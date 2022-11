Ayuso explica por qué el PP no debe pactar el CGPJ y hace su discurso más duro contra Sánchez, el "Lepen de Europa"

La presidenta madrileña acudió este lunes por la noche a un encuentro informativo de La Razón donde no sólo se reafirmó en lo dicho por la mañana sobre Pedro Sánchez sino que realizó uno de los discursos más duros y firmes contra el presidente del Gobierno. Y lo hizo horas después de que varios ministros salieran en tromba contra ella y de que el PSOE emitiera un comunicando exigiendo a Alberto Núñez Feijóo que la desautorizase.

Además, Isabel Díaz Ayuso explicó de forma nítida por qué el PP no debe pactar nunca con este Gobierno la reforma del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y por qué el no hacerlo no sitúa a su partido al margen de la Constitución.

A continuación reproducimos algunos fragmentos de su discurso relativos a esta cuestión:

Sánchez va más allá: quiere ocupar todas las instituciones y dejar sin contenido las que son pilares de nuestro diseño constitucional. Buscan descabezar la nación y controlar la Justicia. El sistema judicial, como parte de la separación de poderes, es la pieza angular de la civilización occidental. La institución del CGPJ es una de las novedades importantes que trae a España la Constitución de 1978. Se concibe como un garante de la separación de poderes al sacar el gobierno de los jueces del Ministerio de Justicia, como había ocurrido a lo largo de nuestra Historia. Es la garantía de la independencia judicial y, con ella, del Estado de derecho. Cumplir la Constitución significa en este caso reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo para deshacer la reforma del PSOE del 85, que pervirtió el diseño y el espíritu constitucional. Además, es la reforma a la que nos urge la Comisión Europea: que los jueces elijan 12 de los 20 jueces. No puede haber pacto si hay jueces de Podemos en el Consejo. Son gasolina. Dicho por ellos mismos. No creen en este diseño institucional bajo el presupuesto de que los jueces son fachas: el lawfare, que han llamado ellos mismos. No se trata de no renovar las instituciones sino de hacerlo a la altura del momento. Hay que parar esta ofensiva y defender el orden constitucional. No se puede servir en bandeja a Podemos acabar de un solo tiro con el PP y el CGPJ y la administración de Justicia. Como tituló Julián Marías cuando se llevaron a cabo las reformas del primer PSOE que minaron el diseño constitucional, el PP se ve compelido a salvar la libertad en juego o, al menos, a no convertirse en partícipe de su eliminación. Pero es que Sánchez ya estaba en esas. Hizo una reforma para declarar el Consejo en funciones con lo que lo incapacitaba para nombrar magistrados en el Supremo y en el Constitucional. Luego, como vio que no le convenía, reformó la reforma para que pudieran nombrar a los del Constitucional. Y ahora su negociación consistía en un ‘o haces lo que yo digo y me sirves de coartada para indultar a los sediciosos o ya lo haré yo’. Desde el pacto de Estella y del Tinell, desde la moción de censura y el pacto de sus socios, la estrategia es acabar con el PP, anular al Rey, echar a la Guardia Civil de varias regiones, federalizar a España, ocupar cada puesto de cada institución y, como garantía, blindarse ellos y dejar presos a los demás. Y no vamos a consentir que el Gobierno de Sánchez nos dé ninguna lección de inconstitucionalidad porque son ellos los que incumplen la Constitución. Cumplir la Constitución es garantizar la enseñanza del español en todo el territorio, algo que el Gobierno no ha hecho. Para nosotros la separación de poderes, la independencia judicial, la seguridad jurídica y el Estado de derecho son intocables porque sin ellos no hay democracia. Creemos que la Justicia no puede depender de los resultados de las urnas ni de los pactos de gobierno. Si el Gobierno elige a los miembros de la cúpula judicial, ¿a qué tribunales iremos a buscar amparo cuando lo necesitemos? Si el Gobierno cambia las leyes para salvarse así mismo, ¿a qué seguridad jurídica podremos invocar? No podemos prestarnos a esa componenda porque Sánchez no ha querido pactar nunca nada con el PP. Es más, Sánchez no soporta que exista oposición. Él no quiere la independencia del poder judicial, quiere tener unos jueces al servicio de sus intereses personales y que le permitan cumplir lo que le promete a los separatistas, porque los únicos compromisos que Sánchez cumple son aquellos que firma con los que le mantienen en el poder. El resto es todo mentira. Ni su palabra ni su firma tienen valor alguno. Desde su llegada a la Moncloa ha echado por tierra su credibilidad día a día.

Después, la presidenta madrileña aclaró que mantiene una "conversación constante" con el líder de su partido. "Tanto nosotros dos como nuestros equipos". Y, según se han ido sucediendo los acontecimientos, Alberto Núñez Feijóo "siempre" ha conocido su opinión. "No he tenido que actuar in extremis por nada", aseguró.

Ayuso lamentó que le busquen a veces "el enfrentamiento" con él. "El mundo Tezanos funciona de esta manera: tenemos que buscar todos los días el argumento que despiste sobre lo que pasa para hablar de lo que no pasa". Así, dijo, "tenemos ahora un Gobierno" donde sus miembros se están "literalmente matando entre ellos, ya no saben quién es más comunista de todos, hay un carajal en La Moncloa y lo que necesitan es despistar constantemente".

Sánchez, "el Lepen de la izquierda en Europa"

La presidenta madrileña criticó también los Presupuestos del Ejecutivo por "irreales" y afirmó que Sánchez "se ha convertido en el Lepen de la izquierda en Europa". Así, "Bruselas no da crédito a lo que está haciendo ni con la Justicia, ni con la banca, ni con los impuestos ni con los fondos que nadie sabe a qué dedican".

Por esto fue preguntada también al término de su discurso y explicó que si lo ha calificado así es porque "ha llevado a su Gobierno a una izquierda que no reconoce nadie". Sánchez ha llevado sus políticas a "un extremo". Y subrayó que "la deriva que está tomando este Gobierno es muy peligrosa".

"Es hora de que el PP deje su impronta"

Pero Ayuso no sólo explicó por qué su partido no puede pactar con Sánchez la renovación del CGPJ. Como ya hiciera en el congreso del que salió elegida presidenta de los populares madrileños, interpeló directamente al PP ante cargos de la dirección nacional como Cuca Gamarra o Elías Bendodo: "Es hora de que el Partido Popular, un partido liberal con raíz en el humanismo cristiano y en siglos de Historia española, de eficaz gestión innovadora, no sólo salve las catástrofes económicas de la izquierda, sino que deje su impronta en los asuntos de fondo de la vida nacional".

Para Ayuso, "es preciso que el PP reforme y afiance nuestras instituciones con convicción y entorno a sus ideas".

La jefa del Ejecutivo regional aclaró, una vez más, que no tiene aspiraciones en la política nacional. "Lo que quiero es que Sánchez abandone la Moncloa, no ir yo a la Moncloa. Yo estoy al servicio de España desde Madrid". Y está convencida de que Feijóo ganará las próximas elecciones. Puede, dijo Ayuso, que durante un tiempo no suba en las encuestas como lo hizo a su llegada, "porque fue una llegada explosiva", pero "volverá a subir y subir porque el cambio es imparable".