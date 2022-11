Mónica García habla a través una tablet para "ridiculizar" el plan transitorio de Ayuso: "Es una telechapuza"

Según datos facilitados por la consejería de Sanidad, en la primera semana en que las urgencias extrahospitalarias estuvieron abiertas se atendió a unas 14.000 personas de las que menos de la mitad necesitaron consulta médica (48%) frente a un 52% que requirió de los servicios de enfermería y sólo un 0,5% respondió a una patología urgente.

Así las cosas, y ante las elevadas ausencias médicas, la huelga de facultativos iniciada este lunes y la ruptura del acuerdo alcanzado por parte de los sindicatos, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero elaboraron un plan transitorio, hasta que se resuelva el conflicto, para estos 80 centros 24 horas: 46 de ellos dispondrán de un equipo compuesto por un médico, un enfermero y un celador y los otros 34 tendrán dos enfermeros, un celador y equipos para la realización de una vídeoconsulta con un facultativo.

El criterio para elegir qué centros tendrán médico y cuáles no se ha hecho en base a la actividad que tienen esos centros, la cercanía a otro punto o urgencia hospitalaria, la concentración de población y la dispersión geográfica del municipio al que prestan servicio, informaron desde la consejería.

"Te atiende un plasma y no un médico"

Para denunciar este nuevo plan transitorio, la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid salió este martes a dar su rueda de prensa habitual tras la Junta de Portavoces con una tablet. Sin mediar palabra, Mónica García comenzó pulsando el play para reproducir un mensaje que ella misma había grabado: "Aunque parezca de sentido común, estamos viviendo tiempos confusos en los que hay que perder el tiempo para explicar que ésta no es una manera de dar una rueda de prensa, de la misma manera que no es una manera de que te atiendan en urgencias. Si vas a urgencias y te atiende un plasma y no te atiende un médico, lo que se llama es una telechapuza".

García explicó después que este gesto "absurdo" que acababa de tener ante los periodistas "es lo que pretende Ayuso que sea la atención" sanitaria. La portavoz de Más Madrid se retrotrajo a Rajoy, "que inauguró el plasma" para censurar "este auténtico despropósito" y "disparate" de la presidenta madrileña. "Si viene un niño con tos y fiebre, ¿qué hacemos?, ¿le ponemos el plasma para que le ausculte?". Más Madrid denunciará la situación de las urgencias extrahospitalarias ante el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.

A ver si así se entiende que una tablet no es forma de que te atienda un médico en una urgencia… pic.twitter.com/rWZnTXftgD — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 8, 2022

"Es un plan transitorio, pero nos tenemos que hacer a la idea de que las vídeoconsultas van a estar cada vez más presentes en la Sanidad de toda España y de todos los países porque es el futuro", dijo minutos después el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Gobierno.

"Ya, en estos momentos, hay interconsultas entre los profesionales de los centros de salud y los especialistas de los hospitales. Desde hace años hay vídeoconsultas entre los especialistas y las residencias de mayores para hacer el seguimiento de los pacientes. También está en marcha la vídeoconsulta en materia de especialistas de hospitales con los domicilios", añadió Enrique Ossorio. Y se está implantando en la Atención Primaria, con los "pacientes en sus domicilios" y se "hacen vídeoconferencias en los quirófanos mientras se opera".

"Es un plan transitorio pero nos tenemos que acostumbrar a que las vídeocunsultas son un avance para prestar un mejor servicio sanitario", subrayó.

Las CCAA que "han incrementado" sus seguros privados

El portavoz parlamentario del PP, por su parte, criticó que Mónica García se dedique a "ridiculizar" la Sanidad en Madrid y censuró la "simplificación" y los discursos "sectarios y maniqueos".

Pedro Muñoz Abrines mostró además un gráfico elaborado por Newtral en donde se aprecia la evolución de los seguros médicos privados durante la pandemia. "Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura han tenido un incremento de los seguros privados muy por encima de lo que ha tenido la Comunidad Madrid" por lo que, "siguiendo la misma lógica de la izquierda de esta Cámara", lo que se está haciendo en dichas autonomías "será un auténtico desastre".

En este punto, Abrines afeó que el portavoz socialista, Juan Lobato, haya dicho que "lo que hay que hacer para mejorar la sanidad de Madrid es que la gobernasen los socialistas" cuando "no solo todos los indicadores dicen todo lo contrario, sino que sus propios datos y estadísticas los llevan a defender que el PSOE y la izquierda no deberían nunca gestionar la Sanidad madrileña".

"Boicotean a Ayuso con el dinero que les da Ayuso"

Y es que no fue solamente Mónica García la que centró su comparecencia en criticar duramente la gestión que de este asunto hace el Gobierno madrileño. Todos los portavoces del resto de grupos políticos hicieron lo mismo, incluido el Vox de Rocío Monasterio, que insistió en que existe un problema de gestión y hay que pagar "mejor a los médicos".

Para la portavoz madrileña del partido de Santiago Abascal, el problema de falta de médicos, del que habla el Ejecutivo regional, se solucionaría con sueldos más altos para los facultativos." Si se van porque están mal pagados, habrá que pagarlos más" y pidió sacar más plazas en las facultades sin rebajar la excelencia. Monasterio aprovechó la ocasión también para criticar que los populares no quisieron apoyar la pasada semana la iniciativa de Vox de retirar las subvenciones a los sindicatos. "Los sindicatos de la izquierda boicotean a Ayuso con el dinero que les da Ayuso".

Manifestación de la izquierda el domingo

Además, la izquierda apoyará la manifestación que hay convocada este domingo contra la presidenta madrileña. "Vamos a apoyar la manifestación del día 13 donde la sociedad madrileña va a salir a pedirle a Ayuso que no siga destrozando la Sanidad, que no siga degradando la Atención Primaria y que ponga orden en la consejería", resumió la portavoz adjunta de Unidas Podemos.

Carolina Alonso aseguró que ésta "está convocada por diversas plataformas y movimientos ciudadanos pacíficos, que llevan de manera pacífica manifestándose durante meses frente a los centros de salud. Principalmente son vecinos, gente mayor que dependen de la Sanidad publica madrileña", aseguró. Más Madrid también acudirá.