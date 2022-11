Ayuso estalla contra el Gobierno y Mónica García: "Quieren reventar el sistema sanitario"

La tensión política en la Comunidad de Madrid se ha disparado. A la huelga de los médicos de las urgencias extrahospitalarias, que comenzó el lunes, se sumó este martes por la tarde la convocatoria de una indefinida de médicos de familia y pediatras. A eso se le añade la ruptura del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Gobierno madrileño sobre los 80 centros 24 horas y la cascada de dimisiones y destituciones en la consejería de Sanidad.

La izquierda cree haber encontrado en este asunto su bandera electoral con la que concurrir a los comicios del próximo mes de mayo, que se disputarán en clave nacional. Así las cosas, el Gobierno de Pedro de Sánchez ha decidido esta vez entrar en el cuerpo a cuerpo contra la presidenta madrileña. De esta manera, no sólo ha mostrado su indignación por las palabras que Isabel Díaz Ayuso dedica a Sánchez sino que la ministra de Sanidad salió este martes a arremeter contra ella desde el Palacio de La Moncloa.

Las palabras de Carolina Darias fueron contestadas por el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, pero este miércoles fue la propia jefa del Ejecutivo regional quien dio respuesta ante los medios de comunicación a las puertas de la catedral de La Almudena: "Ayer vimos cómo la ministra de Sanidad utilizaba hasta gráficos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, usando los medios de todos los españoles, para hacer propaganda contra la Comunidad de Madrid".

"Batalla política", más cruenta desde las "encuestas"

Ayuso quiso diferenciar a los médicos, "que están en su perfecto derecho de reclamar mejoras laborales", de lo que está sucediendo en Madrid, que no es otra cosa que "una batalla política". Batalla que se ha recrudecido esta semana, coincidiendo con la publicación de algunos sondeos que sitúan al PP al borde de la mayoría absoluta. "El lunes, cuando vi las encuestas, supe que esto sólo iba a ir a peor y creo que ahora mismo mi oposición está a la desesperada y no hay más que ver cómo el Gobierno no es capaz ni siquiera de ocultarlo".

El principal ariete contra la presidenta en la región es la líder de la oposición, médico de profesión. Y Ayuso lo sabe. Ayer mismo, tras la Junta de Portavoces, Mónica García decidió comenzar su rueda de prensa a través de una tablet para poner de manifiesto el "despropósito" que, según ella, es el plan transitorio elaborado por el departamento de Escudero. Esto es, de los 80 centros 24 horas, 46 contarán con un equipo completo (médico, enfermero y celador) y 34 tendrán dos enfermeros, un celador y un equipo de vídeollamada para realizar la consulta a un facultativo si fuera necesario. Esto será así hasta que la situación se resuelva.

La "telemedicina" y el programa de Más Madrid

Ayuso defendió este sistema, como ya hiciera ayer su vicepresidente, Enrique Ossorio, y recordó que Más Madrid llevaba la telemedicina en su programa electoral. En concreto, en el punto 111 de dicho documento se dice que "se adecuará la telemedicina como un mecanismo apropiado y eficiente para mejorar la salud, asegurando que se practique en un contexto conforme a estándares de calidad sanitaria y evidencia científica demostrada, dotándose de infraestructuras adecuadas para ello".

Y en el punto 39 se habla de "adecuación del uso del correo electrónico, el teléfono y la videollamada, con el tiempo en agenda correspondiente, para los trámites y consultas que no precisen de presencia física para su realización, y garantía de que los profesionales contarán con los materiales necesarios (y el tiempo) para ello".

"La telemedicina es parte del futuro sanitario. Es algo que se está aplicando en Cataluña, en Valencia, también en Madrid y lo llevaba el propio grupo de Más Madrid en su programa electoral", manifestó Ayuso. Así las cosas, pidió "no denostar la medicina del futuro", que "no ha de sustituir al médico de siempre, pero que sí que puede ayudar a reforzar el sistema sanitario".

De tal manera que, para la presidenta, "dependiendo de la circunstancia, se puede usar: me parece muy oportuno que una persona para una cuestión menor pueda hablar directamente con su médico y que pueda seguir con una atención digitalizada. Hoy tenemos una vida que se hace a través de los móviles sin sustituir al sistema sanitario. Yo creo que una atención continuada del médico en casa me parece que es parte del futuro".

"Mónica García quiere reventar el sistema"

La jefa del Ejecutivo regional denunció abiertamente que "la líder de Más Madrid, que es quien está detrás instigando todas estas huelgas con sus sindicatos, llama a estallar directamente el sistema público". "Quieren reventar la sanidad, que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política", subrayó. Para Ayuso, "la líder de Más Madrid, con su sindicato Amyts, lo que quiere hacer es reventar el sistema público y la sanidad madrileña. Y no se están dando cuenta de que esto está empezando a trasladarse en preocupación para los ciudadanos y lo que buscan es desestabilizar".

Ayuso insistió en que "nada tiene que ver con una reivindicación del profesional sanitario, con el que estamos siempre y con el que me intentan enfrentar. En mis declaraciones no van a encontrar eso, porque yo lo único que quiero es que las cosas vayan bien, que los médicos están cada vez mejor y que atendamos, por cierto, a los problemas que tiene el sistema público sanitario en España", que para el Gobierno madrileño es, fundamentalmente, la falta de médicos. Según sus cálculos, en la próxima década se jubilarán un 35% de facultativos y un 22% de enfermeros del Sermas.