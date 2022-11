La izquierda prepara una gran manifestación este domingo en Madrid. Una marcha que, en palabras de Isabel Díaz Ayuso, podrá llegar a recordar a las del "no a la guerra". En el cartel de la convocatoria no figura ningún sindicato o colectivo sino que tiene la firma de "vecinos y vecinas de los barrios y pueblos de Madrid", de forma genérica. Pero la Delegación del Gobierno informó a El País de que está convocada por la Red de Solidaridad Popular de Latina y Carabanchel, aunque no aparece en su web. No así en la de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la conocida como marea blanca, que se hace eco de ella.

Comenzará a las 12.00 horas desde cuatro puntos de la capital: Nuevos Ministerios (columna norte), Ópera (columna oeste), Hospital La Princesa (columna este), y Atocha (columna sur). Todos ellos convergerán en la Plaza de Cibeles.

Con ella han mostrado su simpatía artistas de la órbita de izquierdas como Luis Tosar, Alberto San Juan, Carlos Olalla o el cantautor Marwán. Precisamente, a raíz del vídeo de Tosar, en el que llama a acudir este domingo a la protesta, muchos han sido los que han recuperado, a través de las redes sociales, una foto del actor saliendo de la clínica privada Rúber con su hija recién nacida.

Gracias por el apoyo Luis pic.twitter.com/tSc7qHsfwh — Apertura SUAP (@Apertura_SUAP) November 7, 2022

Luis Tosar apoyando la Salud Pública. El rostro de hormigón armado tienes 😜 pic.twitter.com/aSv4tyd5eB — Oli 🫥 (@olivelvet2) November 7, 2022

Además de los sindicatos - como CCOO, UGT o CGT-, las portavoces más a la izquierda del arco parlamentario autonómico [Más Madrid y Unidas-Podemos] han animado acudir a la marcha que llevan promocionando desde hace días. Es más, la líder de la oposición utilizó el final de su intervención de este jueves contra la presidenta madrileña para realizar un alegato en favor de la misma.

"Quiere una oposición y una ciudadanía callada y sumisa frente a sus chapuzas y sus desmanes. Pero ya le digo que no: este domingo va a ser un domingo maravilloso. Usted se ha metido con quienes pusieron el cuerpo para defendernos frente a una pandemia y ahora nos toca a nosotros poner el cuerpo para defenderles a ellos. Así que este domingo vamos a salir a defender nuestra sanidad pública con orgullo y agradecimiento", proclamó Mónica García.

"Por supuesto que el domingo podrán llamar a las manifestaciones que quieran con total libertad, porque se producen en una comunidad, como la de Madrid, que es la más libre y donde aquí todo el mundo puede manifestarse como quiera, cosa que en regiones donde sus socios gobiernan no ocurre", le replicó Ayuso.

El domingo hay una manifestación pro-vida en Madrid. Pásalo. pic.twitter.com/E6tpvHMgD8 — Javier Padilla (@javierpadillab) November 10, 2022

Especialmente duras fueron las intervenciones en la sesión de control al Gobierno de García y Alejandra Jacinto [Unidas Podemos] sobre la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid. La líder de la oposición, igual que hiciera el socialista Juan Lobato, echó en cara a la jefa del Ejecutivo regional el despido el pasado mes de marzo de 6.000 sanitarios con contrato covid. "Usted y sólo usted tomó la decisión de despedir a 6.000 sanitarios y dejar como ha dejado la Atención Primaria", le espetó el portavoz del PSOE.

¿6.000 despidos en Atención Primaria?

Fuentes de la consejería dirigida por Enrique Ruiz Escudero, consultadas por Libertad Digital, explicaron que durante la pandemia se reforzó el sistema sanitario con 11.000 profesionales de todas las categorías, pero son médicos especialistas y el "grueso" de esas contrataciones covid fue para "personal de enfermería". De esos 11.000, "finalmente quedaron 4.000", pero "no hay médicos de familia", afirmaron, que es lo que necesita la Atención Primaria.

Actualmente, añadieron estas fuentes, existen 77.023 profesionales en el sistema sanitario, más 5.984 médicos residentes, lo que hace un total de 83.007 profesionales en el Sermas. A lo que se sumarían los 9.000 de los hospitales concesionados que prestan servicio a la sanidad pública. Es decir, 92.000 sanitarios. Son "5.000 profesionales más que antes de la pandemia: 1.000 médicos más, 1.700 enfermeras más y 482 residentes más", destacaron. Pero inciden en que "lo que nos faltan son médicos de familia".

"Está confundiendo", le replicó Ayuso a García. "Está confundiendo a los especialistas con los de Atención Primaria", que también fueron despedidos en Valencia, "pero calla", le afeó a la vez que remachó que "en este país tenemos un problema con los médicos en Primaria, con los médicos de familia, con los pediatras. Y esto se va a ir viendo en todas las comunidades autónomas".

Septiembre de 2020. Junto a Pedro Sánchez en la Real Casa de Correos. pic.twitter.com/yNYR48YqgU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 10, 2022

"Es usted lo más manipulador que he encontrado en toda mi vida. Es imposible encontrar una sola declaración mía donde yo haya siquiera pretendido atacar a un solo médico de la Comunidad de Madrid. Ataco el uso que hacen sus allegados y los afiliados del sindicato que usted retuerce y manipula", le reprochó también a la jefa de la oposición.

"Que la consejería se siente a hablar con los médicos"

Tanto Ayuso, en una entrevista en Al Rojo Vivo, como su consejero de Sanidad, admitieron ayer errores. Todo es mejorable. "Si los médicos están diciendo que no les puedes cambiar las guardias de un día para otro, eso hay que hablarlo, y he pedido la consejería que se siente a hablar con los médicos y, si hay responsabilidades familiares y tienen que organizar su vida familiar, hablar de ello", dijo.

Pero la presidenta explicó que estos 80 centros sanitarios 24 horas "no son hospitales en pequeñito". Para un caso de gravedad, existen los hospitales públicos de la región así como el Summa 112. Desde la consejería de Sanidad recuerdan que estos puntos pretenden dar continuidad asistencial, de tal manera que los madrileños no cuenten solamente con las urgencias hospitalarias sino que tengan estas otras, donde puedan asimismo tramitar, por ejemplo, sus bajas laborales cuando su centro de Atención Primaria ya ha cerrado. De hecho, un porcentaje casi residual de los pacientes que han acudido a ellos desde que están en funcionamiento (27 de octubre) reviste de gravedad: el "0,5% de los casos" la primera semana. La "mayoría" de ellos necesita únicamente atención de "enfermería".

Más de 320.000 consultas con telemedicina

La portavoz de Más Madrid centra también esta semana sus críticas en atacar el plan transitorio para estos centros puesto en marcha hasta que se solucione la situación de conflictividad [bajas sobrevenidas y huelgas]. Esto es, de los 80 centros 24 horas, 46 contarán con un equipo completo [médico, enfermero y celador] y 34 tendrán dos enfermeros, un celador y un equipo de vídeollamada para realizar la consulta a un facultativo si fuera necesario. "Es una telechapuza", sostiene Mónica García.

La presidenta y el PP recuerdan que Más Madrid llevaba la telemedicina en su programa electoral y desde la Puerta del Sol informan de que en los hospitales públicos de la región se han realizado "más de 320.000 consultas con telemedicina en lo que va de año".

Pero la dirigente de este partido les replica que "la telemedicina es una herramienta para ayudar a los profesionales, no para sustituirlos. Y mucho menos en una urgencia".

En cualquier caso, los equipos de vídeollamada en las urgencias extrahospitalarias estarán hasta que la situación se resuelva y, siempre y cuando, el paciente no revista gravedad, sostienen desde el Ejecutivo autonómico. "Para cualquier cuestión de complejidad se le derivaría a un hospital" o se podría contar con el servicio 112 de urgencias, insistió Díaz Ayuso en su entrevista en La Sexta. Estos centros no tienen como vocación sustituir a los hospitales. "No son hospitales en pequeñito", subrayó.

"Más médicos por habitante"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP dedicó buena parte de su intervención de este jueves en la Asamblea a contrarrestar algunos datos e insistir en otros que ya ofreció el pasado martes. Así, recogiendo las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Pedro Muñoz Abrines recordó que la Comunidad de Madrid "tiene de media más médicos por habitante que el conjunto de España", incluidas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha o Cataluña, autonomías donde, además, "tienen un horario de atención a los pacientes mucho menos amplio" que Madrid.

Sin embargo, "en esas comunidades, en las que gobierna la izquierda, no hay ni movilizaciones, ni tampoco el 13 de noviembre". "Francamente, ¡qué casualidad!", ironizó el diputado. "La izquierda busca ahora un nuevo argumento para justificar la supuesta mala gestión de la sanidad pública madrileña y lo hacen con el número de seguros privados".

En este punto, el portavoz parlamentario de los populares recordó el estudio dado a conocer por Newtral, "que no es sospechosa de ser cercana al Partido Popular". Según dicha información, las comunidades autónomas donde más creció la contratación de seguros privados de salud en el año 2019 y 2021 "son cuatro gobernadas por la izquierda: Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia y Extremadura", una muestra de que "la gestión sanitaria de la izquierda es francamente desastrosa".

"¿Saben lo que hace el sindicato que más promueve la huelga y la movilización en esta semana en Madrid? Vende seguros privados para sus afiliados". "¿Quién hace negocio y quién tiene, según la lógica de la izquierda, un interés en deteriorar la sanidad pública para vender seguros privados y llevarse más comisiones?", preguntó en la Asamblea.

"Es una huelga política como la copa de un pino"

Ayuso – que hace una diferenciación entre los médicos, "que están en su perfecto derecho de reclamar mejoras laborales", con lo que está sucediendo en Madrid- insistió este jueves en que "esto es una huelga política como la copa de un pino para calentar las urnas en las calles, porque saben que electoralmente en la Comunidad de Madrid la izquierda no tiene donde rascar".

"Lamento que la sanidad en Madrid se tenga que llevar al terreno político, que es lo que se busca, y sinceramente es un problema de todos y no creo que por 34 médicos nos tengamos que ir a dos huelgas, un boicot y una manifestación", le dijo a Antonio Ferreras, mientras que a a la portavoz de Más Madrid le inquirió: "¿Treinta y cuatro médicos dan para una huelga, un boicot y manifestaciones? ¿Ya estamos con el no a la guerra?".