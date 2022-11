La encrucijada imposible de Monasterio que le impulsa a apretar a Ayuso a seis meses de las elecciones

Rocío Monasterio se encuentra en una encrucijada de difícil resolución: la derecha ya tiene líder en Madrid y se llama Isabel Díaz Ayuso. Por si esto fuera poco, su apabullante victoria el 4 de mayo de 2021 hizo que Vox le diera un apoyo sin contrapartidas en su investidura.

Pero quedan poco más de seis meses para los próximos comicios y la dirigente madrileña del partido de Santiago Abascal busca diferenciarse en algo de su principal contrincante, con la que luchará por conseguir el mayor número de apoyos en el electorado de derechas. Tiene en estos momentos, además, una posición de fuerza: la negociación de los Presupuestos, donde Vox es clave para que el Ejecutivo regional saque adelante las últimas cuentas públicas de la legislatura.

Posición ésta en la que ya se hallaba hace un mes, cuando empezaron los contactos para esta negociación que coincidieron con el primer movimiento de Monasterio, que desconcertó e indignó al grupo parlamentario del PP y a todo el Gobierno madrileño con Ayuso a la cabeza: la decisión de activar su propuesta, que tenía registrada desde hacía un año en la Asamblea, de creación de una comisión de estudio sobre las residencias de ancianos.

Desde entonces y durante todas estas semanas, y a pesar de que fue finalmente retirada, la izquierda ha aprovechado el ruido generado por una polémica que nunca había abandonado del todo y que sólo ha dejado apartada tras la caótica apertura de los 80 centros sanitarios 24 horas.

Sobre esta última cuestión, Monasterio también ha decidido unir sus críticas a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. En un tono más sosegado y sin convertirlo en el centro de sus reivindicaciones, la portavoz de Vox afea el trato que se le está dispensado a los médicos en Madrid. Lo ha hecho ya durante dos días consecutivos de esta semana. El último, este jueves en la Asamblea, durante una bronca sesión de control dedicada atacar a la presidenta por su gestión de la Sanidad. Instó a Ayuso a pagar "mejor" a los médicos. Quizá así, dijo, los madrileños no se encontrarían con problemas "en todos los centros de Atención Primaria". Para ello, propuso destinar "los más de 20 millones" de los cursos de formación de los sindicatos a aumentar las nóminas de los facultativos. Propuesta ésta que no salió adelante pues no contó con el apoyo de los populares.

Pero fue más allá. Monasterio decidió abandonar durante unos minutos el Pleno para hablar con los medios de comunicación. Desde los pasillos de la Cámara autonómica reivindicó la propuesta, que acababa de realizarle a Díaz Ayuso, de reducción del "gasto improductivo" y aprovechó la ocasión para hablar de dos asuntos más, uno por iniciativa propia y otro a preguntas de la prensa.

Monasterio ofrece "equipos de gestión" al PP

En este último se enmarcan sus críticas a los populares por la gestión de la Sanidad. "Yo quiero conseguir que funcione porque es una realidad que nos afecta a todos y cada vez va a haber que reforzarla más". La portavoz de Vox reiteró que "hay que pagar bien a los médicos. Se tienen que sentir valorados". Pero lo que "ha pasado es la precarización de las clases profesionales. Se está pagando mal precisamente a los que más se les exige en formación, en responsabilidad… Y esto no puede ser".

Monasterio llegó a ofrecer "equipos de gestión para recursos humanos" al Gobierno de la Comunidad de Madrid. "No hemos exigido un cambio. Lo que hemos dicho es que podemos aportar equipos de gestión", subrayó a la vez que recordó que "la realidad es que ha habido muchas dimisiones últimamente". Así las cosas, "está claro que ha habido un problema de gestión. El PP ya no gestiona bien porque ha perdido los equipos técnicos, que eran gestores. Y lo que viene por delante son unos meses en los que va a hacer falta gestionar, que no es gastar más sino gastar mejor", afirmó ante las preguntas de los periodistas.

Misma estrategia que con las residencias

Pero la portavoz de Vox se guarda otro as de presión y desgaste al Ejecutivo regional. No es otro que la exigencia de derogación de la conocida como Ley Trans de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Y es que considera que es aún peor que la de Irene Montero.

La pasada semana ya registró su propuesta de derogación en la Asamblea madrileña y, al igual que hiciera con la comisión de residencias, amenaza con pulsar el botón rojo para que la bancada popular se retrate. Esto es, desde el partido avisan de que la activarán para su debate en el Pleno esta legislatura. Y en este asunto parece que van en serio.

Aún no se conoce la fecha concreta de esta activación, pero Monasterio volvió a sacar ayer este asunto en los pasillos de la Cámara madrileña sin que nadie le preguntara por ello. "Seguimos convencidos de que hay que derogar la Ley Trans, pero estamos dando tiempo al Gobierno. No lo hemos sacado [hoy] aquí, no hemos activado nuestra propuesta ni hemos hecho una pregunta sobre eso. Estamos dando tiempo para que la señora Díaz Ayuso hable con el señor Feijóo y decidan dónde van a estar en la defensa de los niños".

Para Monasterio, hay que "proteger" a los niños de esa norma, que es "la más agresiva, la más a la izquierda, la más brutal" contra ellos, aseveró.

Tanto el grupo parlamentario popular —de boca de su portavoz, Pedro Muñoz Abrines— como la propia presidenta ya han contestado a Vox que no se cierran a modificaciones. Están dispuestos "a ciertas mejoras, pero no a la derogación". Para los de Monasterio esto no es suficiente aunque desligan este asunto, como los otros, de la negociación presupuestaria.