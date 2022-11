Si hay una comunidad autónoma que ha presentado batalla al Gobierno de coalición PSOE-Podemos que preside Pedro Sánchez es Madrid, especialmente cruenta desde la pandemia de coronavirus. Isabel Díaz Ayuso no ha dudado incluso en llevar a los tribunales al Ejecutivo central en numerosas ocasiones, la última por el impuesto a las grandes fortunas.

Pero en los últimos días la tensión se ha disparado. La presidenta madrileña ha endurecido aún más si cabe el tono y desde hace algunas semanas acusa directamente a Sánchez de "querer tener al PP en la cárcel". Este lunes volvió a incidir en ello. Primero en una entrevista en el Programa de Ana Rosa, donde afirmó que el jefe del Ejecutivo quiere blindarse y también a los suyos y "tener a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua".

Estas palabras provocaron una reacción furibunda de varios ministros y también del PSOE que, a través de un comunicado, exigió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que desautorizase a su dirigente madrileña. Pero Ayuso lejos de desdecirse volvió a realizar un durísimo discurso contra el presidente del Gobierno ya por la noche, durante un encuentro informativo organizado por La Razón. En dicho encuentro la jefa del Ejecutivo regional explicó por qué los populares no deben pactar en estos momentos la renovación del CGPJ y afirmó que Sánchez "se ha convertido en el Le Pen de la izquierda en Europa".

El Gobierno se une a la izquierda madrileña

En paralelo, se enmarca la guerra sin cuartel que la izquierda ha declarado a Ayuso en Madrid, ahora centrada muy especialmente en la sanidad, tras el caos en la apertura de los 80 centros 24 horas, que será la principal bandera de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos de cara a las elecciones de mayo. La presidenta acusa a la izquierda de boicotear estas urgencias extrahospitalarias porque "se está literalmente hundiendo" desde un punto de vista electoral.

Con todos estos ingredientes, la ministra de Sanidad, que ya arremetió este lunes contra ella por "señalar" y "acusar" a los sanitarios, volvió a criticarla este martes por ello, pero ya desde el propio Palacio de La Moncloa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha visto, igual que la oposición en Madrid, que éste es un asunto de desgaste para Ayuso y no quieren dejarlo pasar por alto. Es el momento de pasar al ataque contra la baronesa popular.

Carolina Darias preparó además una serie de gráficos, que mostró ante la prensa, para demostrar que el problema de la sanidad madrileña no es que haya pocos médicos para poder ser contratados, como sostiene la presidenta regional, sino que ha habido una mala gestión por parte de su Gobierno. "Desde 2018 ha ido aumentando un 36% la oferta en familia, pero en Madrid hay una disminución de un 2% de la oferta de plazas de medicina de familia y comunitaria. ¿Alguien entiende que Madrid no solamente no siga la estela sino que vaya a la contra?", preguntó Darias.

"Manipula desde el Consejo de Ministros: intolerable"

La respuesta de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. "La ministra de Sanidad manipula la opinión pública desde el Consejo de Ministros y esto es intolerable", respondió su homólogo madrileño, el consejero Enrique Ruiz Escudero, que ofreció él también datos:

"Madrid cuenta con 4.000 profesionales más que antes de la pandemia y Madrid tiene 641 profesionales más en Atención Primaria". El responsable de la sanidad madrileña aseguró que es la comunidad autónoma que "más eligen los (médicos) residentes" y añadió que se planifican las plazas MIR "con el objetivo de cubrirlas y garantizar una formación de calidad, no para que queden descubiertas como ocurre en otras comunidades autónomas". Y siempre se cubren "el cien por cien de sus plazas".

Según recordó el consejero, "la Comunidad de Madrid lleva meses denunciando que el mayor reto al que se enfrente el Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales, sobre todo médicos de familia y que estamos ante un auténtico problema de Estado". Así, Escudero recordó a Darias que esto "se tiene que abordar con modificaciones normativas que atañen tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de Educación", pero lamentó que no exista "compromiso alguno por parte del Gobierno de España para solventar esta situación que afecta a todas las comunidades autónomas".

"Mintieron con la pandemia y vuelven a mentir ahora con la Atención Primaria", concluyó tajante. La propia Ayuso acusó a Darias de faltar a la verdad a través de Twitter. "Mitin en Moncloa. La ministra miente".