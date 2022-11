La izquierda acusa a Almeida de homenajear a Millán Astray y el diario de Escolar asegura que el Gobierno lo investiga

La izquierda política y mediática se ha revuelto con dureza contra el alcalde de Madrid al que acusan de haber lanzado este martes loas a José Millán-Astray durante la inauguración de la estatua en homenaje a la Legión, obra del escultor Salvador Amaya y promovida por la Fundación Museo del Ejército.

Esta estatua ya había provocado las críticas de la izquierda, en concreto de Más Madrid, que arremetió contra su instalación en el Paseo de la Castellana con la calle Vitrubio, a unos metros de la sede central del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Almeida ensalza al golpista asesino Millán Astray. El peor alcalde que ha tenido Madrid homenajeando lo peor de nuestra historia. pic.twitter.com/YTfpcDdwM5 — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 9, 2022

"España pronto tendrá una victoria y será una merecida fascista", Millán Astray 1939. Este es el general franquista que hoy ha reivindicado Almeida. Es el peor alcalde que ha tenido Madrid. pic.twitter.com/3qieec63XA — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) November 8, 2022

¡Muera la inteligencia! ¿Ahí hemos vuelto? Pa pensar…. https://t.co/RzxFBpKKXl — jordi sevilla segura (@sevillajordi) November 9, 2022

Viernes 8 de enero de 1937.

La prensa de la zona nacional recoge el discurso de Millán Astray: "Los tres caudillos Franco, Hitler y Mussolini"@AlmeidaPP_ Ya puestos para cuándo nuevas calles a Hitler y Mussolini?#MemoriaDemocrática @PSOEMadridAyto @PSOEMCiudad @psoe_m pic.twitter.com/joivg8flgo — Ramón Silva/❤ (@RamonSilvaB) November 9, 2022

Piden que el Gobierno actúe

Y ahora, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llegado a pedir a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que actúe contra José Luis Martínez Almeida.

En la reclamación, a la que ha tenido acceso Efe, se señala que "en las últimas semanas hemos asistido a dos momentos con impacto público en el que las víctimas de la dictadura franquista han visto vulnerados sus derechos". "La primera de ellas ocurrió durante el traslado de los restos del genocida Gonzalo Queipo de Llano, exhumado en la Basílica de la Macarena, en Sevilla (…)". La segunda sería la defensa de manera "pública y notoriamente" a la figura de José Millán Astray, "uno de los grandes responsables del golpe de Estado y de la construcción de una dictadura que durante cuarenta años violó masivamente derechos humanos y se negó, sin ningún impedimento, a convocar elecciones democráticas".

Y, según asegura el diario.es, el Gobierno de Pedro Sánchez ya estudia esta reclamación. El regidor capitalino contestó a esta información de la que daba cuenta su director, Ignacio Escolar, a través de Twitter: "Un honor que los socios de Bildu me investiguen".

Un honor que los socios de Bildu me investiguen. https://t.co/LOEG6f93wb — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 9, 2022

"No hubo loa, sí mención"

Almeida salió al paso de las críticas contestando ante la prensa que ayer "no hubo ninguna loa, y sí mención. Me limité a decir en el homenaje a la Legión, homenaje más que merecido a un Cuerpo del Ejército, que en Madrid dentro de los diversos homenajes a la Legión, hay una calle dedicada al fundador de la Legión, calle ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), concedida antes de la Guerra Civil porque fundó la Legión".

"Parece difícil -continuó señalando el alcalde- hacer un monumento a la Legión y no citar que el fundador tiene una calle cuya legalidad ha sido avalada por la Justicia". El regidor añadió que "lo sorprendente es que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema en pactar con Otegi, terrorista confeso, culpable y condenado; que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema con aquellos que homenajean todos los años a Francisco Largo Caballero, golpista condenado, confeso, convicto, culpable de la muerte de miles de personas en 1934".

Así las cosas, Martínez-Almeida considera que "la superioridad moral y la hipocresía de la izquierda hace que pongan el grito en el cielo porque en un acto de la Legión se mencione al fundador de la Legión, que tiene una calle antes de la Guerra Civil, pero se olvide que se homenajean a golpistas como Caballero o que se pacta la Ley de Memoria Democrática con un terrorista confeso y convicto".

"Supongo que los mismos que dicen esto de la Legión, dirán que es un escándalo la existencia de Radio Nacional de España porque la fundó el general Millán Astray. Creo que RNE hace un estupendo servicio público desde hace muchos años, y hay que saber separar diferentes planos".

El discurso del alcalde

