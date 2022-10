Isabel Díaz Ayuso viajó este jueves a Galicia, en concreto al municipio de Órdenes, donde nació la enfermera Isabel Zendal hace ya tres siglos, en 1773, y cuyo nombre lleva el hospital de pandemias construido la pasada legislatura. Y lo hizo el mismo día en que se produce la apertura de los 80 centros sanitarios 24 horas por los que la izquierda le ha atacado con dureza. De hecho, el primer comentario en Twitter este jueves de la jefa de la oposición en la Comunidad de Madrid estuvo dirigido a atacar a la presidenta madrileña por esta cuestión.

Tras 949 días cerrados hoy reabren las Urgencias de Atención Primaria. Lo hacen sin consenso entre todos los sindicatos y sin haber avisado hasta esta madrugada a los trabajadores cuándo y dónde trabajarían.

Al retorno defectuoso al pasado Ayuso lo llama buena noticia. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 27, 2022

Este viaje de la jefa del Ejecutivo regional a Galicia se produce también en una semana en que las críticas al Hospital Enfermera Isabel Zendal han vuelto con virulencia. Los impulsores de las mismas no han sido otros que Jorge Javier Vázquez y la propia portavoz de Más Madrid. Ambos hicieron público su encuentro. El presentador de Telecinco escribió: "Trabajando con Mónica García. Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo".

Trabajando con @Monica_Garcia_G Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo. pic.twitter.com/cPByWXQ5yo — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 23, 2022

El PP de Madrid, así como numerosos dirigentes del partido, salieron en tromba a defender el Zendal. Jorge Javier les contestó: "Cariños, no les decís la verdad ni al médico (de pago)". Este encuentro lo estiró el presentador con otro comentario más en esta red social.

Cariños, no le decís la verdad ni al médico (de pago). Feliz semana! https://t.co/dLni753Xad — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 23, 2022

Parece que a cierto sector de la derecha les ha escocido que @Monica_Garcia_G y yo nos citáramos en el Círculo. Normal. El mantra "Año de rojos, de piojos" ya no cuela. Ella se tomó un café con leche y yo un americano, que hay quien dice que nos gastamos no sé cuánto almorzando. pic.twitter.com/Kz5oQcaGDX — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) October 24, 2022

El enfermero que le contó a Ayuso la historia de Zendal

Junto al alcalde del municipio y el presidente de Galicia, el popular Alfonso Rueda, la presidenta madrileña destacó la labor de esta enfermera y explicó el motivo que le llevó a bautizar el hospital con su nombre. "Tiene una historia curiosa", reveló. "En mitad de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, cogí el virus en momentos de gran incertidumbre y durante esas semanas difíciles, de absoluto aislamiento, uno de los enfermeros que venía a atenderme me habló de Isabel Zendal y la gran gesta de esta vecina vuestra".

Y es que esta enfermera, rectora del orfanato de la Caridad de La Coruña, zarpó en la Expedición Filantrópica de Francisco Javier Balmis, que llevó la vacuna de la viruela a América y que sería el punto de partida para la erradicación de la enfermedad. Ella fue la encargada de mantener viva la cadena de vacunación entre los 22 niños expósitos que la portaban para que no muriera en el camino. La OMS la nombró como la primera enfermera en misión internacional.

"Al conocer el nombre de Isabel Zendal y de esa gesta pensé en la cantidad de sanitarios, sobre todo de enfermeros, que tantos días cuidan a tantos enfermos y que pusieron su vida por delante para salvar a los demás durante los meses más difíciles de la pandemia". Y, además, continuó explicando Ayuso, "pensé que era un nombre maravilloso por ser el nombre de una mujer, el nombre de una mujer civil y, sobre todo, el de una sanitaria".

Ayuso recordó que este hospital "ya ha atendido a más de 10.123 pacientes de Covid", lo que "supone el 13% de los ingresos que hemos tenido en la Comunidad de Madrid". El nombre de Isabel Zendal "vino en el momento más oportuno" y, además, para la región "lo importante no es el origen de las personas sino lo que aportan al mundo. El 45% de los madrileños no ha nacido en Madrid y por eso pensamos que era excepcional dar el nombre de una gallega ilustre" a este centro. "Y pensar que para toda la vida el nombre de una gallega va a formar parte de la vida de Madrid, me parece algo precioso".

Visita Inditex

En su visita a Galicia la presidenta madrileña aprovechó también para recorrer las instalaciones de Inditex en Arteixo, donde mantuvo un encuentro con el consejero delegado de la compañía, Óscar García Maceiras. Y es que Amancio Ortega ha realizado importantes donaciones a la Sanidad madrileña y Ayuso quiso agradecerlo con su presencia.

"Es realmente espectacular por la innovación, por la calidad de las instalaciones, por el empleo y, sobre todo, por la apertura que está ofreciendo", llevando la marca España "por todo el mundo". Sus "instalaciones son de primer orden, son excepcionales y es un motivo nuevo para ser un gallego orgulloso".

Ayuso resaltó que es, además, "una de las empresas más solidarias, que ayuda a las administraciones cuando tiene oportunidad a través de la colaboración público-privada de donaciones que a nosotros desde luego nos han ayudado mucho en la Sanidad pública madrileña".