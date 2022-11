Era un mal un día para abordar esta cuestión. Pero los grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas-Podemos ya habían registrado en el Parlamento autonómico preguntas y una proposición no de ley sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria o educación sexual. Lo hicieron este jueves porque la próxima semana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y no hay pleno.

Pero era un mal día porque estos debates en la Cámara autonómica se producen al mismo tiempo que se ha demostrado el fracaso de la conocida como Ley del "sólo sí es sí", que fue impulsada por el Ministerio de Irene Montero, aprobada de forma colegiada por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez y apoyada en las Cortes. Por supuesto, con el respaldo de Unidas-Podemos pero también del partido de Íñigo Errejón, que en la región adopta el nombre de Más Madrid.

Las preguntas del PSOE y el grupo liderado por Mónica García iban dirigidas a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. "Es una ironía que hoy desde la bancada socialista nos preguntan por la violencia contra las mujeres mientras estamos asistiendo a un despropósito jurídico sin precedentes", le dijo Concepción Dancausa a la diputada del PSOE.

"Esto es un escándalo, pero ustedes lejos de corregir su error acusan a los jueces de no impartir justicia feminista. Pero es que la justicia para ser justicia no tiene que ser ni machista ni feminista, tiene que ser justicia".

Después llegó el intercambio con la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, que acabó convirtiéndose en un bronco debate. Arenillas pasó a leer una retahíla de frases y expresiones "machistas", que "las chicas jóvenes escuchamos a diario". "Todas estas son las diferentes formas de violencia machista y ustedes no las condenan, no las ponen nombre. Son un PP que no para de invisibilizar las violencias machistas frente a un Más Madrid que las señala y trabaja para erradicarlas", acusó. Y propuso como solución un "pacto regional contra las violencias machistas".

Pero cuando le tocó el turno de respuesta a Dancausa en la bancada de Mónica García comenzaron las protestas. Lo que provocó repetidas llamadas al orden de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo: "No me reten. Silencio". A duras penas, la consejera pudo terminar su respuesta. "Lo que pasa es que hoy ustedes se sienten culpables porque ustedes son cómplices de la Ley de ‘sí es sí’. No sólo porque contó con su apoyo sino porque además no ha habido ni un solo mensaje ni declaración en contra de lo que está pasando ni del señor Errejón, ni de la señora García ni de usted, señoría", le dijo a Arenillas.

"Debería caérseles la cara de vergüenza"

Pero la indignación iba creciendo en las filas del PP. En concreto, en la diputada más joven con que cuentan los populares. Elisa Vigil, que aguardaba su turno de intervención para preguntar a Dancausa sobre la valoración que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace del servicio de atención en adicciones tecnológicas que presta la Comunidad de Madrid, se dirigió a las bancadas de la izquierda con un implacable discurso.

"No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando todos ustedes, salvo el PP y Vox, votaron a favor de la Ley de ‘sólo sí es sí’. Debería caérseles la cara de vergüenza. Me da igual que en el Congreso se llamen Más País, Más en Pie, Más Sentados, como quieran ustedes llamarse. Pero votaron a favor de la Ley ‘sólo sí es sí’", les espetó.

Así, Vigil continuó señalando "que es una auténtica vergüenza que hoy vengan aquí diciendo que qué hacemos en materia de violencia de género, cuando aquí lo que se defiende es a los jóvenes y a las jóvenes que ahora se van a enfrentar a violadores en las calles por culpa de que no saben legislar".

Menudo repaso de @elivigil_ a toda la izquierda por la Ley del "solo sí es sí".

"Ya que son ustedes tan eruditos y que tienen esa superioridad moral de la izquierda, ¿cómo no le han dicho a la señora Montero cómo tiene que hacer una ley o una disposición transitoria? ¿O es que acaso no saben lo que es una disposición transitoria? Me temo que es más bien lo segundo, ¿no?", les preguntó. "Y así lo que han dejado es a la juventud, es a las mujeres jóvenes con disposición para que los violadores las violen porque las penas han bajado. Y esa es la auténtica realidad que estamos enfrentando en la Comunidad de Madrid".

"Ustedes se escandalizan, me escandalizo yo y se escandaliza esta bancada que fuimos los únicos, junto con Vox, que votamos en contra de esa auténtica aberración. Ustedes sólo crean leyes por ideología. No saben cómo funciona el mundo. No saben legislar", les dijo para pasar a recordar la intervención en televisión del portavoz del PSOE en el Congreso que evidenció su desconocimiento acerca de uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico como es la irretroactividad del Código Penal contra el reo. "Qué vergüenza lo que dijo ayer el Patxi López, de verdad. Dice: ‘Pues paramos la ley y entonces los volvemos a meter en la cárcel’. ¿Pero ustedes saben cómo funciona el Código Penal y la Constitución española? ¡Por favor, un poquito de derecho! Por lo menos papeles mejor hechos cuando uno va a comparecer en televisión. ¡Es una auténtica vergüenza!", exclamó indignada la diputada popular.

Patxi López no está capacitado ni para ser el presidente de una comunidad de vecinos. Si tuviera vergüenza dimitiría pero en el PSOE son más de pedir responsabilidad a otros que de ejercerla

Ayuso pide la dimisión de Irene Montero

Minutos antes la propia presidenta madrileña había pedido la dimisión de Irene Montero en su respuesta dirigida a la portavoz de Unidas-Podemos, Alejandra Jacinto. "Su ministra que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores, cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes, tomar nota".

"Después de la semanita que llevan, tendrán que reconocer que es muy difícil salvar los sistemas públicos si no hay prosperidad y si no hay dinero", le reprochó acto seguido a Juan Lobato. "Cuando ustedes dejan a violadores en la calle, merma la confianza en el sistema judicial. ¿Dónde está su ministra?", le preguntó Ayuso al portavoz socialista entre un estruendoso aplauso de su bancada.