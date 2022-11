La portavoz parlamentaria de Vox en Madrid ha decidido no ponerse de perfil en la crisis sanitaria que afronta el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si hasta ahora había pasado más o menos de puntillas por esta cuestión, este martes decidió entrar de lleno en ella.

"Yo creo que allí había muchos médicos a los que hay que escuchar", lanzó Rocío Monasterio acerca de la multitudinaria manifestación contra la presidenta madrileña. Se trata de un misil directo contra la línea argumental expuesta ayer mismo por Isabel Díaz Ayuso, quien diferenció, claramente, entre el derecho de los profesionales a reivindicar mejoras laborales y lo que sucedió el domingo en Madrid: "En el momento en que me llamaron asesina, estoy convencida de que esa manifestación no era de médicos".

Pero no sólo eso. La portavoz del partido de Santiago Abascal en la Asamblea madrileña criticó duramente a la presidenta madrileña por su plan sobre las urgencias extrahospitalarias, que es lo que ha provocado la explosión de esta crisis sanitaria. "Es mejor ser prudente, esperar, estudiarse las cosas y luego ir a una reunión sabiendo con qué recursos contamos", dijo al ser preguntada por el encuentro de este martes entre la consejería de Enrique Ruiz Escudero y Amyts, el sindicato mayoritario de médicos. "No se pueden anunciar planes con recursos inexistentes", añadió en relación a la falta de médicos de la que se lamenta el Gobierno regional. Hay que "escuchar, estudiar y luego ir con un plan y no precipitarse e ir con las medidas que no son las más adecuadas", subrayó.

Pero Monasterio fue más allá y afirmó que lo que ha habido es "una sucesión de declaraciones y decisiones, que no todas han sido acertadas". Y añadió: "No siempre se puede acertar al cien por cien, pero aquí hay que saber escuchar y negociar y saber si lo que se puede ofrecer es realista. No se puede prometer abrir 80 centros con médicos si no hay 80 médicos. No se pueden prometer médicos 24 horas" si luego "no se puede cumplir con la conciliación" de los profesionales.

La portavoz de Vox volvió a reprochar a la presidenta madrileña que no apoyara la iniciativa que su partido llevó a la Cámara autonómica hace dos semanas y en la que este martes incidió el propio Santiago Abascal. Esto es, que elimine las subvenciones a los sindicatos.

"Apoyamos las justas reivindicaciones de los médicos, hay que atenderlas y se puede resolver el tema de la conciliación y de los salarios: si no dedicara 20 millones a los sindicatos, que le montan lo que le han montado el fin de semana, podría pagar mejor a los médicos", insistió. "¿Alguien les ha visto [a los sindicatos] manifestarse delante de la Moncloa cuando se habla de las facturas? Será que trabajan para Sánchez"

Lo que está ocurriendo con los centros 24 horas es "un problema de gestión" para Monasterio. "Hay que resolverlo, pero no ayuda que los sindicatos estén azuzando el conflicto". Así, se ofreció para mediar y ayudar en lo que el Gobierno madrileño necesite e instó a los líderes de la izquierda a que dejen de intentar "utilizar a los médicos y a las enfermeras. Al final se entra en una batalla política. Seamos serios, dejemos de politizar los temas que afectan a todos".

Y refiriéndose a Ayuso, aunque sin mencionarla, dijo: "Dejémonos de declaraciones grandilocuentes porque eso no ayuda en la resolución del conflicto".

"No fue un capricho"

Estas palabras de Monasterio fueron contestadas después por el portavoz parlamentario del PP. Pedro Muñoz Abrines señaló que la decisión de abrir estos 80 centros sanitarios 24 horas el pasado 27 de octubre "no fue un capricho". Y es que, tras escuchar a la sociedad madrileña y a los dirigentes del resto de formaciones, se decidió que había que extender la apertura de los 37 centros, que en un principio se barajaba, hasta llegar a los 80, explicó. "Se hizo una negociación que terminó con un acuerdo con la mayoría de los sindicatos [todos menos Amyts]".

Así las cosas, "si luego no se cumple ese acuerdo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene responsabilidad", sostuvo Abrines. "A pesar de ello, sigue ofreciendo fórmulas que permitan abrirlos de la mejor manera posible".