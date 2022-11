Huida hacia delante de Irene Montero: no dimite y acusa a los jueces de "incumplir la ley"

La ministra de Igualdad no dimite. Ni siquiera reconoce el más mínimo error en su Ley del "sólo sí es sí" después de que se haya comprobado, tal y como advirtió el CGPJ y decenas de juristas, que la nueva norma implicaría una rebaja de penas para los violadores.

Pero Irene Montero va más allá y tan sólo un día después de que se conociera que varios tribunales han reducido la pena impuesta a agresores sexuales de menores en aplicación de la nueva norma, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, acusa directamente a los jueces de prevaricar.

"El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley", afirmó. "Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así: que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que, además, ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia". Para la ministra, esto se solucionaría "con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual", conocida como la Ley del "sólo sí es sí".

Lo que harán desde el Gobierno es lo que marcó el propio Pedro Sánchez desde Bali; en palabras de Irene Montero, "confiar en que se unifiquen los criterios para garantizar la protección de las mujeres, tal y como establece la ley".

Junto a Montero otros dirigentes de Podemos han salido en tromba con el mismo argumentario. Es el caso Victoria Rosell, la juez que el partido morado quería que estuviera en el CGPJ. "La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley", repetía durante todo el día de ayer de manera incansable.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, criticó que una "parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca". "Están aplicando mal la ley 'sólo sí es sí' y siguiendo el ejemplo del CGPJ".

El portavoz parlamentario de Podemos fue otra de las personas que a través de Twitter repetía de manera incansable el argumentario del partido. Según Pablo Echenique, ni los "señoros" que explican los efectos que la nueva norma tiene en las condenas de los agresores sexuales ni el CGPJ están en lo cierto. La verdad la tiene Rosell.

A su vez, el coportavoz estatal de la formación morada, Javier Sánchez Serna, mostró su apoyo a la ministra y lanzó en Twitter que "claro que hay fachas con toga que quieren reventar cualquier legislación feminista".

"Son los mismos que veían jolgorio en la violación de la 'manada' o que condenan con cursillos a empresarios acusados de violar jornaleras. Por eso mismo no podemos aflojar".

Claro que hay fachas con toga que quieren reventar cualquier legislación feminista. Son los mismos que veían jolgorio en la violación de la manada o que condenan con cursillos a empresarios acusados de violar jornaleras.

"¿Qué hacemos con ese juez?"

Este miércoles también dio su opinión, el exvicepresidente del Gobierno a través de TV3. "En una de las sentencias, que ha desatado la polémica, resulta que el tribunal ha considerado que un padrastro que introdujo su pene en la boca de una niña de 14 años no ejerció un abuso de autoridad. ¿Qué hacemos con ese juez? No lo voy a decir porque me entrullan".

"Sólo faltaría" que el Ejecutivo de Sánchez introdujera cambios, continuó señalando Pablo Iglesias. "Lo que hemos visto en las últimas horas es un clásico. Sectores del PSOE, que parece que llevan fatal que el Ministerio de Igualdad lo encabece Podemos, han dejado entrever que se podía cambiar la ley. Hoy el presidente del Gobierno confirma que no: es una ley que sale del Consejo de Ministros como todas las leyes. Pero ya tenemos a toda la derecha mediática apoyando a jueces machistas".