmueble con valor catastral de 121.472,31 euros hubiera pagado en 2023 un recibo de 619,51 euros. Sin embargo, gracias a esta tercera bajada del tipo, abonará 485,89 euros (133,62 euros menos). En total, este contribuyente se ahorrará 301,04 euros en los cuatro ejercicios, indican desde el área de Hacienda.

No se descarta la prórroga del Presupuesto

Pero las opciones de que este nuevo Presupuesto salga adelante son más bien escasas en estos momentos. "Aprobar presupuestos siempre es complicado y más cuando un gobierno tiene nuestra situación aritmética en el Pleno", confesó el alcalde. José Luis Martínez Almeida reconoció que "difícilmente la izquierda los va a aprobar", precisamente por esa bajada de impuestos, en concreto por la del IBI. Y cuanto al Grupo Mixto "primero se tienen que entender entre ellos antes de entenderse con los demás", dijo en relación al caos que reina entre los llamados ediles carmenistas, que se escindieron de Más Madrid.

Así las cosas, la única posibilidad cierta por cercanía ideológica es Vox. Pero los de Javier Ortega Smith tienen la línea roja de la ordenanza de movilidad. "Apuesta por bajar impuestos, apuesta por la eficacia y la eficiencia en el gasto público y estoy seguro de que comparte que hay que generar instrumentos para que todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante en esta situación económica", manifestó el regidor. "Vox debería hacer un ejercicio de responsabilidad, no plantear líneas rojas para simplemente sentarse a hablar", apeló.

El alcalde advirtió también de que "quien no quiera llegar a un acuerdo ya sabe lo que hay: que hay 120 millones de euros que no van a estar en el bolsillo de los madrileños en la situación económica a la que nos enfrentamos. Que se pone en riesgo el gasto social en la ciudad cuando más importante es, que hay obras e infraestructura, que se deben afrontar el año que viene, en el ámbito por ejemplo de la Policía, del Samur o de los Bomberos que correrían peligro. Que equipamientos, que los distritos necesitarían más que nunca, también corren peligro si hay prórroga".

Esta prórroga no la descarta el equipo de Gobierno, pero van a intentar que no sea así. "Es obvio que la postura inicial que han adoptado los diferentes grupos no invitan al optimismo: si unos se opusieron antes de conocer los Presupuestos (los grupos de izquierda) y otros ponen líneas rojas antes de sentarse a negociar (Vox) ya sabemos que no va a ser fácil". "No hay que descartar la prórroga", pero "no es buena para el bolsillo de los madrileños ni para los equipamientos".

Para Almeida las líneas rojas que establece Vox "son un tanto confusas" porque si la "pretensión" de su portavoz es que "los comerciantes puedan entrar en Madrid con vehículos sin etiqueta ambiental" estos ya pueden hacerlo, aseveró. "La premisa de la que parte Ortega no se corresponde con la realidad, porque él dice que es porque no podemos perjudicar a aquellos que tienen un vehículo como su forma de vida y estamos de acuerdo. Por eso, los que operan en la distribución logística de mercancías pueden entrar en Madrid con vehículos sin etiqueta ambiental". Así las cosas, la "primera línea roja" se habría "desvanecido".

"Un trayecto bastante caro para la ciudad"

El alcalde de la capital afirmó que Madrid está "viviendo un momento muy especial, podemos tener unos años muy buenos por delante". Por este motivo se preguntó: "¿De verdad porque Javier Ortega no pueda circular con su coche por la Gran Vía no va a haber Presupuestos para los madrileños?, ¿de verdad porque Javier Ortega no pueda circular con su coche por la Gran Vía 3.300.000 madrileños no se van a ahorrar 120 millones de euros en el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles?".

Y es que Almeida subrayó que una "discrepancia" en política, que es "legítima" tenerla, no puede impedir la negociación. "Insisto, el coste para los madrileños de que Javier Ortega quiera circular con su vehículo son 120 millones de euros. Es un trayecto bastante caro para la ciudad de Madrid".

Eliminación de 10 tasas

El proyecto de Presupuestos alcanza los 5.703 millones de euros, con una subida de 76 millones en el gasto social, hasta alcanzar los 1.130 millones de euros. Se trata de una cifra un 2,9% superior a la de 2022, cuando las cuentas públicas alcanzaron los 5.400 millones de euros, con una subida en el gasto social de hasta 1.007 millones de euros.

Además, recoge una supresión de 10 tasas del Ayuntamiento así como de 8 precios públicos. "Los madrileños van a comprobar cómo hay 10 tasas y 8 precios públicos que desaparecen", manifestó el regidor, quien hizo hincapié en que habrá "continuidad en bonificaciones importantes, especialmente para familias numerosas". Tal y como precisó Ameida, estas tasas "se habían quedado obsoletas" y solo tenían "una única intención recaudatoria".

Entre las tasas que se suprimen están la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diciembre de 2021. Ello supone la incorporación de los operadores de telefonía fija en la tributación de la tasa del 1,5%.

La supresión está motivada bien porque ha cesado la prestación del servicio que gravaban o bien porque se refiere a actividades culturales organizadas directamente por el Ayuntamiento que actualmente se realizan de manera gratuita. Además, se suprimen algunos precios que resultan "antieconómicos", pues es más cara la gestión del cobro que el importe realmente recaudado.

La supresión de las tarifas y precios que ahora se realiza constituye "un primer paso" en una labor de sistematización y racionalización que pretende actualizar aquellos precios y tarifas que han quedado desfasados e incorporar nuevos conceptos adaptados a la realidad actual (por ejemplo, los aprovechamientos en la vía pública, observándose ahora situaciones que antes no existían como los food trucks).